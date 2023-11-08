«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ со стоимостью 2,65 млрд долларов, «Рейнджерс» – 2-е, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 12-я, «Питтсбург» – 21-й (Sportico)

«Торонто» назван самым дорогим клубом НХЛ и оценен в 2,65 млрд долларов.

Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов .

Отмечается, что средняя стоимость команды НХЛ оценивается в 1,31 миллиарда долларов, а средняя стоимость клуба выросла на 29 процентов. Первое место в рейтинге занимает « ».

Список выглядит следующим образом:

1. « » – 2,65 миллиарда долларов

2. « » – 2,45 млрд

3. « » – 2,27 млрд

4. « » – 1,84 млрд

5. « » – 1,78 млрд

6. « » – 1,72 млрд

7. « » – 1,7 млрд

8. « » – 1,59 млрд

9. « » – 1,42 млрд

10. « » – 1,37 млрд

11. « » – 1,3 млрд

12. « » – 1,25 млрд

13. « » – 1,2 млрд

14. « » – 1,18 млрд

15. « » – 1,17 млрд

16. « » – 1,16 млрд

17. «Калгари» – 1,14 млрд

18. «Айлендерс» – 1,13 млрд

19. «Сиэтл» – 1,12 млрд

20. « » – 1,11 млрд

21. « » – 1,07 млрд

22. «Сан-Хосе» – 1,06 млрд

23. «Нэшвилл» – 990 миллионов долларов

24. «Каролина» – 980 млн

25. «Анахайм» – 975 млн

26. «Сент-Луис» – 965 млн

27. «Оттава» – 950 млн

28. «Виннипег» – 925 млн

29. «Флорида» – 910 млн

30. «Баффало» – 900 млн

31. «Коламбус» – 880 млн

32. «Аризона» – 675 млн.