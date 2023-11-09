«Реал», «Бавария», «Интер» и «Сосьедад» Захаряна вышли в плей-офф ЛЧ

Четыре команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

« » Арсена Захаряна и « » гарантировали себе выход из группы D по итогам 4-го тура – они набрали по 10 очков и опережают «Ред Булл Зальцбург» на 7 баллов за два тура до конца группового этапа.

« », в свою очередь, обеспечила себе выход в плей-офф из группы A – мюнхенская команда набрала 12 очков после 4 туров. Идущий третьим «Галатасарай имеет имеет в своем активе 4 балла.

«Реал», лидирующий в группе C, набрал 12 очков после 4 туров и тоже вышел в плей-офф турнира. Мадридцы опережают «Наполи» на 5 баллов, «Брагу» – на 9.

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