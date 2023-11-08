«Остановите убийство детей в Газе». Фанат с флагом Палестины выбежал на поле во время матча «Копенгаген» – «МЮ»
Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время игры «МЮ» в Лиге чемпионов.
Этот эпизод произошел во время первого тайма матча между «Копенгагеном» и «Манчестер Юнайтед». Из-за этого игра была ненадолго прервана, пока стюарды ловили и уводили с поля нарушителя.
Надпись на флаге, который болельщик вынес с собой, гласила: «Остановите убийство детей в Газе. Давайте сплотимся».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» (0:2, первый тайм).
Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Уж больше 10-ти веков назад истребили и ассимилировали всех христиан и в Северной Африке , и на ближайшем востоке и забрали их земли !
Религия добра - имеют право !
На вопрос журналиста как так случилось, что почти за 2 года войны России против Украины злые бесчеловечные русские убили меньше гражданских чем Израиль за 1 месяц в Газе заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател ответил что-то типа Это другое.))
Хватит строить из себя не евреея- по твоей логике если кто то убьет соседа- то его дети например могут потом убить его и всю его семью оправдывая это тем что он первый начал? Дурачка не надо из себя строить - не дикарям с образованием понятно что вся эта возня началась, чтобы нанести ответный удар для сгона Палестинцев с этой территории !
Удивительно как всезнающая разведка Израиля за год не узнала о таком масштабном запуске ракет? или удивляет почему ПВО Израиля оказалось не готово к такой атаке ?))) и все орудия были разряжены ? что из этого вас больше смущает? еще расскажите как так быстро 5тыс американских солдат оказалось там? И да конечно Израиль и США у нас невинные овечки -ничего плохого нигде не замышляют и НИКОГО без дела не бомбят!!
Логика не их))
Не нравится лёд на улице/дорогах зимой? А че сам не с лопатой, а?