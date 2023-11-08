Черданцев о «ПСЖ»: «Правильно произносить «ПэЭсЖэ». Говорить «ПэСэЖэ» нет никаких оснований»

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Георгий Черданцев объяснил правильное произношение названия «ПСЖ».

«Конечно же, правильно произносить «ПэЭсЖэ». Никаких оснований говорить «ПэСэЖэ» нет и быть не может. Тем не менее, работая вчера на матче (а «ПСЖ» в таком количестве в час, прямо скажем, произносить приходится раз в несколько лет), я поймал себя на том, что раз произнеся правильно «ПэЭсЖэ», осекся и исправил сам себя на неправильное «ПэСэЖэ».

Откуда же взялось «ПэСэЖэ»? Не знаю. Это не акроним (разновидность аббревиатуры, образуемая начальными звуками – Sports.ru) – был бы акроним, еще можно было бы как-то понять «Сэ».

Но это обычная аббревиатура, которую сами французы тоже произносят «ПэЭсЖэ». Если бы они говорили «ПэСэЖэ», можно было бы предположить, что это произношение перешло в русский как калька с французского. Но нет.

Так откуда же «ПэСэЖэ»? Не знаю. Раньше эта команда редко играла в еврокубках, чемпионат Франции даже на «НТВ-Плюс» освещался не очень, хотя Павел Занозин, комментировавший у нас Францию и хорошо знающий французский, произносил «ПэЭсЖэ». Мы считали, что он по молодости выпендривается. Но нет. Он произносил правильно.

Наверное, кто-то когда-то начал говорить «ПэСэЖэ», так и закрепилось среди комментаторов (а кто же еще чаще других по-русски произносит это название?) Тем более название и сама команда попадала в эфир редко. Вот и застряло в языке «ПэСэЖэ».

Как это поменять? Привычки менять сложно, тем более комментаторов сейчас много. Но начинать нужно с себя. Поэтому отныне – только «ПэЭсЖэ». Никак иначе. Тем более, что вообще-то произносить русскую букву Эс как «Сэ» всегда считалось дурным тоном.

Надо исправлять и привыкать. Тем более, команда на слуху, и произносят это название сейчас гораздо чаще, чем раньше», – написал комментатор, работавший на матче «Милан» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:1).

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245 комментариев

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Пашка Донофф
О, главный лингвист очнулся. За последние лет 20 он столько произношений клубов и имен игроков на свой лад перевел и втирал это всем - не счесть. Пердеж в лужу
+230
-8
+222
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Tiffony999rus77
Правильно говорить Чердак,а не Черданцев.
+212
-5
+207
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f0rmoceft
ПэСэЖэ
+129
-10
+119
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Леван Мкртчян
Ответ Tiffony999rus77
Правильно говорить Чердак,а не Черданцев.
Правильно говорить не Жора-ипотека, а Георгий- кредитно-финансовый инструмент на приобретение жилья
+113
-3
+110
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lazna
Окей. ЭсШэА.
+83
-3
+80
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Pucheslav
Ответ Пашка Донофф
О, главный лингвист очнулся. За последние лет 20 он столько произношений клубов и имен игроков на свой лад перевел и втирал это всем - не счесть. Пердеж в лужу
Это он еще забыл в 15-ый раз порассуждать о том как правильно произносится фамилия ван Дейка
+79
-2
+77
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QWertY
Орлов: правильно произносить «Ден Ван Сар», а не «Ван Дер Сар». А вот Алдерверейлда будем называть Тоби
+65
-2
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QWertY
Париж Эсен Жермен
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Bender Robot
Ответ Tiffony999rus77
Правильно говорить Чердак,а не Черданцев.
Чертданцев
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трович
Ответ lazna
Окей. ЭсШэА.
Эс Ша А же!
+29
0
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London-D
Всем пофиг, Жор.
Это только Спорт-Экспрессу интересно с их "Месут Езил, Эрлинг Холлан" и пр.
Все уже привыкли что Мойзе Кин, а не Кен, несмотря на то, что вы сами об этом на Матче недавно узнали, и теперь пытаетесь всех учить.
Ну и осточертевшее ударение в фамилии Бонгонда, которому вы учите всех в каждом матче, и каждый комментатор уверяет что он только что перед матчем узнал как правильно, и начинает противоречить тому что сказал его коллега неделю назад.
+31
-3
+28
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фк кабинет
Ответ f0rmoceft
ПэСэЖэ
ЖэМэЖэ
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raZbi
ПэНэХэ
+24
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$-AGROHIM-$
Ответ фк кабинет
ЖэМэЖэ
ЖэЭмЖэ
+30
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ London-D
Всем пофиг, Жор. Это только Спорт-Экспрессу интересно с их "Месут Езил, Эрлинг Холлан" и пр. Все уже привыкли что Мойзе Кин, а не Кен, несмотря на то, что вы сами об этом на Матче недавно узнали, и теперь пытаетесь всех учить. Ну и осточертевшее ударение в фамилии Бонгонда, которому вы учите всех в каждом матче, и каждый комментатор уверяет что он только что перед матчем узнал как правильно, и начинает противоречить тому что сказал его коллега неделю назад.
Сейчас Кен это не Мойзе Кин а Райан Гослинг 🤣
+22
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Н.Ф.
Жириновский называл КПРФ «КэПэРэФэ», чем очень обижал Геннадия Зюганова.
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не.важно
значит точно "ПэСэЖэ"
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igls54
Лингвист Жора,
Вот это умора!
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Vikeif
Ответ Pucheslav
Это он еще забыл в 15-ый раз порассуждать о том как правильно произносится фамилия ван Дейка
Это еще куда ни шло, но вот Дирк Кюйт/Кайт/Кёйт и т.д., вот это было круто)) каждый комментатор произносил как хотел)
+12
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Юрий Бабкин
Ну, говорят же все Сэ-Шэ-А, а не эС-Ша-А. Официальные названия букв часто не очень читабельны в аббревиатурах.
+12
0
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Moe Joe
Ответ QWertY
Орлов: правильно произносить «Ден Ван Сар», а не «Ван Дер Сар». А вот Алдерверейлда будем называть Тоби
Ден Сар... Куйт 😂
+11
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Пашка Донофф
Ответ Pucheslav
Это он еще забыл в 15-ый раз порассуждать о том как правильно произносится фамилия ван Дейка
Во во, это особенно помню))
+14
-4
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elkipalki
Правильно произносить Жора Ипотека. Никаких оснований говорить Георгий Черданцев нет и быть не может.
+10
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lightrip
Пээсдит как дышит
+9
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juki_puki
Ответ QWertY
Орлов: правильно произносить «Ден Ван Сар», а не «Ван Дер Сар». А вот Алдерверейлда будем называть Тоби
Курбан Курбанов
+9
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