«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ со стоимостью 2,65 млрд долларов, «Рейнджерс» – 2-е, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 12-я, «Питтсбург» – 21-й (Sportico)

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«Торонто» назван самым дорогим клубом НХЛ и оценен в 2,65 млрд долларов.

Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.

Отмечается, что средняя стоимость команды НХЛ оценивается в 1,31 миллиарда долларов, а средняя стоимость клуба выросла на 29 процентов. Первое место в рейтинге занимает «Торонто».

Список выглядит следующим образом:

1. «Торонто» – 2,65 миллиарда долларов

2. «Рейнджерс» – 2,45 млрд

3. «Монреаль» – 2,27 млрд

4. «Чикаго» – 1,84 млрд

5. «Бостон» – 1,78 млрд

6. «Лос-Анджелес» – 1,72 млрд

7. «Филадельфия» – 1,7 млрд

8. «Эдмонтон» – 1,59 млрд

9. «Вашингтон» – 1,42 млрд

10. «Детройт» – 1,37 млрд

11. «Вегас» – 1,3 млрд

12. «Тампа» – 1,25 млрд

13. «Ванкувер» – 1,2 млрд

14. «Миннесота» – 1,18 млрд

15. «Колорадо» – 1,17 млрд

16. «Нью-Джерси» – 1,16 млрд

17. «Калгари» – 1,14 млрд

18. «Айлендерс» – 1,13 млрд

19. «Сиэтл» – 1,12 млрд

20. «Даллас» – 1,11 млрд

21. «Питтсбург» – 1,07 млрд

22. «Сан-Хосе» – 1,06 млрд

23. «Нэшвилл» – 990 миллионов долларов

24. «Каролина» – 980 млн

25. «Анахайм» – 975 млн

26. «Сент-Луис» – 965 млн

27. «Оттава» – 950 млн

28. «Виннипег» – 925 млн

29. «Флорида» – 910 млн

30. «Баффало» – 900 млн

31. «Коламбус» – 880 млн

32. «Аризона» – 675 млн.

12 комментариев

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Ярик01
Ответ vzi
Пацаны, может, скинемся на покупку Аризоны?
Подождем пока доллар опять не будет стоить 56 копеек, сейчас дороговато (
+7
0
+7
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vzi
Ответ Евгений Посаженников
Торонто, который уже который год не может взять кубок...
Как и Монреаль и Рейнджерс. Однако, это не мешает им генерировать прибыль 💰
А именно это является основой оценки бизнеса.
Торонто, Монреаль, Нью-Йорк крупнейшие рынки НХЛ. Так что, оценка не удивительна.
+4
0
+4
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vzi
10% Монреаля на днях продали за 250 млн. То есть весь клуб оценен в 2.5 млрд. И это реальная оценка, а не виртуальная.
+3
0
+3
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Ярик01
Еще бы отметить кому из них принадлежит своя хоккейная арена, а где чистая стоимость клуба
+2
0
+2
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vzi
Пацаны, может, скинемся на покупку Аризоны?
+1
0
+1
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Nadert@
Ответ Ярик01
Еще бы отметить кому из них принадлежит своя хоккейная арена, а где чистая стоимость клуба
Думаю что у всех указана стоимость клуба без арены
+1
0
+1
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Алексей Лианин
получается тот кто купил Сенаторс за 2,5 лярда сильно переплатил?
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Огюст
К примеру у Торонто выручка за сезон 243 миллиона долларов и прибавка к предыдущему сезону 3 % ! Клуб отличные бабки зарабатывает, стадион на домашних играх команды заполняется всегда под завязку , ну и другие источники доходов имеет !
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yaki2104
Не, ну Флориду надо брать за такие деньги.
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Wff
Ответ Евгений Посаженников
Торонто, который уже который год не может взять кубок...
Год...Которое десятилетие!!!
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