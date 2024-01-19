Олег Матыцин: «На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5000 участников из более 60 стран»
Олег Матыцин рассказал о количестве участников Игр БРИКС-2024.
Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.
«По нашей инициативе и по согласованию с коллегами из стран БРИКС принято решение провести Игры БРИКС-2024 в открытом формате.
Принципа равного и недискриминационного допуска придерживаются все участники альянса, мы обеспечиваем равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в турнире без санкций и ограничений под флагом своей страны и с исполнением гимна страны‑победителя.
На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5000 участников из более 60 стран. Подготовка осуществляется на основании разработанного и согласованного плана мероприятий, включающего обеспечение готовности всей инфраструктуры и сервисов, организацию культурной и волонтерской программ, санитарно‑противоэпидемических мероприятий.
Одним из ключевых направлений является обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия, это всегда наш приоритет», – заявил министр спорта РФ Матыцин.
Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады
Сегодня смеется над играми БРИКС, а завтра ВС РФ дискредитирует.
Открытое Первенство Водокачки, все участники получают пряники, призы и деньги.
5000 участников, плюс не меньше тренеров и персонала, плюс судьи, технический персонал, охрана, волонтеры, где они все будут жить?
Обычно к ОИ строится Олимпийская деревня, в Казани Спорт-Брикс-деревня построена?
Если нет, то представляю себе где-нибудь в поле палаточный спорт-Брикс-лагерь с армейскими палатками на 100 чел. с 2-х ярусными армейскими кроватями и тумбочками (одна на 2-х человек))
Может быть масштаб игр будет скромный, но под занавес устроят марафон на 5500 человек из 60-ти стран?)))
Как в старом анакдоте: Высадились американцы успешно на Луну. На следующий день к Советскому космонавту приходит член политбюро и говорит: "Вот американцы на Луну высадились, а мы им покажем настоящую силу - вы полетите на Солнце!"
Космонавт отвечает: "Помилуйте, там же 6 000 градусов Цельсия на поверхности!"
- Вы думаете в политбюро дураки сидят?! Hочью полетите!