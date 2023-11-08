Загитова выложила видео из вуза: «Если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова опубликовала видео из университета.

«Всем привет. Кружочек для тех, кто очень переживает за мое обучение. Не переживайте, все хорошо. Я учусь, все прекрасно.

Сейчас у нас промежуточная аттестация. И если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь.

Всем хорошего вечера. Учение – свет», – сказала Загитова

70 комментариев

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xQcoW
Раз в год можно и на лекцию сходить
+40
-19
+21
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MyCA
А если записываешь, значит учишься, всё ясненько.
+38
-18
+20
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RMandYNWA
Загитова выложила кружочек в свой тг менее часа назад, вот это скорости, Спортс 😂
+33
-15
+18
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Алексей Николаевич
В твоем случае еще как значит. Потому что ты любую свою маломальскую "активность" снимаешь и афишируешь.
+38
-22
+16
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Ir2019
Зачем этот кружочек в спортивных новостях?
+22
-8
+14
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Olgacher
Ответ Алексей Токарев
Невидно результат этой учёбы, учителя явно халтурщики.
Не видно пишется раздельно. Вам двойка
+25
-13
+12
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Анастасия Зарипова
Только выложила кружок, уже на спортсе, на низком старте наверно сидят
+33
-21
+12
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cheffcheck
Ответ Анастасия Зарипова
Только выложила кружок, уже на спортсе, на низком старте наверно сидят
в точку)))
+21
-10
+11
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Natalia Gladkia
Ответ Ir2019
Зачем этот кружочек в спортивных новостях?
Читайте внимательно именно ее текст: " Кружочек для тех, кто переживает за мою учебу, все хорошо...я учусь!" Так вот кто Это сюда принес, тот и " переживает" ..все вопросы к автору этого действия!? Алина это выложила для Своих подписчиков!
+28
-18
+10
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icaruz
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
По мнению Загитовой кружочек доказывает что она чему-то учится. Мда. 🤦‍♂️
+36
-27
+9
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Н.Ф.
Кружочки в Telegram — это видеозаписи длительностью до 1 минуты.
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+8
0
+8
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ОлесяОлеська
Учение не только свет, но и большая работа. Удачи Алина, и успехов!
+24
-18
+6
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Lubov Anikina
Ответ Вячеслав Самбур
как и вы, сразу в коменты примчались
А вы надеялись, что только второй фандом сразу примчится высказать свое ценное мнение? Они, как всегда, первые.
+18
-12
+6
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Алексей Токарев
Невидно результат этой учёбы, учителя явно халтурщики.
+26
-20
+6
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Раз в год и палка стреляет.
+20
-15
+5
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Светлана Толасова
Никто и никогда из поклонников Алины не сомневался в том, что она со всей серьёзностью и ответственностью учится в вузе, а не отбывает номер. Кто переживает за учёбу Алины мы хорошо знаем,вся антизагитовская коалиция. Любимой Алине желаю успехов в учёбе и не только!!!
+24
-19
+5
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papadok
Ответ Анастасия Зарипова
Это по- мнению хейтеров, вы же так пишите, а не она. Алина в универ ходит и сдаёт сессии регулярно, а это специально для вас снято неверующих. Вам же если кружок не снимешь вы так и будите ныть что она лекции не посещает. Так что смотрите, наслаждайтесь
Вы уж определитесь между собой, для кого оно снято - для "Своих подписчиков" или для неверующих в Алину хейтеров.
+10
-5
+5
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Arzu0203
Алинка Гемме персонально рассказала о своей учебе, а то Геммочка ооочень переживает
+12
-8
+4
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Анастасия Зарипова
Ответ RMandYNWA
Загитова выложила кружочек в свой тг менее часа назад, вот это скорости, Спортс 😂
Они за ней следят 🤣
+16
-12
+4
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Ir2019
Ответ Natalia Gladkia
Читайте внимательно именно ее текст: " Кружочек для тех, кто переживает за мою учебу, все хорошо...я учусь!" Так вот кто Это сюда принес, тот и " переживает" ..все вопросы к автору этого действия!? Алина это выложила для Своих подписчиков!
Так я и задаю вопрос тому,кто это здесь размещает.
+6
-2
+4
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Анастасия Зарипова
Ответ Вячеслав Самбур
как и вы, сразу в коменты примчались
Так я примчалась за своей любимой фигуристкой... А вы видимо на низком старте сидите лишь бы накинуть... А то не знаем ваше отношение к Загитовой
+24
-21
+3
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Птичка певчая
Удачи Алине в ее университетских делах! Успешного прохождения промежуточной аттестации.
+23
-20
+3
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Ритт
Ну, хоть пришла на промежуточную аттестацию и кружок сняла, типа учусь регулярно. Видимо не хватило совсем то явной наглости и блата пропустить аттестацию
+20
-17
+3
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Комиссар Шпрут
Если я не выкладываю кружочки с Романом, то это не значит что я с ним не встречаюсь, - добавила Алина
+19
-16
+3
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Анастасия Зарипова
Ответ icaruz
По мнению Загитовой кружочек доказывает что она чему-то учится. Мда. 🤦‍♂️
Это по- мнению хейтеров, вы же так пишите, а не она.
Алина в универ ходит и сдаёт сессии регулярно, а это специально для вас снято неверующих.
Вам же если кружок не снимешь вы так и будите ныть что она лекции не посещает.
Так что смотрите, наслаждайтесь
+20
-18
+2
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