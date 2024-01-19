Олег Матыцин: «На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5000 участников из более 60 стран»

Олег Матыцин рассказал о количестве участников Игр БРИКС-2024.

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

«По нашей инициативе и по согласованию с коллегами из стран БРИКС принято решение провести Игры БРИКС-2024 в открытом формате.

Принципа равного и недискриминационного допуска придерживаются все участники альянса, мы обеспечиваем равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в турнире без санкций и ограничений под флагом своей страны и с исполнением гимна страны‑победителя.

На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5000 участников из более 60 стран. Подготовка осуществляется на основании разработанного и согласованного плана мероприятий, включающего обеспечение готовности всей инфраструктуры и сервисов, организацию культурной и волонтерской программ, санитарно‑противоэпидемических мероприятий.

Одним из ключевых направлений является обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия, это всегда наш приоритет», – заявил министр спорта РФ Матыцин.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады