СКА пропустил на 59:59 и проиграл, феерия в матчах РПЛ и АПЛ, Швентек выиграла итоговый турнир WTA и другие новости

1. В 14-м туре Мир РПЛ «Динамо» вело 3:1, но упустило победу над «Сочи» (3:3). «Урал» уступил «Рубину» (0:1) и не побеждает в лиге 9 матчей подряд. «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

2. СКА проиграл «Спартаку» (2:3), пропустив гол на отметке 59:59. «Авангард» одолел минское «Динамо» (4:3 Б), «Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» (3:4) и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

3. «Челси» разгромил «Тоттенхэм» (4:1) в 11-м туре АПЛ, играя 9 против 11 футболистов с 55-й минуты. Форвард Николас Джексон оформил первый хет-трик в карьере. «Шпоры» впервые в сезоне проиграли в чемпионате и опустились на 2-е место – «Ман Сити» теперь лидирует с отрывом в 1 очко.

4. НХЛ. «Торонто» вырвал победу у «Тампы» (6:5 ОТ), Илья Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в первом периоде (второй раз в сезоне в игре против «Лифс»!), Никита Кучеров набрал 2+2 и третьим в сезоне достиг отметки 20 очков. «Коламбус» уступил «Флориде» (4:5), несмотря на 2-й гол Кирилла Марченко в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Ла Лиги в сезоне-2022/23 по версии футболистов. Приз вингеру «Реала» вручили на специальной церемонии.

6. НБА. Дебют Хардена не спас «Клипперс» от поражения в гостевой игре с «Нью-Йорком», «Майами» взял верх над «Лейкерс» и другие результаты.

7. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на приостановку членства в МОК.

8. Ига Швентек разгромила Джессику Пегулу в финале итогового турнира WTA в Канкуне, отдав ей всего один гейм. 39-летняя россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали чемпионками в парном разряде.

9. Мама 12-летней фигуристки Елены Костылевой рассказала об отношении тренеров к дочери: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе «Москвич». Один раз дошло до рукоприкладства».

10. Еще один экс-игрок «Чикаго» подал иск против клуба по делу о сексуальном насилии. Бывший тренер Брэд Олдрич якобы предлагал ему оральный секс, а также прижал пенис к спине и ягодицам, подойдя сзади.

11. «Барселона» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу». Цены – 15000 евро за 1 карат, 2500 за 0,5 карата.

12. 23-летний фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения клуба в финале Кубка Либертадорес от «Флуминенсе» (1:2).

Цитаты дня:

Акинфеев о России: «Грибы – наше все, ни на что не променяю наши березки, нравится снег. Никогда не мечтал поехать за границу – все, что я люблю, связано с моей родиной»

Бьорген о признании Каллы: «Многие спортсмены из разных стран использовали лекарства от астмы, но никогда не говорили об этом. Норвегия взяла на себя всю вину»

Светлана Журова: «МОК считает, что наш случай отличается от конфликта Израиля и Палестины. Но в чем заключается разница, совершенно непонятно»

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Было очень больно проходить через это. Работаю с психологом, чтобы отпустить ситуацию»

Ротенберг об удалении Серебрякова за сдвиг ворот: «Народ все видит. СКА будет игнорировать судейство. Таков наш путь»

Берни Экклстоун: «Ферстаппен – лучший пилот «Формулы-1» с момента ее основания»