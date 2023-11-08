«Остановите убийство детей в Газе». Фанат с флагом Палестины выбежал на поле во время матча «Копенгаген» – «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Копенгаген болельщики Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время игры «МЮ» в Лиге чемпионов.

Этот эпизод произошел во время первого тайма матча между «Копенгагеном» и «Манчестер Юнайтед». Из-за этого игра была ненадолго прервана, пока стюарды ловили и уводили с поля нарушителя.

Надпись на флаге, который болельщик вынес с собой, гласила: «Остановите убийство детей в Газе. Давайте сплотимся».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» (0:2, первый тайм). 

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij

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99 комментариев

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Lanc
А когда ХАМАС начал войну, он не выбегал с флагом Израиля?
+73
-36
+37
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Покерный Футбол
Видимо Рэшфорд после этого перформанса вспомнил что он все таки в первую очередь политик и решил закончить матч пораньше, чтобы заняться более важными делами.
+36
-6
+30
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с детства за Мбаппе.
Ответ igls54
Почему он пытается остановить убийство детей в Газе в Копенгагене, а где-нибудь в Палестине?
Удивляюсь таким комментариям, а ему нужно в Газе с этим флагом бегать?
+40
-15
+25
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Leon Petov
Тоже считаю, что боевики должны перестать прятаться в гражданской инфраструктуре
+46
-23
+23
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pq
Есть один способ. Можно не убивать детей в Израиле и тогда их не будут убивать в Палестине. Но я понимаю, что это слишком радикальное и безумное предложение, нужно искать другие....
+24
-11
+13
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евГений
Ответ с детства за Мбаппе.
Комментарий скрыт
Ну так пруф скинь, что выбегал)
+13
-3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ igls54
Почему он пытается остановить убийство детей в Газе в Копенгагене, а где-нибудь в Палестине?
Чтобы выбежать вот так с флагом Палестины на матче в Копенгагене нужны яйца, у него они точно есть.
+17
-7
+10
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Рома Политов
Только детей и только в Палестине?
+11
-3
+8
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Кан и Баллак сидят в баре
Это конечно круто,как и радужные капитанские повязки и прочее в футболе с подобными акциями... Сча вот генералы с обоих сторон конфликта увидят и остановятся, еще и поцелуются.
+11
-3
+8
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Noname
Ответ Real Madrid 04
Комментарий удален модератором
претендент на самый отбитый комментария года, а то и текущего века. стало быть события 7 октября это сионистская пропаганда, а немыслимые постановки палестинских мучеников (сотня видео) это конечно же ужасная правда. я так полагаю "мы многого не знаем," и "не все так однозначно" ваши жизненные кредо?))
+9
-3
+6
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Amalfitano
Изучая арабо-израильские конфликты разных лет я нашел закономерность. Израиль всегда убивает противника в соотношении минимум 1 к 10-ти, а потом наступает разрядка. Думаю в этот раз будет так же.
+7
-1
+6
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Streetbor
Ну все завтра Хамас перестанет запускать ракеты в сторону Израиля, а ЦАХАЛ на это отвечать.
+8
-5
+3
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nmnackjbxkasbk
Ответ elkipalki
Скажу больше. Боевикам не стоило давать государственность. Нужно вернуть данный вопрос на момент 46 года.
им не давали. Боевики дали под зад сторонникам Арафата и понеслась
+4
-1
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ML26
Ответ Right Authoritarianism
а когда израиль выселил 70 тысяч палестинцев из домов ты выбегал?
Ты хотел сказать выкупил их дома?
+6
-4
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евГений
Ответ с детства за Мбаппе.
Удивляюсь таким комментариям, а ему нужно в Газе с этим флагом бегать?
Да
+3
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Фарид Харисов
Тогда почему тот человек клоун? В этом комментарии вижу человека с адекватной позицией ;)
Ну кто в здравом уме будет вписываться за палестинцев?
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svyt
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ cdyyszrmbc
Комментарий удален модератором
религиозная упоротость, нетерпимость к другим, хуцпа, сверхнаглость, жадность, стремление к обогащению вопреки всем моральным принципам (за любовь к Златому Тельцу в Ветхом Завете их постоянно Яхве гнобил), житьё по родоплеменным законом и рассматривание всех остальных людьми второго сорта, животными. Что, кстати, публично недавно заявляли представители властей Израиля о палестинцах. Вот за этот нацизм еще с библейских времен их и не любят все века все народы
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OldRedWhite
Ответ elkipalki
Скажу больше. Боевикам не стоило давать государственность. Нужно вернуть данный вопрос на момент 46 года.
Тогда уж лучше вспомнить Арабский Халифат , но к несчастью этого уже не исправить !
Уж больше 10-ти веков назад истребили и ассимилировали всех христиан и в Северной Африке , и на ближайшем востоке и забрали их земли !
Религия добра - имеют право !
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с детства за Мбаппе.
Ответ евГений
Да
Тогда исходя из вашей логики, и вам желательно не на форуме тут строчить, а туда, в Цахал, с оружием демилитаризировать Газу
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Amalfitano
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
На самом деле палестинцев никто сейчас не жалеет. Прям как евреев во время Холокоста. Пароходы с евреями на борту не принимали даже в США во время Холокоста. Вот и сейчас примерно такая же ситуация. Только тогдашняя жертва сегодня стала палачом.
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Из Парижа с любовью
Помнится когда Россия поливала Игил с воздуха всем взрыво-опасным, весь Запад кричал, о том что мирняк страдает. Сейчас от той Газы уже почти нечего не осталось - не простите чет не слышали
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Amalfitano
Новость под заголовком ЭТО ДРУГОЕ!

На вопрос журналиста как так случилось, что почти за 2 года войны России против Украины злые бесчеловечные русские убили меньше гражданских чем Израиль за 1 месяц в Газе заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател ответил что-то типа Это другое.))
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TimD
Ответ Benjamin
Заметьте, он же европеец, явно не мусульманин, но выступает в поддержку дикарей и террора. На жизни детей Израиля, на которые посягнули 7 октября его не волнуют, а вот мусульман. Сомневаюсь, что они бы вступились за него. Я в принципе придерживаюсь европейских ценностей, но вот это уже явные перегибы.
дикарями называет мусульман и придерживается европейских ценности- умник с Еврейским именем)))))
Хватит строить из себя не евреея- по твоей логике если кто то убьет соседа- то его дети например могут потом убить его и всю его семью оправдывая это тем что он первый начал? Дурачка не надо из себя строить - не дикарям с образованием понятно что вся эта возня началась, чтобы нанести ответный удар для сгона Палестинцев с этой территории !
Удивительно как всезнающая разведка Израиля за год не узнала о таком масштабном запуске ракет? или удивляет почему ПВО Израиля оказалось не готово к такой атаке ?))) и все орудия были разряжены ? что из этого вас больше смущает? еще расскажите как так быстро 5тыс американских солдат оказалось там? И да конечно Израиль и США у нас невинные овечки -ничего плохого нигде не замышляют и НИКОГО без дела не бомбят!!
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King_X
Ответ Красная стрела
Комментарий удален модератором
Дааа
Логика не их))

Не нравится лёд на улице/дорогах зимой? А че сам не с лопатой, а?
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manchester united
перспективная ветка для нечаевских троллей
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