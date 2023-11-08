Журова об Олимпиаде: «Спортсмены самостоятельно должны решить, ехать или нет. Запад ждет от Путина, что он наложит полный запрет от своего имени»

Журова считает, что Запад ждет от Путина запрета на участие россиян в ОИ-2024.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе об Олимпийских играх нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение об участии остается за ними.

«Кто-то может сказать, что я где-то перевернулась в прыжке, но этот прыжок заключался в том, что когда была коллективная ответственность за допинг – это была одна история. Тогда заставили отвечать всех за чужие ошибки. И отвечали даже те виды спорта, которые к этому никакого отношения не имели.

В той ситуации я считала, что надо ехать обязательно даже в нейтральном статусе. Сейчас ситуация глобально другая, иная подоплека.

Ехать на Олимпиаду при таких условиях практически неприемлемо. Но есть важный момент. Спортсмены должны самостоятельно решить, ехать им или нет. Они (западные страны – Sports.ru) ждут от нашего президента, что он наложит полный запрет от своего имени.

Им очень хочется, чтобы это случилось, чтобы потом тыкать пальцем и говорить: «Вы тоталитарная страна! У вас президент – тиран». Но не надо давать им этого шанса. Мы не Советский Союз и наш президент озвучил совершенно иную позицию: каждый должен принять это решение сам», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?