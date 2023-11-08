РУСАДА: «Обнаружение мельдония в пробах спортсменов достигло рекордных показателей. На конец октября 2023 года выявлено 23 случая»

РУСАДА заявило, что обнаружение мельдония в допинг-пробах стало рекордным.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) уже называли тревожным рост числа нарушений с этим запрещенным в спорте препаратом.

«Обнаружение мельдония в пробах спортсменов достигло рекордных показателей.

На конец октября 2023 года выявлено 23 случая употребления мельдония: 8 спортсменов были дисквалифицированы из-за наличия мельдония, его метаболитов или маркеров в пробе, в отношении 15 спортсменов ведется обработка результатов. В 2022 и 2021 годах за это же нарушение санкции были вынесены 19 и 18 спортсменам соответственно.

РУСАДА напоминает о принципе строгой ответственности: спортсмен несет ответственность за все, что попадает в его организм. Даже если вам прописали лекарство, его необходимо проверить на наличие запрещенных в спорте субстанций перед употреблением», – говорится в заявлении РУСАДА.

Глава РУСАДА о росте числа нарушений с мельдонием: «Ситуация тревожная. В данный момент мы проводим разбирательство»