Капризов набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча, несмотря на «минус 3». У него 39 очков в 38 играх
Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Миннесоты» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:4).
В активе 26-летнего россиянина стало 39 (15+24) очков в 38 матчах в текущем сезоне.
Сегодня Кирилл (20:37, 6:22 – в большинстве, «минус 3») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 2 силовых приема.
Отметим, что «Уайлд» забросили 5 шайб в большинстве и еще одну – в пустые ворота. Капризову впервые за карьеру в лиге удалось дважды реализовать лишнего за одну игру.
1. Кучеров - 1.17
2-3. Малкин, Панарин - 1.14
4. Капризов - 1.13
5. П. Буре - 1.11
6. Овечкин - 1.09
7. Могильный - 1.04
8. Дацюк - 0.96
9. Ковальчук - 0.95
10. Федоров - 0.94
если пойти на страницу с обзорами, там последние - от 18 января.
https://www.nhl.com/video/topic/game-recaps/
надеюсь, это просто баг сегодня был, а не какой-то новый контракт, по которому они больше не могут размещать такой контент.