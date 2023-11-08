«Реал» не подпишет Мбаппе летом. Клуб отказался от него из-за финансовых запросов, возраста и решения форварда остаться в «ПСЖ» в 2022-м (Cadena SER)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не подпишет Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб не станет пытаться оформить трансфер нападающего следующим летом – даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента. Руководство «Реала» считает этот вопрос закрытым, сообщает Cadena SER. 

Отказ «Реала» от услуг Мбаппе обусловлен тремя основными причинами. Во-первых, подписание форварда повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку для клуба: зарплата Килиана составит не менее 20 миллионов евро в год, а также игрок потребует крупный подписной бонус. Для сравнения, Джуд Беллингем зарабатывает около 9 миллионов евро в год. 

Вторая причина заключается в трансферной стратегии мадридцев, которые стремятся подписывать молодых футболистов. В 2024 году Килиану исполнится 26 лет, в то время как Винисиус Жуниор, Родриго, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени присоединились к команде в возрасте около 20 лет. Также в следующем сезоне в «Реал» перейдет 18-летний Эндрик. 

Важную роль также сыграл отказ Мбаппе от трансфера в «Реал» в 2022 году. Решение игрока продлить контракт с «ПСЖ» вызвало негативную реакцию у членов руководства мадридского клуба. 

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику игрока можно найти здесь

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123 комментария

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Марат Кагин
начало 3 сезона
+121
-1
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Dottore
Надеюсь это не очередная утка, а если так, то всё правильно и по делу! Насильно мил не будешь.
Да и обстановка в раздевалке спокойнее будет.
+67
-3
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xDe xDe
Блин, честное слово, пусть всё так и будет. Мбаппе, конечно, один из топовых талантов поколения, но новый молодой состав и без него построим, не развалимся. Надоела уже эта истерия вокруг Килиана.
+47
-6
+41
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Wizard Harry
Игрок топ, что уж говорить…
Но как болельщику Реала, все-таки, хочется чтоб его проучили и не взяли в клуб.
Пусть до 30 слушает вечерами звонки Макрона, он свой выбор сделал)

А на фоне взорвавшего сложнейшую лигу мира Холанда и возраста (будет 26, за которые он поиграл с такими же продажниками, но гениями как Неймар и Месси, и ничего не выиграл) - уже вопрос назревает, а стоит ли он вообще геморроя и репутации)
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марк макаров
Ответ Wizard Harry
Игрок топ, что уж говорить… Но как болельщику Реала, все-таки, хочется чтоб его проучили и не взяли в клуб. Пусть до 30 слушает вечерами звонки Макрона, он свой выбор сделал) А на фоне взорвавшего сложнейшую лигу мира Холанда и возраста (будет 26, за которые он поиграл с такими же продажниками, но гениями как Неймар и Месси, и ничего не выиграл) - уже вопрос назревает, а стоит ли он вообще геморроя и репутации)
Ну, насчет ’ничего не выиграл’, это смешно. Он чемпион и вице-чемпион мира, чемпион страны и т.д. Плюс, наверняка обойдет Клозе и будет лучшим бомбардиром мундиалей. Не выиграл он только ЛЧ. И то, в топ-5 бомбардиров вполне может попасть.

А по посылу - согласен. Во-первых, с приходом Белингема, Килиану место в основе Мадрида будет гораздо сложнее найти. А во-вторых, в 22м году с его стороны было свинство, поэтому брать его сейчас (даже свободным агентом) = нести репутационные потери.
+26
-1
+25
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Марат Кагин
начало 3 сезона
Тизер🍿
+19
-3
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iegord
Не понимаю тогда их стратегию. Все эти факторы были понятны еще летом. Тогда почему они не купили другого форварда в это трансферное окно, а решили идти в сезон с одним Хоселу? Единственное адекватное объяснение - они хотели только Мбаппе и готовы ждать его еще сезон. В другом случае это не имеет никакого смысла
+17
-1
+16
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Собиратель хаоса
Зарплата составит не менее 20 млн. Это шутка что ли? У него сейчас в ПСЖ только голый оклад 70. Со всеми плюшками "за верность" у него далеко за сотню будет.

"Сначала он обозревал семирублёвые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублёвых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В трёхрублёвых номерах было всё хорошо, за исключением картин. Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят."
+15
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Антиглор17
Вот какой аутист может серьезно верить, что человек с зп под 90млн вдруг сократит ее и пойдет на понижение ради чьих то желаний?! Он бы и бонус подписной выжал и оклад больше нынешнего, это же очевидно.
Ну ты же верил, что какой-то аутист сократит зп и будет играть за Барсу, но реальность оказалась сурова - самолет в Майами))
+23
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Норвежский прихлебатель
По-моему, это из разряда mind games. Будет возможность подписать свободным агентом, Реал попробует. Понятно же, что Килиан - мегаигрок и ценный маркетинговый актив. Аргумент про возраст - вообще бред, имхо
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Dima Demchenko
Ну про возраст я сомневаюсь конечно. Ему 26 лет, он уже готовый и один из лучших.

А по поводу кидалого в 2022, это да.

Не перешел тогда, значит оставайся ты с макроном
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Мирзоанис Якубов
Дедушка Флорентино хороший опыт приобрёл, будучи президентом "Реала", разгребая эго и ЧСВ всяких "суперзвёзд", так что не даст слабину перед закидоном глупой черепашки.

