Дакар-2024. Сайнс выиграл гонку в зачете внедорожников, Брейбек – 1-й в зачете мотоциклов, Мацик – победитель зачета грузовиков

В Саудовской Аравии завершился ралли-рейд «Дакар-2024».

В классе внедорожников победу на последнем этапе гонки одержал Себастьян Леб. Карлос Сайнс на последнем отрезке действовал аккуратно и показал лишь 17-е время, однако этого результата хватило испанцу для итоговой победы на «Дакаре».

Леб, в свою очередь потерявший много времени из-за поломки подвески в предпоследний день ралли-рейда, закончил «Дакар» на итоговой третьей позиции. Вторым финишировал бельгиец Гийом де Мевьюс.

В классе мотоциклов последний этап выиграл Кевин Бенгавидес. Победу в общем зачете одержал американец Рикки Брейбек, опередив ближайшего преследователя Росса Бранча на 10 минут.

В классе грузовиков финальный этап выиграл Алеш Лопрайс. Мартин Мацик одержал общую победу, опередив в общем зачете Лопрайса почти на 2 часа.

Ралли Дакар

19 января 2024 года

Этап 12

Мотоциклы

1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 1:48.40

2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.00

3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «Хуксварна») +1.14

4. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +1.25

…7. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +3.31

…9. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +4.02

Положение после этапа 12

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 51:30.08

2. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +10.53

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +12.25

4. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +38.48

5. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +45.28

Квадроциклы

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 2:05.14

2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +0.15

3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +18.23

Положение после этапа 12

1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 64:16.53

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +7.59

3. Юрай Варга (Словакия, «Ямаха») +4:03.25

Внедорожники

1. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») – 1:39.41

2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +5.09

3. Вайдотас Зала (Литва, «Мини») +5.21

4. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») +5.29

…8. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +7.14

…12. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +8.34

…17. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +10.50

Положение после этапа 12

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») – 48:15.18

2. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Тойота») +1:20.25

3. Себастьян Леб (Франция, «Продрайв») +1:25.12

4. Герлен Шишери (Франция, «Тойота») +1:35.59

…9. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») +3:03.12

...11. Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота») +3:39.13

Мотовездеходы SSV

1. Флорен Вассаде (Франция, «Поларис») – 2:00.57

2. Жоао Феррейра (Португалия, «Кан-Ам») +1.00

3. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») +1.11

Положение после этапа 11

1. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») – 54:37.43

2. Жером де Саделир (Швейцария, «Кан-Ам») +2.25

3. Ясир Сейдан (Саудовская Аравия, «Кан-Ам») +1:04.28

Грузовики

1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») – 1:56.41

2. Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра») +1.30

3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +1.44

4. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +6.22

Положение после этапа 12

1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 54:34.48

2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +1:54.39

3. Митчелл ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +4:29.26

4. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +5:22.04