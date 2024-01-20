Капризов набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча, несмотря на «минус 3». У него 39 очков в 38 играх

Теги Флорида Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Миннесоты» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:4). 

В активе 26-летнего россиянина стало 39 (15+24) очков в 38 матчах в текущем сезоне. 

Сегодня Кирилл (20:37, 6:22 – в большинстве, «минус 3») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 2 силовых приема. 

Отметим, что «Уайлд» забросили 5 шайб в большинстве и еще одну – в пустые ворота. Капризову впервые за карьеру в лиге удалось дважды реализовать лишнего за одну игру.

9 комментариев
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Очки в среднем за игру среди россиян:

1. Кучеров - 1.17
2-3. Малкин, Панарин - 1.14
4. Капризов - 1.13
5. П. Буре - 1.11
6. Овечкин - 1.09
7. Могильный - 1.04
8. Дацюк - 0.96
9. Ковальчук - 0.95
10. Федоров - 0.94
+5
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+5
Ответ sergio_ua
Я ещё вчера глядя на матч с Тампой говорил, что он был лучшим
но вчера при 3:7 и 1 очке у него было "+3", а сегодня при 6:4 и 3 очках - "-3" - необычно!)
+3
-1
+2
Что с приложухой нхл? Вчера порезали видосы до 10с, сегодня вообще повторов голов нету. Это только у нас так?)
+1
0
+1
Ответ Ответ года
но вчера при 3:7 и 1 очке у него было "+3", а сегодня при 6:4 и 3 очках - "-3" - необычно!)
потому что все забитые шайбы в большинстве
+1
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+1
Я ещё вчера глядя на матч с Тампой говорил, что он был лучшим
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А что там комментатор говорил пери первом голе Капризова, кто понял? Что-то там про Кучерова было...
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Ответ ЭЮЯ
Что с приложухой нхл? Вчера порезали видосы до 10с, сегодня вообще повторов голов нету. Это только у нас так?)
я в штатах, на официальном сайте нет повторов голов. как нет и кратких обзоров игр.
если пойти на страницу с обзорами, там последние - от 18 января.
https://www.nhl.com/video/topic/game-recaps/

надеюсь, это просто баг сегодня был, а не какой-то новый контракт, по которому они больше не могут размещать такой контент.
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Ответ remmor
А что там комментатор говорил пери первом голе Капризова, кто понял? Что-то там про Кучерова было...
Сказал что на его взгляд Капризов обычно играет недостаточно эгоистично, больше пытается отдавать передачи как Кучеров, а должен больше открываться и бросать
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Ответ glavniiexpert
Сказал что на его взгляд Капризов обычно играет недостаточно эгоистично, больше пытается отдавать передачи как Кучеров, а должен больше открываться и бросать
я подумал что он говорил про Болди ,мол пас под удар маскирует...когда Каприз забил
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