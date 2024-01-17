Моуринью убрали из «Ромы», РФС не накажет Медведева, фаны «Спартака» против Ковальчука, Тутберидзе в реалити про похудение, Андреева разгромила Жабер и другие новости

1. Особенный опять без клуба – «Рома» уволила Жозе Моуринью. Команда выдала антирекорд по набранным очкам при португальце, исправлять ситуацию будет легенда Рима Даниэле де Росси. Капелло осудил американских владельцев «Ромы» (вспомнив свое увольнение из сборной России), а Роман Ротенберг указал на ошибки в работе Жозе. Если же хотите нормальную аналитику по увольнению Моуринью, почитайте Лукомского.

2. Фанаты «Спартака» недовольны вернувшимся в клуб Ильей Ковальчуком: «Не видим никакой пользы в его приходе». Сам хоккеист пообещал встретиться с болельщиками и разобраться с недопониманием. Валерий Каменский считает, что Ковальчука «критикуют те, кто в хоккее не разбирается», Александр Якушев заявил, что Илья вообще был одним из лучших в последних матчах.

3. Глава РПЛ Александр Алаев осторожно осудил жест Александра Медведева, отметив, что «есть мера и уместность». Тем не менее РФС не будет инициировать рассмотрение жеста: «Такие вопросы должны решать клубы и лига». Анзор Кавазашвили считает, что поступок Медведева говорит о том, что тот «уважает и остерегается мощи красно-белых».

4. Этери Тутберидзе станет наставником реалити-шоу про похудение «Большие девочки». Ее пришлось уговаривать, но все получилось – счастливый гендиректор канала «Пятница» назвал Этери «Родиной-матерью и фигурой мирового масштаба». Тутберидзе будет помогать девушкам «выйти из состояния, в котором им самим не нравится жить». Первый выпуск реалити-шоу выйдет в начале февраля.

5. В заключительном матче 20-го тура Серии А «Юве» спокойно разобрался с «Сассуоло» (3:0). До «Интера» по-прежнему два очка.

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Анахайм» (2:0), Овечкин пропустил 3-й матч подряд из-за травмы, Кузнецов вновь без очков, Алексеев сыграл впервые с ноября. «Даллас» справился с «Лос-Анджелесом» (5:1), Дадонов набрал 1+1, забросив 10-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

7. В КХЛ «Локомотив» первым гарантировал себе выход в плей-офф. «Торпедо» пропустило 2 гола от «Металлурга» в большинстве, но затем забросило 6 шайб подряд и одержало победу. Впервые в истории лиги было заброшено 9 шайб за период. «Спартак» прервал 6-матчевую серию поражений, «Сочи» второй раз за сезон обыграл «Ак Барс», одержав первую победу с ноября. Все результаты – здесь.

8. Australian Open. Во 2-м круге Мирра Андреева разгромила Онс Жабер (первая победа над соперницей из топ-10), Мария Тимофеева выбила Каролин Возняцки.

9. НБА. «Филадельфия» с 41+7+10 от Эмбиида обыграла «Денвер» и другие результаты.

10. На Кубке Африки сборная ЮАР проиграла Мали, все результаты дня – здесь.

11. Женщина обвинила владельца «Никс» Джеймса Долана в понуждении к сексу и организации встречи с Харви Вайнштейном, который ее изнасиловал.

12. Лео Месси не полетел на церемонию The Best из-за нежелания пропускать тренировки в «Интер Майами».

Цитаты дня

Аршавин о The Best: «За что Месси получил – трудно представить. Его не было на церемонии – может, так же считает: «За что мне давать, зачем приеду?»

Касильяс о сборной от FIFPro: «1-3-3-4 – не пароль от айфона, а новая схема! В следующий раз возьмите 1-10»

Тихонов о посещаемости биатлона: «В Ханты-Мансийске стадион на 40 тысяч, а было, дай Бог, человек 200. Вот к чему мы пришли в таком популярном виде спорта»

Ротенберг про МЧМ: «Россия бы выиграла. Уверены на 100 процентов. Мы выиграем, как только вернемся обратно»

Грант раскритиковал Линекера за ретвит призыва отстранить Израиль: «Глава Палестинской ассоциации поддержал массовое убийство 7 октября. Эти люди не хотят мира»

Ротенберг о детском хоккее: «Нужно, чтобы ребята были из хороших, правильных семей. Мечта – начало работы в 4 года, и в 15-16 лет они с преимуществом будут обыгрывать Канаду и США»