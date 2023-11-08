Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время игры «МЮ» в Лиге чемпионов.

Этот эпизод произошел во время первого тайма матча между « » и « ». Из-за этого игра была ненадолго прервана, пока стюарды ловили и уводили с поля нарушителя.

Надпись на флаге, который болельщик вынес с собой, гласила: «Остановите убийство детей в Газе. Давайте сплотимся».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» (0:2, первый тайм).

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij

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