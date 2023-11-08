Георгий Черданцев объяснил правильное произношение названия «ПСЖ».

«Конечно же, правильно произносить «ПэЭсЖэ». Никаких оснований говорить «ПэСэЖэ» нет и быть не может. Тем не менее, работая вчера на матче (а «ПСЖ» в таком количестве в час, прямо скажем, произносить приходится раз в несколько лет), я поймал себя на том, что раз произнеся правильно «ПэЭсЖэ», осекся и исправил сам себя на неправильное «ПэСэЖэ».

Откуда же взялось «ПэСэЖэ»? Не знаю. Это не акроним (разновидность аббревиатуры, образуемая начальными звуками – Sports.ru) – был бы акроним, еще можно было бы как-то понять «Сэ».

Но это обычная аббревиатура, которую сами французы тоже произносят «ПэЭсЖэ». Если бы они говорили «ПэСэЖэ», можно было бы предположить, что это произношение перешло в русский как калька с французского. Но нет.

Так откуда же «ПэСэЖэ»? Не знаю. Раньше эта команда редко играла в еврокубках, чемпионат Франции даже на «НТВ-Плюс» освещался не очень, хотя , комментировавший у нас Францию и хорошо знающий французский, произносил «ПэЭсЖэ». Мы считали, что он по молодости выпендривается. Но нет. Он произносил правильно.

Наверное, кто-то когда-то начал говорить «ПэСэЖэ», так и закрепилось среди комментаторов (а кто же еще чаще других по-русски произносит это название?) Тем более название и сама команда попадала в эфир редко. Вот и застряло в языке «ПэСэЖэ».

Как это поменять? Привычки менять сложно, тем более комментаторов сейчас много. Но начинать нужно с себя. Поэтому отныне – только «ПэЭсЖэ». Никак иначе. Тем более, что вообще-то произносить русскую букву Эс как «Сэ» всегда считалось дурным тоном.

Надо исправлять и привыкать. Тем более, команда на слуху, и произносят это название сейчас гораздо чаще, чем раньше», – написал комментатор, работавший на матче « » – «ПСЖ» в (2:1).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!