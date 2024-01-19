Роналду получил приз игроку года по версии фанатов на Globe Soccer Awards. С 5 млн голосов он обошел Месси и Неймара
Болельщики выбрали Криштиану Роналду футболистом года.
Ведущая церемонии Globe Soccer Awards сообщила, что за форварда «Аль-Насра» проголосовало 5 миллионов фанатов.
Португалец опередил Джуда Беллингема («Реал»), Лионеля Месси («Интер Майами»), Неймара («Аль-Хилаль») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).
Холланд зависим от партнеров по команде когда Месси в одиночку решает исходы мачтей
там же фанаты тоже решали