«МЮ» идет последним в группе ЛЧ после 4 туров. У команды тен Хага 3 очка
«Манчестер Юнайтед» опустился на последнее место в группе Лиги чемпионов.
Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Копенгагену» (3:4).
После 4 проведенных туров «Юнайтед» занимает последнее, 4-е, место в группе A, набрав 3 очка. «Бавария» с 12 баллами гарантировала себе место в плей-офф турнира.
«Копенгаген» и «Галатасарай» набрали по 4 балла, команда из Дании занимает более высокую позицию благодаря лучшей разнице мячей.
В 5-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем» на выезде, в 6-м – дома с «Баварией».
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0:2 - МЮ вернулся
2:2 - судья начудил
2:3 - судья уже норм парень
4:3 - Возвращение в реальность
Не на того тренера поставили при конфликте с игроом. Даже ЖМ при лучших результатах выгнали при конфликте с Побга и Марсом.
Роналду
Де Хеа
Магуваер
Санчо
Маунт
Антони
Онана
Решфорд
В очереди:
*кто-то еще кроме Тен Хага*
Ой, хотя постойте-ка...
Поймите, клуб, который вот так относится к своим легендам, увольняет выдающихся тренеров вроде Мойеса и Моуриньо абсолютно не поделу - обречен быть средняком уровня Марселя.
игроков покупают, а его космический футбол когда появится о котором 2й год кричат болелы?
или он и дальше будет по конспектам рыбака играть?
1. МЮ
2. Вильярреал
3. Аталанта
4. Янг Боиз