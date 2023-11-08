Единая лига ВТБ. «НН» сыграет с «Автодором», «Зенит» примет «Парму», ЦСКА – «Самару»

Теги результаты ЦСКА Зенит Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Самара Парма Баскетбол

В среду, 8 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

«Нижний Новгород» сыграет с саратовским «Автодором», «Зенит» в Санкт-Петербурге примет пермскую «Парму».

Московский ЦСКА встретится с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – Автодор
Дата проведения
8 ноября, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Зенит – Парма
Дата проведения
8 ноября, 19.30, «КСК Арена»
Онлайн матча

ЦСКА – Самара
Дата проведения
8 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 6-1, Руна – 5-2, Енисей – 5-3, Уралмаш – 5-4, Самара – 4-4, Локомотив-Кубань – 4-4, Зенит – 4-4, Нижний Новгород – 3-4, Парма – 3-5, МБА – 3-5, Астана – 2-4, Автодор – 2-6, Минск – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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