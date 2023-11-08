Загитова выложила видео из вуза: «Если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь»
Алина Загитова опубликовала видео из университета.
«Всем привет. Кружочек для тех, кто очень переживает за мое обучение. Не переживайте, все хорошо. Я учусь, все прекрасно.
Сейчас у нас промежуточная аттестация. И если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь.
Всем хорошего вечера. Учение – свет», – сказала Загитова.
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Алина в универ ходит и сдаёт сессии регулярно, а это специально для вас снято неверующих.
Вам же если кружок не снимешь вы так и будите ныть что она лекции не посещает.
Так что смотрите, наслаждайтесь