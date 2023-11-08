Журова об Олимпиаде: «Спортсмены самостоятельно должны решить, ехать или нет. Запад ждет от Путина, что он наложит полный запрет от своего имени»

Теги Владимир Путин Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Коньки/шорт-трек

Журова считает, что Запад ждет от Путина запрета на участие россиян в ОИ-2024.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе об Олимпийских играх нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение об участии остается за ними.

«Кто-то может сказать, что я где-то перевернулась в прыжке, но этот прыжок заключался в том, что когда была коллективная ответственность за допинг – это была одна история. Тогда заставили отвечать всех за чужие ошибки. И отвечали даже те виды спорта, которые к этому никакого отношения не имели.

В той ситуации я считала, что надо ехать обязательно даже в нейтральном статусе. Сейчас ситуация глобально другая, иная подоплека.

Ехать на Олимпиаду при таких условиях практически неприемлемо. Но есть важный момент. Спортсмены должны самостоятельно решить, ехать им или нет. Они (западные страны – Sports.ru) ждут от нашего президента, что он наложит полный запрет от своего имени.

Им очень хочется, чтобы это случилось, чтобы потом тыкать пальцем и говорить: «Вы тоталитарная страна! У вас президент – тиран». Но не надо давать им этого шанса. Мы не Советский Союз и наш президент озвучил совершенно иную позицию: каждый должен принять это решение сам», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

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29 комментариев

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Oleg Olegov
Страна абсолютно свободная, Каждый должен озвучить решение Путина сам.
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Abuby
Ждут, но кое-чего другого.
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Realist2022
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Это Журова, Свищев/Терюшков и руководства ОКР и Минспорта ждут решения Путина, а не Запад.
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Сергей
Вроде что то сказала, а на самом деле ничего не сказала. Настоящий депутат.
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Maturmalai
Я, как и Журова, тоже надеюсь, что президент в очередной раз не наложит.
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mnogokotin3
Ответ Crenk
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в дупло )
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Michael1969
Ответ Oleg Olegov
Страна абсолютно свободная, Каждый должен озвучить решение Путина сам.
Она так и сказала "Каждый должен принять это решение сам", тут прямо слышится, какое это решение каждый должен принять. "Как один человек весь советский народ..."
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КонниЛингус
прогиб засчитан!🤪
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Melnikov1968
Зачем постоянно цитировать президента? Все уже давно поняли, что спортсмены сами должны решить, ехать им или нет. И в принципе, все равно, что считает Журова.
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ДМ-1чемпион
Да пусть едут куда хотят! Только за свой счёт! Они будут представлять только себя.
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Crenk
Ответ mnogokotin3
в дупло )
Байдену ?
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Дмитрий Сальников-Грачев
Ответ Atsuktuvas
Всё что мог - уже наложил...
Всё ГДЕ мог - уже наложил :)
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ДМ-1чемпион
Ответ Cavalleria
Это от какого путина? Который на Валдае в морозильнике лежит с 26 октября или от того, который Васильич? Тут надо бы уточнить.
Тот который лежит на соседней койке с тобой! Рядом с Наполеоном!
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mnogokotin3
Ответ Crenk
Байдену ?
ты всегда о нем думаешь? тут вроде про него ни слова )
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ABarca777
Ответ Maturmalai
Я, как и Журова, тоже надеюсь, что президент в очередной раз не наложит.
Супер коммент) Надеюсь в штаны?)
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Safari
Да, уж! Мировое спортивное общество, прямо таки пристально следит, что скажет, куда, где и на кого наложит... Это же надо, сколько себялюбия, тщеславия! Да они уже полностью привыкли обходиться без нас! Ну, появится наш какой нибудь, да ради бога скажут...
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Адриана
Запад ждет совсем другого от Путина, и уже почти 2 года ждет.
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369
Запад ждет, что он наложит запрет от своего имени, а он наложит от имени Журовой. Многоходовочка-с)
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Atsuktuvas
Всё что мог - уже наложил...
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arisstopane
Они (западные страны – Sports.ru) ждут от нашего президента, что он наложит полный запрет от своего имени.
- да они спать не могут, ждут когда он наложит!)
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Сим Сим
Жалко ВСЕХ Россиян попавших под замес дзюдоиста.
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mnogokotin3
язык шершавый
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