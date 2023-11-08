Андрей Аршавин: «Не понимаю, зачем уезжать в Европу. Чем «Локо» отличается от «Торино» или «Аталанты»? Называю такие переходы «ни денег, ни славы». В РПЛ хотя бы деньги»

Андрей Аршавин не понимает, зачем игрокам уезжать в Европу.

– Многие российские игроки хотят уехать в Европу. Почему только у единиц получается заиграть? Пока мы видим только пример Кузяева и Головина.

– Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Торино» или «Аталанты»?

– Чемпионат Италии. В нем выше конкуренция, интенсивность.

– И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги, – сказал член правления «Зенита».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!