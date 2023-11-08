Загитова выложила видео из вуза: «Если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь»

Алина Загитова опубликовала видео из университета.

«Всем привет. Кружочек для тех, кто очень переживает за мое обучение. Не переживайте, все хорошо. Я учусь, все прекрасно.

Сейчас у нас промежуточная аттестация. И если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь.

Всем хорошего вечера. Учение – свет», – сказала .