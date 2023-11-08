«Его отправляли в нокаут и ловили на стероидах». Конор высмеял лидерство Махачева в рейтинге P4P

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор высмеял первое место Ислама Махачева в рейтинге P4P UFC.

«Его отправляли в нокаут и ловили на стероидах. Теперь он первый номер P4P в ММА. Ну что за спорт!» – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в социальных сетях, после чего удалил публикацию.

В октябре-2015 Махачев проиграл нокаутом в первом раунде бразильцу Адриано Мартинсу. Спустя шесть месяцев Ислама отстранили от выступлений после того, как в его в допинг-пробе был найден мельдоний. Позже россиянина оправдали.

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10 комментариев

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AVKU
Ну так и вышел бы с Исламом. Хотя, зачем очередное унижение. Лучше оставаться мастером разговорного жанра.
+17
-2
+15
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Alex1104
Ещё не удалил?
+9
-2
+7
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Максим Столбов
Давно видимо от кавказцев по жбану не получал.
+8
-2
+6
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Нету Нету
я знал он не пропускает успехи Дагестанцев
+5
-2
+3
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Tseren031293
собаки лают-караван идёт
как обычно удалил пост !
+4
-2
+2
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Maksmen1995
Коннор, лучше не бубни, а выйди хотя бы с кем нибудь на бой. А то только твиттер драки.
+2
-1
+1
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