КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Адмирала», «Металлург» примет «Сибирь», «Торпедо» сыграет с «Витязем», «Динамо» против «Куньлуня»
«Адмирал» примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Металлург» сыграет с «Сибирью», «Торпедо» – с «Витязем», «Динамо» будет противостоять «Куньлуню».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 8 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 8 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 19.30, «Балашиха-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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