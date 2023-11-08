Андрей Аршавин: «Не понимаю, зачем уезжать в Европу. Чем «Локо» отличается от «Торино» или «Аталанты»? Называю такие переходы «ни денег, ни славы». В РПЛ хотя бы деньги»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин Аталанта Торино премьер-лига Россия серия А Италия Далер Кузяев Алексей Миранчук Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин не понимает, зачем игрокам уезжать в Европу.

– Многие российские игроки хотят уехать в Европу. Почему только у единиц получается заиграть? Пока мы видим только пример Кузяева и Головина.

– Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Торино» или «Аталанты»?

– Чемпионат Италии. В нем выше конкуренция, интенсивность.

– И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги, – сказал член правления «Зенита».

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161 комментарий

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Ansu Fati
Торино и Аталанта могут выступать в Еврокубках, а Локо нет))
+140
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Stanislav Cherchesov
Уверен что Торино и Аталанта раскатают Локомотив в одну калитку будь это важный матч еврокубковый. Аршавин один из самых адекватных экспертов, но в этот раз мимо вообще.
+127
-18
+109
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Artie Bukko
Ответ Glukinho
что же делать? хвалить Аршавина, которого все любят, или ругать за непопулярную здесь точку зрения?
есть ещё адекватный вариант – спокойно относиться к альтернативному мнению)
+93
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+91
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Мучос грасиас афиньсьон
1) Выход из зоны комфорта
2) Чемпионат из Топ-5
3) Уровень игры выше, отсюда и возможность расти на фоне партнеров и соперников
4) Жизнь в другой стране
5) Матчи против Интера, Милана, Юве, Ромы и остальных(или же НН, Ахмат и т.п.)
6) Возможность играть в Еврокубках, на лучших стадионах и против лучших игроков
7) Воспоминания на всю жизнь
Это только первое что в голову приходит, а так конечно ничем не отличается)
+68
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Overkiller
Ответ Toni Nesta
Ну ок с Торино и Аталантой он видимо напутал, не следит. А французский Гавр будет в еврокубках выступать? 😁
У Гавра есть цель - попасть в еврокубки. Когда есть цель - есть мотивация. А весь остальной популизм - биться за эмблему Локомотива чтобы не шестое, а пятое место занять - это к профессиональному спорту никакого отношения не имеет.
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madrilenos
Андрей вроде всегда умные вещи говорит, но тут явно переборщил))) вон тот же Головин играет в Монако и признался когда вернулся после сборной только на 3й день смог попасть в ритм и интенсивность тренировочного процесса.
+38
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Мучос грасиас афиньсьон
Ответ RSM-1930
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Хорошо, меняю:
5) Матчи против Интера, Милана, Юве, Ромы и остальных(или же против Спартака, Зенита, Динамо, ЦСКА и т.п.)
Согласитесь, даже с наличием этих команд не особо сравнится? Или же у вас иная точка зрения?
+33
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БолельщикСоСтажем
Ответ Stanislav Cherchesov
Уверен что Торино и Аталанта раскатают Локомотив в одну калитку будь это важный матч еврокубковый. Аршавин один из самых адекватных экспертов, но в этот раз мимо вообще.
Не в одну калитку, а при полном бездействии со стороны соперника, Станислав Саламыч
+20
-2
+18
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Glukinho
Ответ Artie Bukko
есть ещё адекватный вариант – спокойно относиться к альтернативному мнению)
да не, бред какой-то
+19
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Джон Норман
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Просто не потянул, вот и всё
как раз он потянул в целом , если в сравнении
+19
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Ностальгическое Дерьмо
Просто не потянул, вот и всё
+23
-8
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Дима Берин
Почти все клубы топ лиг Европы будут шагом вперёд по сравнению с уютным не обязывающем добиваться результата чемпионатом России.
