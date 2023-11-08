КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Адмирала», «Металлург» примет «Сибирь», «Торпедо» сыграет с «Витязем», «Динамо» против «Куньлуня»

Теги Металлург Мг Сибирь Локомотив Витязь Торпедо результаты матчей КХЛ Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Адмирал» примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Металлург» сыграет с «Сибирью», «Торпедо» – с «Витязем», «Динамо» будет противостоять «Куньлуню». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Локомотив
Дата проведения
8 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Сибирь
Дата проведения
8 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – Куньлунь
Дата проведения
8 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Витязь – Торпедо
Дата проведения
8 ноября, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

3 комментария

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Xell
За Магнитку!
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Machine Head
Нихау любители хоккея. За Динамо !
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