Единая лига ВТБ. «НН» сыграет с «Автодором», «Зенит» примет «Парму», ЦСКА – «Самару»
В среду, 8 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
«Нижний Новгород» сыграет с саратовским «Автодором», «Зенит» в Санкт-Петербурге примет пермскую «Парму».
Московский ЦСКА встретится с «Самарой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 ноября, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 8 ноября, 19.30, «КСК Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 6-1, Руна – 5-2, Енисей – 5-3, Уралмаш – 5-4, Самара – 4-4, Локомотив-Кубань – 4-4, Зенит – 4-4, Нижний Новгород – 3-4, Парма – 3-5, МБА – 3-5, Астана – 2-4, Автодор – 2-6, Минск – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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