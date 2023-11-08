«Реал» не подпишет Мбаппе летом. Клуб отказался от него из-за финансовых запросов, возраста и решения форварда остаться в «ПСЖ» в 2022-м (Cadena SER)
«Реал» не подпишет Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб не станет пытаться оформить трансфер нападающего следующим летом – даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента. Руководство «Реала» считает этот вопрос закрытым, сообщает Cadena SER.
Отказ «Реала» от услуг Мбаппе обусловлен тремя основными причинами. Во-первых, подписание форварда повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку для клуба: зарплата Килиана составит не менее 20 миллионов евро в год, а также игрок потребует крупный подписной бонус. Для сравнения, Джуд Беллингем зарабатывает около 9 миллионов евро в год.
Вторая причина заключается в трансферной стратегии мадридцев, которые стремятся подписывать молодых футболистов. В 2024 году Килиану исполнится 26 лет, в то время как Винисиус Жуниор, Родриго, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени присоединились к команде в возрасте около 20 лет. Также в следующем сезоне в «Реал» перейдет 18-летний Эндрик.
Важную роль также сыграл отказ Мбаппе от трансфера в «Реал» в 2022 году. Решение игрока продлить контракт с «ПСЖ» вызвало негативную реакцию у членов руководства мадридского клуба.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику игрока можно найти здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Да и обстановка в раздевалке спокойнее будет.
Но как болельщику Реала, все-таки, хочется чтоб его проучили и не взяли в клуб.
Пусть до 30 слушает вечерами звонки Макрона, он свой выбор сделал)
А на фоне взорвавшего сложнейшую лигу мира Холанда и возраста (будет 26, за которые он поиграл с такими же продажниками, но гениями как Неймар и Месси, и ничего не выиграл) - уже вопрос назревает, а стоит ли он вообще геморроя и репутации)
А по посылу - согласен. Во-первых, с приходом Белингема, Килиану место в основе Мадрида будет гораздо сложнее найти. А во-вторых, в 22м году с его стороны было свинство, поэтому брать его сейчас (даже свободным агентом) = нести репутационные потери.
"Сначала он обозревал семирублёвые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублёвых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В трёхрублёвых номерах было всё хорошо, за исключением картин. Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят."
А по поводу кидалого в 2022, это да.
Не перешел тогда, значит оставайся ты с макроном
Респект, Дон Флорентино! Благодаря таким глыбам все и должны помнить: игрок не может быть важнее клуба.
Не там никаких "т.д", Мбаппе на клубном уровне не выиграл ничего, более того дважды (!) проиграл чемпионат Монако и Лиллю. Чел никогда не играл в топ чемпионате, а ставить в заслуги победу в Лиге 1 это скорее подтверждение, что ни на какое величие он не претендует. Хотя и мог бы.
Но честно, победа в Лиге 1, в которой ПСЖ играет сам с собой и своими проблемами каждый сезон - сомнительное достижение.
Амбиций у парня нет, с таким то талантом и физическими данными….
Касательно амбиций, пожалуй, соглашусь.
Но моё мнение - парень решил стать местечковым королем, ну и Бог ему судья 🤷♂️ мне, как болельщику Реала, очень хотелось в 22м году видеть его в Мадриде и было сильно обидно. А сейчас уже нет такого. Не пришел и не пришел. На нем свет клином не сошелся.
У него на клубном уровне под 300 Г+П к 25 годам, 50+ Г+П только в ЛЧ, которую ПСЖ бездарно сливает из года в год.
Я согласен, что значимых командных побед у Мбаппе нет, но обвинять его одного в этом - кощунство)
Просто, как по мне, перед Килианом уже несколько лет стоит выбор: стать первым парнем на деревне или одним из... тут каждый сам волен выбирать.
Поэтому пусть уже играет в своем Париже, героически пытается прорваться в 1/4 ЛЧ и громит Клермоны 👌
В ЛЧ в любом случае попадут на следующий сезон.