Там люди зарабатывают на жизнь являюсь профессионалами, а тут зарабатывают на очередной Бентли просто потому что платят столько, особенно если есть нужный паспорт
+20
-7
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Glukinho
что же делать? хвалить Аршавина, которого все любят, или ругать за непопулярную здесь точку зрения?
+19
-6
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RealFlector
да все, он уже насквозь зенитовский. а у зенита идеология газпрома - деньги все, остальное ничто. разумеется, что ни в каком торино нашему игроку не будут платить столько, сколько в российском бюджетном клубе. впрочем, что толку это объяснять аршавину, который своих собственных детей бросил без денег.
+13
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Pavel Harriss
Ответ Паша
Или гнить на лавке без перспектив играть в основном составе
если слабый - да, сидеть на лавке.
+12
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мистер бин
Играть в Лутоне сейчас престижнее чем в том же Локо. И Аршавин это знает, но не скажет.
+11
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denimo21
Ответ Ansu Fati
Торино и Аталанта могут выступать в Еврокубках, а Локо нет))
И из Торино или аталанты уж точно легче попасть в какой нибудь топ, Интер там или милан. Напрямую из Локо это сделать крайне сложно.
Вот Цыганков перешёл в Жирону. От туда вполне себе вероятно он запрыгнет куда нибудь повыше
+12
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korysh
ну как минимум шансов попасть в крутой клуб из Аталанты или Торино будет больше, чем из Локо. Я уж молчу про то, что в текущих условиях без еврокубков развиваться в наших клубах шансов не очень много
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Verhovesh
ахахаха что с Аршавиным происходит? несет чушь, осталось сравнить РПЛ с евро чемпионатами)))
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Сергей Жарковский
На самом деле уровень европейского футбола очень отличается от российского, сам тренировочный процесс совсем другой. Ну а про деньги... так многие наши спортсмены не отрабатывают и половину того что получают!
+8
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kilo_gilo
Ответ Toni Nesta
Ну ок с Торино и Аталантой он видимо напутал, не следит. А французский Гавр будет в еврокубках выступать? 😁
У Гавра за сезон минимум по 2 игры с ПСЖ, Монако, Лансом, Ренном, Марселем, Тулузой - т.е. минимум 12 матчей с крепкими европейскими командами, играющими в еврокубках. в России только Зенит, наверное, дотягивает до уровня этих французских клубов, остальные - явно уровнем ниже
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FNT
Популизм чистой воды. Банально для того, чтобы попробовать себя на этом уровне сопротивления. Топы Серии А сильнее наших топов, аутсайдеры сильнее наших аутсайдеров, партнеры в команде будут сильнее, тренироваться будет сложнее, тренировки будут интенсивнее. Дичь какая-то, не ожидал такого от Аршавина.
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Marcus-light
Ответ RealFlector
да все, он уже насквозь зенитовский. а у зенита идеология газпрома - деньги все, остальное ничто. разумеется, что ни в каком торино нашему игроку не будут платить столько, сколько в российском бюджетном клубе. впрочем, что толку это объяснять аршавину, который своих собственных детей бросил без денег.
Достаточно воспомнить, что Аршавин в свое время почти 5 лет доил Газпром вместо того, чтобы уезжать (потому что хотел только в Барселону). А после перехода в Арсенал разругался со всеми, что заставили отказаться от бонуса.
Аршавин любит деньги и себя очень сильно, это важно знать в контексте его слов.
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Bombur35
Если бы в Локо или другом клубе не платили бы такие бешеные раздутые деньги за посредственных игроков, была бы мотивация уезжать в чемпионаты посильнее и поденежнее. А так можно купаться в своём болоте, тратя бюджетные деньги, чтобы на тебя ходили полторы калеки даже в выходной день
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Один живой
Шава прав 100%. Карьера футболиста крайне короткая. Задача заработать по максимуму. Ехать в Торино, Аталанту и сидеть там на лавке за меньшие деньги просто глупо. А культура другой страны и прочее, закончишь карьеру, изучай. Когда типы наподобие Нобеля верещат об этих переходах, то они просто преследуют свой интерес, не более.
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