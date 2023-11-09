Новое фиаско «МЮ», 1,5 млн человек с Fan ID, «Реал» отказался от Мбаппе, ликбез от Черданцева и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Копенгагену» (3:4) в Лиге чемпионов в драматичном матче в Дании: Хейлунд забил два гола к середине первого тайма, но еще до перерыва игра перевернулась – Рэшфорда удалили за грубость, за руку Магуайра назначили пенальти в ворота «МЮ», и датчане сравняли счет. Во втором тайме «МЮ» сумел повести в меньшинстве, но в конце развалился и пропустил на 83-й и 87-й. Команда тен Хага идет 4-й в группе и продолжает бить антирекорды.

Также в 4-м туре группового этапа «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (вышел на 78-й) победил «Бенфику» (3:1), «Бавария» справилась с «Галатасараем» (2:1), «Реал Мадрид» разгромил «Брагу» (3:0), «Арсенал» выиграл у «Севильи» (2:0), «Интер» был сильнее «Ред Булла» (1:0).

Еще четыре команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов: «Реал», «Бавария», «Интер» и «Реал Сосьедад».

2. «Адмирал» победил «Локомотив» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, «Металлург» обыграл «Сибирь» (6:3), «Торпедо» выиграло у «Витязя» (4:1), «Динамо» уступило «Куньлуню» (2:3 ОТ).

3. Полтора миллиона человек оформили карту болельщика (Fan ID) через «Госуслуги».

4. НХЛ. Овечкин не забил в 5-м матче подряд, и его «Вашингтон» уступил «Флориде» (3:4 ОТ). Другие результаты – здесь.

5. Кажется, «Реал» не подпишет Килиана Мбаппе летом. Клуб отказался от него из-за финансовых запросов, возраста и решения форварда остаться в «ПСЖ» в 2022-м.

6. НБА. «Денвер» принимает «Голден Стэйт», «Филадельфия» обыграла «Бостон». Остальные результаты – здесь.

7. Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил, как надо произносить «ПСЖ»: «Правильно – «ПэЭсЖэ». Говорить «ПэСэЖэ» нет никаких оснований». Василий Уткин высмеял бывшего коллегу: «Может, он начнет говорить «ЭсШаА» или «ЭфЭрГэ»?»

8. «Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ со стоимостью 2,65 млрд долларов по версии Sportico, «Рейнджерс» – 2-е, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 12-я, «Питтсбург» – 21-й.

9. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что обнаружение мельдония в допинг-пробах стало рекордным. На конец октября 2023 года выявлено 23 случая.

10. «Зенит» разгромил «Парму» в Единой лиге ВТБ, ЦСКА был сильнее «Самары», «Пари Нижний Новгород» проиграл «Автодору».

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