Роналду получил приз игроку года по версии фанатов на Globe Soccer Awards. С 5 млн голосов он обошел Месси и Неймара

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Болельщики выбрали Криштиану Роналду футболистом года.

Ведущая церемонии Globe Soccer Awards сообщила, что за форварда «Аль-Насра» проголосовало 5 миллионов фанатов.

Португалец опередил Джуда Беллингема («Реал»), Лионеля Месси («Интер Майами»), Неймара («Аль-Хилаль») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

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81 комментарий
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Ответ иц а мен
пхаххахахахаха
Я тоже также ржал когда Месси отдали зе бест за имя)
+80
-24
+56
по версии фанатов, че бухтеть то
+45
-7
+38
Болельщики проголосовали, тут все за своего
+27
-3
+24
Артёмка П: "Дайте мне 5 минут и у Рональду будет 5 миллионов голосов"
+17
-2
+15
Ответ Александр Бялт
по версии фанатов, че бухтеть то
странно, что нет ни черепашки, ни Хааланда, но есть пациент лазарета Неймар
+13
0
+13
Роналду получил приз игроку года по версии фанатов Роналду
+14
-3
+11
Я так понимаю в списке все футболисты, которых знают эти ,,фанаты".
+7
-1
+6
Ответ VERBLYUD
Комментарий удален модератором
90℅ это накрученные голоса как и в инстаграме подписчиков
+6
-1
+5
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
0+0 в плей-офф на пяти ЧМ забыл дописать.
+12
-7
+5
Ответ Любезный Коссутий
черепахена и Хааланда нет, зато есть бразильский травмат - рейтинг в мусорку
из футболистов бразилец номер один в тиктоке
+4
0
+4
Ответ Капибарбер
за сына верблюда голосовали исключительно жители Эр-Рияда?
Да за Холланда голосовали лишь жители Эр-Рияда
+3
0
+3
Самый популярный спортсмен что тут скажешь)
+3
0
+3
Ответ Eskender
Роналду получил приз игроку года по версии фанатов Роналду
В премии имени Роналду, проплаченую фондом Роналду
+5
-2
+3
Это тот самый приз,который вручают в одной из арабских стран???🤔 ну тогда,каждому своё 🤭
+2
0
+2
черепахена и Хааланда нет, зато есть бразильский травмат - рейтинг в мусорку
+3
-1
+2
А Globe Soccer Awards, не премия агента Роналду?
+2
0
+2
Ответ xDe xDe
Господа, кто в теме, поясните, не совсем понятно - а фаны только за перечисленных голосовали? Условные Мбаппе, Холанды, Родри и т.д. не предусмотрены?
Ну бросьте, это же премия от агента самого Рона. Там как выборы в РФ - есть одна фамилия, а остальные для галочки, какая там разница кто это вообще )
+2
0
+2
Ответ Гномович!
Конечно не было, голосовали только фанки месси.
Я и говорю, самая справедливая награда
+2
0
+2
Ответ Witcherovsky
Так 10 минут до этого поста вышел другой, где говорится, что Холланд взял эту награду. В чем прикол?
Это отдельно - тут конкретно фанатская. А лучшего от организации действительно Холанд получил.
+1
0
+1
Ответ Jerrold 02
Не было свободного проглосование
Конечно не было, голосовали только фанки месси.
+3
-2
+1
Ответ Astan4o
Так так, первый косяк от этой конторы, что здесь делает Неймар))) а так вроде в остальном все адекватно раздали
откуда вас таких берут? каждому разжуй и в рот дать?) это премия популярности,мог победить условный салах,если бы у него было множество фанатов,неймар не играет,но фанаты есть,тут ЗА ИГРУ В ФУТБОЛ по версии болельщиков,ключевую фразу не читаете,неймар популярней гномов и прочих все еще,поэтому наминация даже с лазарета
+1
0
+1
Ответ VERBLYUD
Комментарий удален модератором
серьёзно?)))))
+1
0
+1
Ответ Jerrold 02
Я тоже также ржал когда Месси отдали зе бест за имя)
Кто о чем, а фаны Рона о Месси
+2
-1
+1
Ответ Afaffaga
тоже самое говорили большинство людей когда Месси дали Зе Бест
Месси лучший в мире футболист пока он в футболе это факт
Холланд зависим от партнеров по команде когда Месси в одиночку решает исходы мачтей
+2
-1
+1
Ответ Капибарбер
Сколько можно терпеть это бесконечный позор?! Бойкот Рональду и всё, что с ним связано!
привет,а что по поводу Месси?
там же фанаты тоже решали
+3
-2
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ты перепил в пятницу чтоль?
+1
0
+1
Фанаты Месси проявите уважение к Роналду так как выбрали ФАНАТЫ.К тем более Месси в зе Бест помогли фанаты
+7
-6
+1
очередной позор в голосовании. роналду вообще не должен быть в любых рейтингах за звание лучшего игрока
+6
-5
+1
Сколько можно терпеть это бесконечный позор?! Бойкот Рональду и всё, что с ним связано!
+6
-5
+1
Ответ Afaffaga
ахахаха и что он сделал в 2023 году? Забил 3 гола за Интер Майами и всё 🤣🤣он вообще ничего почти не выиграл в 2023, а Холланд взял Требл с Манчестер Сити, 🤣😉ахахах как мне смешно с фанов Месси🤣так говорят о Роналду будто их любимый футболист играет в АПЛ 🤣 поверь МЛС ни чем не лучше Арабской лиги, а Месси там забил 3 гола, а Рон 53🤣🤣и вообще Месси 36 а Рону 38
Как раз это Геша ничего не выиграл на официальном уровне.. А у Месси 2 трофея.. Я не понял - у тебя палец на любимой кнопке 🤣 залип?.. Может МЧС вызвать?.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
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