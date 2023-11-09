«Реал», «Бавария», «Интер» и «Сосьедад» Захаряна вышли в плей-офф ЛЧ

Теги Бавария Интер бундеслига Германия Реал Мадрид Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсен Захарян Футбол

Четыре команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и «Интер» гарантировали себе выход из группы D по итогам 4-го тура – они набрали по 10 очков и опережают «Ред Булл Зальцбург» на 7 баллов за два тура до конца группового этапа. 

«Бавария», в свою очередь, обеспечила себе выход в плей-офф из группы A – мюнхенская команда набрала 12 очков после 4 туров. Идущий третьим «Галатасарай имеет имеет в своем активе 4 балла.

«Реал», лидирующий в группе C, набрал 12 очков после 4 туров и тоже вышел в плей-офф турнира. Мадридцы опережают «Наполи» на 5 баллов, «Брагу» – на 9. 

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24 комментария

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Зизуха
Сосьедад Захаряна в 1/8, казалось бы причём тут Захарян?
+29
-4
+25
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Sanan1908
Интер молодцы 🖤💙
+20
-2
+18
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Иван Левин
Ответ Serkan_Ballboy
Все, кто смотрит матчи Сосьедада понимают, что у Захаряна в такой команде практически нет шансов заиграть в основе
Лучше на лавке и тренироваться с нормальными футболистами и иметь шанс вырасти в будущем в аренде, чем в Сочи пинать газон
+11
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+11
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corazón blanco
Мадрид буднично и в очередной рекордный раз выходит из группы. Но больше всего радостно за Сосьедад, шикарную игру демонстрируют баски под руководством Иманьоля.
+15
-5
+10
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alireal
Ответ Зизуха
Сосьедад Захаряна в 1/8, казалось бы причём тут Захарян?
Мимо проходил
+11
-1
+10
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Syog1010
Сосьедад хорош, шикарная молодая банда, когда смотрел матч промелькнула мысль загрузить на их победу в ЛЧ, было бы красиво))
+9
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+9
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Serkan_Ballboy
Все, кто смотрит матчи Сосьедада понимают, что у Захаряна в такой команде практически нет шансов заиграть в основе
+8
0
+8
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Xabi Alonso78
Как же Сосьедад преобразовался при Захаряне
+6
0
+6
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Real_v_dushe
А бчк пошёл искать новый рычаг
+5
-2
+3
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Дороф
Ответ Real_v_dushe
А бчк пошёл искать новый рычаг
Да найдут. Для того, чтобы Барселона опять вылетела в ЛЕ, надо чтобы её обыграл Антверпен – а это практически невозможно.
+2
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Real_v_dushe
Ответ Дороф
Да найдут. Для того, чтобы Барселона опять вылетела в ЛЕ, надо чтобы её обыграл Антверпен – а это практически невозможно.
Да нет, бчк и Порту - 9 очков, Шахтёр - 6. Если Антверпен сотворит сенсацию дома с бчк, то всё более чем реально. Так что газонокосильщик ещё может войти в третий раз в эту реку.
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Syndycate
Ответ фк кабинет
ПСЖ,Барса,МЮ могут не попасть в 1/8.Кто-то обязательно из этих клубов не пройдет)
МЮ точно не пройдет, им еще с Баварией играть
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Бедякович
Ответ Зизуха
Сосьедад Захаряна в 1/8, казалось бы причём тут Захарян?
Предлог "без" при наборе потерялся.
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Дороф
Ответ Real_v_dushe
Да нет, бчк и Порту - 9 очков, Шахтёр - 6. Если Антверпен сотворит сенсацию дома с бчк, то всё более чем реально. Так что газонокосильщик ещё может войти в третий раз в эту реку.
Ну это что должно случиться, чтобы Антверпен победил?
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dzenga 1
Весь Сосьедад обязан Захаряну!
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Какой захарян, хватит позориться, спортс
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Syndycate
Ребят, а Барса уже вышла из группы?
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фк кабинет
ПСЖ,Барса,МЮ могут не попасть в 1/8.Кто-то обязательно из этих клубов не пройдет)
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Артем Дэлькин
Наконец-то Сосьедад понял, что для прохода в плей-офф ЛЧ нужен россиянин в составе!
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Аврал
Особенно Захарян молодец, поучаствовал
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Real_v_dushe
Порадовал Реал, всё выгрыз в борьбе, группа ровная и непростая, но отлично проявили характер и взяли 4 победы.
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