Респект, Дон Флорентино! Благодаря таким глыбам все и должны помнить: игрок не может быть важнее клуба.
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Родя Раскольников
Ответ марк макаров
Ну, насчет ’ничего не выиграл’, это смешно. Он чемпион и вице-чемпион мира, чемпион страны и т.д. Плюс, наверняка обойдет Клозе и будет лучшим бомбардиром мундиалей. Не выиграл он только ЛЧ. И то, в топ-5 бомбардиров вполне может попасть. А по посылу - согласен. Во-первых, с приходом Белингема, Килиану место в основе Мадрида будет гораздо сложнее найти. А во-вторых, в 22м году с его стороны было свинство, поэтому брать его сейчас (даже свободным агентом) = нести репутационные потери.
>и т.д

Не там никаких "т.д", Мбаппе на клубном уровне не выиграл ничего, более того дважды (!) проиграл чемпионат Монако и Лиллю. Чел никогда не играл в топ чемпионате, а ставить в заслуги победу в Лиге 1 это скорее подтверждение, что ни на какое величие он не претендует. Хотя и мог бы.
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Английский_пациент
Вот уже и мбаппе слишком старый, как летит время, друзья
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Rassulio
Сыпешь личку Мбаппе 20млн +, Вини и Джуд потребуют выровнять зарплату под эту планку. Сразу придут за повышение Вальверде, Родриго, Тчуамени. Еще и Дэвиса надо забрать.ФОТ Мадрида вырастет прилично.
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Wizard Harry
Ответ марк макаров
Ну, насчет ’ничего не выиграл’, это смешно. Он чемпион и вице-чемпион мира, чемпион страны и т.д. Плюс, наверняка обойдет Клозе и будет лучшим бомбардиром мундиалей. Не выиграл он только ЛЧ. И то, в топ-5 бомбардиров вполне может попасть. А по посылу - согласен. Во-первых, с приходом Белингема, Килиану место в основе Мадрида будет гораздо сложнее найти. А во-вторых, в 22м году с его стороны было свинство, поэтому брать его сейчас (даже свободным агентом) = нести репутационные потери.
Согласен.
Но честно, победа в Лиге 1, в которой ПСЖ играет сам с собой и своими проблемами каждый сезон - сомнительное достижение.
Амбиций у парня нет, с таким то талантом и физическими данными….
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марк макаров
Ответ Wizard Harry
Согласен. Но честно, победа в Лиге 1, в которой ПСЖ играет сам с собой и своими проблемами каждый сезон - сомнительное достижение. Амбиций у парня нет, с таким то талантом и физическими данными….
Не без этого 👌 но ПСЖ играет сам с собой в лиге в том числе благодаря самому Мбаппе, который на данный момент с отрывом самый ценный и топовый игрок не только команды, но и всей Лиги 1.

Касательно амбиций, пожалуй, соглашусь.
Но моё мнение - парень решил стать местечковым королем, ну и Бог ему судья 🤷‍♂️ мне, как болельщику Реала, очень хотелось в 22м году видеть его в Мадриде и было сильно обидно. А сейчас уже нет такого. Не пришел и не пришел. На нем свет клином не сошелся.
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Hans Castorp
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ну ты же верил, что какой-то аутист сократит зп и будет играть за Барсу, но реальность оказалась сурова - самолет в Майами))
🤣
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лапти
При Пересе уже не подпишут. Перес свое слово держит. Что есть - то есть.
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Artuom Batishev
Смешно, особенно про возраст. Обычный вброс СМИ без какого либо подтверждения.
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Maksim1302
Ответ xDe xDe
Блин, честное слово, пусть всё так и будет. Мбаппе, конечно, один из топовых талантов поколения, но новый молодой состав и без него построим, не развалимся. Надоела уже эта истерия вокруг Килиана.
Недавно ты писал обратное, быстро ты переобуваешься
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марк макаров
Ответ Родя Раскольников
>и т.д Не там никаких "т.д", Мбаппе на клубном уровне не выиграл ничего, более того дважды (!) проиграл чемпионат Монако и Лиллю. Чел никогда не играл в топ чемпионате, а ставить в заслуги победу в Лиге 1 это скорее подтверждение, что ни на какое величие он не претендует. Хотя и мог бы.
Ну, опять-таки, ’выиграл/не выиграл’... он не один там в футболке ПСЖ бегает. То, что руководство парижан устраивает клоунаду из года в год, не только Мбаппе виноват)

У него на клубном уровне под 300 Г+П к 25 годам, 50+ Г+П только в ЛЧ, которую ПСЖ бездарно сливает из года в год.

Я согласен, что значимых командных побед у Мбаппе нет, но обвинять его одного в этом - кощунство)

Просто, как по мне, перед Килианом уже несколько лет стоит выбор: стать первым парнем на деревне или одним из... тут каждый сам волен выбирать.
Поэтому пусть уже играет в своем Париже, героически пытается прорваться в 1/4 ЛЧ и громит Клермоны 👌
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nurikkkk
Ответ iegord
Не понимаю тогда их стратегию. Все эти факторы были понятны еще летом. Тогда почему они не купили другого форварда в это трансферное окно, а решили идти в сезон с одним Хоселу? Единственное адекватное объяснение - они хотели только Мбаппе и готовы ждать его еще сезон. В другом случае это не имеет никакого смысла
Купили, Эндрика. А сезон можно и с Хоселу провести.
В ЛЧ в любом случае попадут на следующий сезон.
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Real_v_dushe
Мбаппе великолепный игрок, но он нужен был нам 2 года назад, а не сейчас и не с такой историей. То, что он сделал 1,5 года назад, не должно прощаться.
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V@d!m
на самом деле для Реала вин-вин ситуация: если подпишут его - то новая суперзвезда в команде, один из лучших игроков в мире; а если не подпишут - есть кем и как заменить, достаточно талантов и так, да и имидж клуба повысится - в будущем игроки будут понимать, что в Реал действительно несколько раз не зовут.
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