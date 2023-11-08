Андрей Аршавин: «Не понимаю, зачем уезжать в Европу. Чем «Локо» отличается от «Торино» или «Аталанты»? Называю такие переходы «ни денег, ни славы». В РПЛ хотя бы деньги»
Андрей Аршавин не понимает, зачем игрокам уезжать в Европу.
– Многие российские игроки хотят уехать в Европу. Почему только у единиц получается заиграть? Пока мы видим только пример Кузяева и Головина.
– Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Торино» или «Аталанты»?
– Чемпионат Италии. В нем выше конкуренция, интенсивность.
– И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги, – сказал член правления «Зенита».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
2) Чемпионат из Топ-5
3) Уровень игры выше, отсюда и возможность расти на фоне партнеров и соперников
4) Жизнь в другой стране
5) Матчи против Интера, Милана, Юве, Ромы и остальных(или же НН, Ахмат и т.п.)
6) Возможность играть в Еврокубках, на лучших стадионах и против лучших игроков
7) Воспоминания на всю жизнь
Это только первое что в голову приходит, а так конечно ничем не отличается)
5) Матчи против Интера, Милана, Юве, Ромы и остальных(или же против Спартака, Зенита, Динамо, ЦСКА и т.п.)
Согласитесь, даже с наличием этих команд не особо сравнится? Или же у вас иная точка зрения?
Там люди зарабатывают на жизнь являюсь профессионалами, а тут зарабатывают на очередной Бентли просто потому что платят столько, особенно если есть нужный паспорт
Вот Цыганков перешёл в Жирону. От туда вполне себе вероятно он запрыгнет куда нибудь повыше
Аршавин любит деньги и себя очень сильно, это важно знать в контексте его слов.