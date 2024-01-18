Лыжи. Кубок мира. Сван, Далквист, Сундлинг, Рибом, Шистад, Карлссон, Мирвол, Диггинс, Керн, Карл пробегут спринт классическим стилем

19 января на Кубке мира в Оберхофе пройдет женский спринт классическим стилем.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14:50 по московскому времени, начало финалов – 17:20 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

2. Виктория Карл (Германия)

4. Майя Далквист (Швеция)

5. Кристин Фоснес (Норвегия)

6. Джулия Керн (США)

8. Эмма Рибом (Швеция)

10. Матильде Мирвол (Норвегия)

12. Моа Лундгрен (Швеция)

14. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

16. Йонна Сундлинг (Швеция)

18. Кертту Нисканен (Финляндия)

20. Линн Сван (Швеция)

21. Тириль Венг (Норвегия)

24. Фрида Карлссон (Швеция)

26. Рози Бреннан (США)

27. Ане Стенсет (Норвегия)

28. Джесси Диггинс (США)

34. Катарина Хенниг (Германия)

40. Тереза Штадлобер (Австрия)