«МЮ» идет последним в группе ЛЧ после 4 туров. У команды тен Хага 3 очка

«Манчестер Юнайтед» опустился на последнее место в группе Лиги чемпионов.

Сегодня команда уступила « » (3:4).

После 4 проведенных туров «Юнайтед» занимает последнее, 4-е, место в группе A, набрав 3 очка. « » с 12 баллами гарантировала себе место в плей-офф турнира.

«Копенгаген» и « » набрали по 4 балла, команда из Дании занимает более высокую позицию благодаря лучшей разнице мячей.

В 5-м туре « » сыграет с «Галатасараем» на выезде, в 6-м – дома с «Баварией».

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