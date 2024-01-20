Капризов набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча, несмотря на «минус 3». У него 39 очков в 38 играх

Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Миннесоты» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата с «Пантерс» (6:4).

В активе 26-летнего россиянина стало 39 (15+24) очков в 38 матчах в текущем сезоне.

Сегодня Кирилл (20:37, 6:22 – в большинстве, «минус 3») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 2 силовых приема.

Отметим, что «Уайлд» забросили 5 шайб в большинстве и еще одну – в пустые ворота. Капризову впервые за карьеру в лиге удалось дважды реализовать лишнего за одну игру.