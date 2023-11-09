«МЮ» идет последним в группе ЛЧ после 4 туров. У команды тен Хага 3 очка

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» опустился на последнее место в группе Лиги чемпионов.

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Копенгагену» (3:4).

После 4 проведенных туров «Юнайтед» занимает последнее, 4-е, место в группе A, набрав 3 очка. «Бавария» с 12 баллами гарантировала себе место в плей-офф турнира.

«Копенгаген» и «Галатасарай» набрали по 4 балла, команда из Дании занимает более высокую позицию благодаря лучшей разнице мячей. 

В 5-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем» на выезде, в 6-м – дома с «Баварией». 

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201 комментарий

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Дядя ТУРА
Ответ madaev
Ну чисто эффект CR7
он ни разу за матч сегодня не пресинговал
+103
-6
+97
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Ложный Латераль
Кайф читать комменты на спортсе)

0:2 - МЮ вернулся
2:2 - судья начудил
2:3 - судья уже норм парень
4:3 - Возвращение в реальность
+104
-12
+92
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фк кабинет
Ждём классику в Лиге Европы МЮ-Барса.
+69
-11
+58
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madaev
Ну чисто эффект CR7
+78
-22
+56
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Ложный Латераль
Ответ Ложный Латераль
Кайф читать комменты на спортсе) 0:2 - МЮ вернулся 2:2 - судья начудил 2:3 - судья уже норм парень 4:3 - Возвращение в реальность
Фанатам Тен Хага остаётся лишь минусовать)
+56
-6
+50
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Billy_Shears
Недолюбливаю мю, но в этом году они скрашивают плохие дни, и добавляют вишенку на торт в хорошие..
+53
-8
+45
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SWAGG
опять Роналду тащит команду вниз. ровно 2 года назад он в соло вытянул такой же кризисный му из группы. забил 18 голов в апл, когда тот же рэшфорд в прошлом сезоне настрелял 17 и его вознесли до небес
+57
-13
+44
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Yubaba
Иногда я просыпаюсь по ночам от кошмара, что я фан МЮ... Хорошо, что это всего лишь кошмары
+45
-3
+42
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1113131100
Ответ Ложный Латераль
Фанатам Тен Хага остаётся лишь минусовать)
Не могу понять, откуда у него фанаты? Я думаю там 90 проц хейротры Португальца,так как ТХ выпроводил его.
Не на того тренера поставили при конфликте с игроом. Даже ЖМ при лучших результатах выгнали при конфликте с Побга и Марсом.
+34
-6
+28
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Ложный Латераль
Вы не понимаете, во всём виноват
Роналду
Де Хеа
Магуваер
Санчо
Маунт
Антони
Онана
Решфорд

В очереди:
*кто-то еще кроме Тен Хага*
+31
-8
+23
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МБ14
Ответ фк кабинет
Ждём классику в Лиге Европы МЮ-Барса.
С этим проблема, всё-таки МЮ ехать в Стамбул на выезд, ну и на закуску Бавария, которая не захочет терять рекорд 😄
+24
-1
+23
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mr kovalsky
Ответ madaev
Ну чисто эффект CR7
помню как за уши тащил бесхребетный мю, когда Аталанту из за штрафной голешник клал. увы мю превратился в цирк
+25
-4
+21
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Ложный Латераль
Ответ 1113131100
Не могу понять, откуда у него фанаты? Я думаю там 90 проц хейротры Португальца,так как ТХ выпроводил его. Не на того тренера поставили при конфликте с игроом. Даже ЖМ при лучших результатах выгнали при конфликте с Побга и Марсом.
Фанаты тен Хага это бывшие фанаты ПСЖ)
+15
-1
+14
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Alex
Это все Роналду проплатил
+17
-4
+13
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Team_Coach
Смех смехом, но интервью Криша показывает реальные проблемы МЮ. Морган твой выход.
+15
-3
+12
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mr kovalsky
Ответ Yubaba
Иногда я просыпаюсь по ночам от кошмара, что я фан МЮ... Хорошо, что это всего лишь кошмары
тогда бы тебя успокаивал рядом лежащий молодой человек
+14
-2
+12
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Франческо Тортик
Так МЮ еще никто не унижал. И я сейчас не про Копенгаген.
+11
-1
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Нефанатик
Не хочу никого обидеть, не видел пенальти в ворота МЮ, но пенальти в ворота Копенгагена - это бред. МЮ розыгрыл штрафной за то, что игроку МЮ положили руку на плечо. После навеса Магуаэр делает ровно то же самое, но судья решил это не заметить.
+13
-3
+10
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1113131100
Ответ Ложный Латераль
Фанаты тен Хага это бывшие фанаты ПСЖ)
Ахаха, тонко)
+10
-1
+9
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Vakhore
Опять этот гель тянул на себя все, а Сульшер не сделал замены вовремя...!
Ой, хотя постойте-ка...
Поймите, клуб, который вот так относится к своим легендам, увольняет выдающихся тренеров вроде Мойеса и Моуриньо абсолютно не поделу - обречен быть средняком уровня Марселя.
+12
-3
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SWAGG
за 2 сезона в манчестере 7хаг потратил €450М, а сити €396М. так у сити продажи есть и общий минус 100 лямов, когда у 7хага минус 370 лямов.
игроков покупают, а его космический футбол когда появится о котором 2й год кричат болелы?
или он и дальше будет по конспектам рыбака играть?
+9
0
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Гномович!
МЮ в сезоне 2021/22 в ЛЧ с не прессингуещим Роналду который мешал команде:

1. МЮ
2. Вильярреал
3. Аталанта
4. Янг Боиз
+12
-3
+9
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Роман
Ответ Дядя ТУРА
он ни разу за матч сегодня не пресинговал
Роналду легенда МЮ. А этот лысый шарлатан, устанавливающий бесчисленные антирекорды.
+11
-3
+8
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Zidan GOAT
Ответ евГений
С Эсмеральдой было все то же самое
Напомни, кто вытаскивал матчи с Аталантой и Вилльяреалом?
+7
0
+7
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eple
Ответ фк кабинет
Ждём классику в Лиге Европы МЮ-Барса.
МЮ уже застолбил 4 место в группе. Борьба за 2 место будет между Галатасараем и Копенгагеном - кто проиграет борьбу, будет третьим.
+6
0
+6
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