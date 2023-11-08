«Его отправляли в нокаут и ловили на стероидах». Конор высмеял лидерство Махачева в рейтинге P4P

Конор Макгрегор высмеял первое место Ислама Махачева в рейтинге P4P UFC.

«Его отправляли в нокаут и ловили на стероидах. Теперь он первый номер P4P в ММА. Ну что за спорт!» – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в социальных сетях, после чего удалил публикацию.

В октябре-2015 Махачев проиграл нокаутом в первом раунде бразильцу Адриано Мартинсу. Спустя шесть месяцев отстранили от выступлений после того, как в его в допинг-пробе был найден мельдоний. Позже россиянина оправдали.

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