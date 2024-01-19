Олег Матыцин: «На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5000 участников из более 60 стран»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Игры БРИКС Водные виды

Олег Матыцин рассказал о количестве участников Игр БРИКС-2024.

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

«По нашей инициативе и по согласованию с коллегами из стран БРИКС принято решение провести Игры БРИКС-2024 в открытом формате.

Принципа равного и недискриминационного допуска придерживаются все участники альянса, мы обеспечиваем равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в турнире без санкций и ограничений под флагом своей страны и с исполнением гимна страны‑победителя.

На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5000 участников из более 60 стран. Подготовка осуществляется на основании разработанного и согласованного плана мероприятий, включающего обеспечение готовности всей инфраструктуры и сервисов, организацию культурной и волонтерской программ, санитарно‑противоэпидемических мероприятий.

Одним из ключевых направлений является обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия, это всегда наш приоритет», – заявил министр спорта РФ Матыцин.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады

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32 комментария
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И всех их поить/кормить/размещать в отелях/веселить будут, как я понимаю, за деньги налогоплательщиков, в то время, как половина страны в тяжелых условиях от снегопадов и морозов?
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Не правильный путь матицины выбрали. Если бы деньги на это фуфло потратили на больных детей, инвалидов и людей, живущих за чертой бедности, то вся Россия была бы с вами.А так только смеяться над вами будут.
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Пришлют каких-нибудь второразрядников для массовки. Все сильные и именитые будут к Олимпиаде готовиться.
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Ответ MikhaL
Пришлют каких-нибудь второразрядников для массовки. Все сильные и именитые будут к Олимпиаде готовиться.
Так сам Матицин об этом и говори,Но объявят что это прорыв: У нас сейчас везде прорывы в Подольске, Новосибирске, Омске, Липецке... Теперь и на играх БРИКС !!
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Стыдно. Зачем это нужно. Сделай пенсии как в Германии сначала. Всего лишь в десять раз больше
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Ответ Rumov
Не правильный путь матицины выбрали. Если бы деньги на это фуфло потратили на больных детей, инвалидов и людей, живущих за чертой бедности, то вся Россия была бы с вами.А так только смеяться над вами будут.
Да и не нужна им «Вся Россия». Опора страны - те, кто радуется играм БРИКС, и как пиндосам этими играми фигу показали. А кто смеется - за тем тоже придут, со временем.
Сегодня смеется над играми БРИКС, а завтра ВС РФ дискредитирует.
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В чем смысл такого количества участников, если все сильнейшие, включая спортсменов из Б_ИКС, будут готовится к ОИ в Париже?
Открытое Первенство Водокачки, все участники получают пряники, призы и деньги.
5000 участников, плюс не меньше тренеров и персонала, плюс судьи, технический персонал, охрана, волонтеры, где они все будут жить?
Обычно к ОИ строится Олимпийская деревня, в Казани Спорт-Брикс-деревня построена?
Если нет, то представляю себе где-нибудь в поле палаточный спорт-Брикс-лагерь с армейскими палатками на 100 чел. с 2-х ярусными армейскими кроватями и тумбочками (одна на 2-х человек))
Может быть масштаб игр будет скромный, но под занавес устроят марафон на 5500 человек из 60-ти стран?)))
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Ответ erdni
Комментарий скрыт
Опять нарисовался, трансгендер.
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Без допинг контроля приедет талибан в полном составе
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А чё, в БРИКС уже 60 стран входит?😁
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Вложить бы деньги в организацию любительских массовых соревнований или открыть больше спортивных секций. Нет, лучше очередные потемкинские деревни устроить ради мифической борьбы с ,,ненавистным западом".
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Никому не нужный человек (ненужник) на премию уже заработал. Жаль, что я ничего не могу сделать, чтобы он не кормился с моих налогов.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
один на ветку зашел ? без бригады?
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И потом собирать смсками деньги на лечение детей
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При прочтении заголовка новости сразу вспоминается бессмертная фраза Аршавина.
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Не плохая возможность для 4-5 номеров сборных поучаствовать. Как говорится: «за все уплочено».
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Ответ leon01
Интересно, из Лесото приедут?🤔
из чесото !!!!!!!!
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Ответ Илья Храпонов
При чем тут снегопады и морозы? Игры летом будут проходить!
А летом из другого бюджета деньги будут брать?

Как в старом анакдоте: Высадились американцы успешно на Луну. На следующий день к Советскому космонавту приходит член политбюро и говорит: "Вот американцы на Луну высадились, а мы им покажем настоящую силу - вы полетите на Солнце!"
Космонавт отвечает: "Помилуйте, там же 6 000 градусов Цельсия на поверхности!"
- Вы думаете в политбюро дураки сидят?! Hочью полетите!
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Остап Бендер не унимается.
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60 новых непризнанных республик?
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Интересно, из Лесото приедут?🤔
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наконец то посмотрим на 5 состав Кении по марафону и на 3 состав Бразилии по волейболу, всегда мечтал.
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Через год татары-негры понарождаются
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Ответ LaffyTaffy
И всех их поить/кормить/размещать в отелях/веселить будут, как я понимаю, за деньги налогоплательщиков, в то время, как половина страны в тяжелых условиях от снегопадов и морозов?
При чем тут снегопады и морозы? Игры летом будут проходить!
+1
-1
0
😁😁😁🤣🤣🤣😂😂😂
+6
-6
0
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