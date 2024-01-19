Дакар-2024. Сайнс выиграл гонку в зачете внедорожников, Брейбек – 1-й в зачете мотоциклов, Мацик – победитель зачета грузовиков

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В Саудовской Аравии завершился ралли-рейд «Дакар-2024».

В классе внедорожников победу на последнем этапе гонки одержал Себастьян Леб. Карлос Сайнс на последнем отрезке действовал аккуратно и показал лишь 17-е время, однако этого результата хватило испанцу для итоговой победы на «Дакаре».

Леб, в свою очередь потерявший много времени из-за поломки подвески в предпоследний день ралли-рейда, закончил «Дакар» на итоговой третьей позиции. Вторым финишировал бельгиец Гийом де Мевьюс.

В классе мотоциклов последний этап выиграл Кевин Бенгавидес. Победу в общем зачете одержал американец Рикки Брейбек, опередив ближайшего преследователя Росса Бранча на 10 минут.

В классе грузовиков финальный этап выиграл Алеш Лопрайс. Мартин Мацик одержал общую победу, опередив в общем зачете Лопрайса почти на 2 часа.

Ралли Дакар
19 января 2024 года
Этап 12
 
Мотоциклы
 
1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 1:48.40
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.00
3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «Хуксварна») +1.14
4. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +1.25
…7. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.31
…9. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +4.02
 
Положение после этапа 12
 
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 51:30.08
2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +10.53
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +12.25
4. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +38.48
5. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +45.28
 
Квадроциклы
 
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 2:05.14
2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +0.15
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +18.23
 
Положение после этапа 12
 
1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 64:16.53
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +7.59
3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +4:03.25
 
Внедорожники
 
1. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») – 1:39.41
2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +5.09
3. Вайдотас Зала (Литва, «Мини») +5.21
4. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») +5.29
…8. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +7.14
…12. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +8.34
…17. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +10.50
 
Положение после этапа 12
 
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 48:15.18
2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +1:20.25
3. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +1:25.12
4. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») +1:35.59
…9. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +3:03.12
...11. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +3:39.13
 
Мотовездеходы SSV
 
1. Флорен Вассаде (Франция, «Поларис») – 2:00.57
2. Жоао Феррейра (Португалия, «Кан-Ам») +1.00
3. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») +1.11
 
Положение после этапа 11
 
1. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») – 54:37.43
2. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») +2.25
3. Ясир Сейдан (Саудовская Аравия, «Кан-Ам») +1:04.28
 
Грузовики
 
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») – 1:56.41
2. Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра») +1.30
3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +1.44
4. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +6.22
 
Положение после этапа 12
 
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 54:34.48
2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +1:54.39
3. Митчелл ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +4:29.26
4. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +5:22.04
 
15 комментариев
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Поздравляем четырёхкратного!
+10
0
+10
Без КамАЗов и МАЗов это ненастоящий Дакар
+14
-7
+7
Сайнса и Ауди с победой, щёлкнули по носу высокомерному Нассеру! В принципе и Тойота может привет передать катарцу, судя по итоговой таблице. Жалко, конечно, что Лёб в прошлом этапе поломался, я всё-таки хотел борьбу до самого конца от него и испанца, хотя если задним числом отталкиваться от 12-го этапа, то Лёб бы не победил всё равно, запас вроде не такой солидный был, но и его бы хватило Карлосу. Правда есть психологический фактор, потому что если бы француз не откатился так, то может оба пилота вели себя в последнем отрезке иначе.
+7
-2
+5
Ответ Михаил Ханжин
А давно Ауди на Дакаре? Я как-то упустил этот момент
Третий и последний год.
+5
0
+5
Эль Матадор красавец 🔥 Болела за легенду! Стабильно проехал все этапы, Ауди не подвела и партнеры помогли.
Леб ехал очень быстро, не повезло и Нассер н***рал на гонку Себа
+4
-1
+3
Молодчина Карлос Сайнс-старший.В 61год выигрывать Дакар!!!Младший учись у папы,а то концовку сезона провалил и дал Мерседесу обойти Феррари.
+3
0
+3
А давно Ауди на Дакаре? Я как-то упустил этот момент
+1
0
+1
Интересно батя троллит карлито дома из за наград?
+1
0
+1
Ответ Bakhytzhan Babashev
Матадор конечно легенда. Человек- мотор! В такие годы просто в кресле, наверное, сидеть тяжело, а он ралли - рейды выигрывает. В венах бензин вместо крови. Себа тоже хорош. Чутка не свезло, конечно в конце рейда. Алёш Лапрайс тоже из вечных ветеранов. А где мой кумир Стэфан Петерансель? Неужели сошёл с гонки? Не случилось следить за гонкой. Смотрел Дакар ещё в начале 90-х с его участием по ламповому телевизору. Не помню кто комментил тогда, но помню его любимое слово - автомотокараван. Ностальгия о юности.
Петерансель на 6-ом СУ столкнулся с техническими проблемами и отстал на 3 часа, перед стартом сегодняшнего СУ шёл 12-м с отставанием в 4 часа с небольшим, закончить этап ему не удалось из-за проблем, но если верить официальному сайту Дакара, то там не сход, а финиш на 30-м месте с отставанием в 17 часов.

Вообще, не принёс ему удачи переход в Ауди, конечно - два схода и 30-е место.
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Всё вполне предсказуемо.
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Матадор конечно легенда. Человек- мотор! В такие годы просто в кресле, наверное, сидеть тяжело, а он ралли - рейды выигрывает. В венах бензин вместо крови. Себа тоже хорош. Чутка не свезло, конечно в конце рейда. Алёш Лапрайс тоже из вечных ветеранов. А где мой кумир Стэфан Петерансель? Неужели сошёл с гонки? Не случилось следить за гонкой. Смотрел Дакар ещё в начале 90-х с его участием по ламповому телевизору. Не помню кто комментил тогда, но помню его любимое слово - автомотокараван. Ностальгия о юности.
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Болел за Себастьяна... Эххх!!🤭💥)) .. классный парень...
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Ответ Voltick
Петерансель на 6-ом СУ столкнулся с техническими проблемами и отстал на 3 часа, перед стартом сегодняшнего СУ шёл 12-м с отставанием в 4 часа с небольшим, закончить этап ему не удалось из-за проблем, но если верить официальному сайту Дакара, то там не сход, а финиш на 30-м месте с отставанием в 17 часов. Вообще, не принёс ему удачи переход в Ауди, конечно - два схода и 30-е место.
Понял. Спасибо за информацию.
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