Дакар-2024. Сайнс выиграл гонку в зачете внедорожников, Брейбек – 1-й в зачете мотоциклов, Мацик – победитель зачета грузовиков

В Саудовской Аравии завершился ралли-рейд «Дакар-2024».
В классе внедорожников победу на последнем этапе гонки одержал Себастьян Леб. Карлос Сайнс на последнем отрезке действовал аккуратно и показал лишь 17-е время, однако этого результата хватило испанцу для итоговой победы на «Дакаре».
Леб, в свою очередь потерявший много времени из-за поломки подвески в предпоследний день ралли-рейда, закончил «Дакар» на итоговой третьей позиции. Вторым финишировал бельгиец Гийом де Мевьюс.
В классе мотоциклов последний этап выиграл Кевин Бенгавидес. Победу в общем зачете одержал американец Рикки Брейбек, опередив ближайшего преследователя Росса Бранча на 10 минут.
В классе грузовиков финальный этап выиграл Алеш Лопрайс. Мартин Мацик одержал общую победу, опередив в общем зачете Лопрайса почти на 2 часа.
Ралли Дакар
19 января 2024 года
Этап 12
Мотоциклы
1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 1:48.40
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.00
3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «Хуксварна») +1.14
4. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +1.25
…7. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.31
…9. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +4.02
Положение после этапа 12
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 51:30.08
2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +10.53
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +12.25
4. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +38.48
5. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +45.28
Квадроциклы
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 2:05.14
2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +0.15
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +18.23
Положение после этапа 12
1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 64:16.53
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +7.59
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +4:03.25
Внедорожники
1. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») – 1:39.41
2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +5.09
3. Вайдотас Зала (Литва, «Мини») +5.21
4. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») +5.29
…8. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +7.14
…12. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +8.34
…17. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +10.50
Положение после этапа 12
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 48:15.18
2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +1:20.25
3. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +1:25.12
4. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») +1:35.59
…9. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +3:03.12
...11. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +3:39.13
Мотовездеходы SSV
1. Флорен Вассаде (Франция, «Поларис») – 2:00.57
2. Жоао Феррейра (Португалия, «Кан-Ам») +1.00
3. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») +1.11
Положение после этапа 11
1. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») – 54:37.43
2. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») +2.25
3. Ясир Сейдан (Саудовская Аравия, «Кан-Ам») +1:04.28
Грузовики
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») – 1:56.41
2. Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра») +1.30
3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +1.44
4. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +6.22
Положение после этапа 12
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 54:34.48
2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +1:54.39
3. Митчелл ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +4:29.26
4. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +5:22.04
Леб ехал очень быстро, не повезло и Нассер н***рал на гонку Себа
Вообще, не принёс ему удачи переход в Ауди, конечно - два схода и 30-е место.