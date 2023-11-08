«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ со стоимостью 2,65 млрд долларов, «Рейнджерс» – 2-е, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 12-я, «Питтсбург» – 21-й (Sportico)
«Торонто» назван самым дорогим клубом НХЛ и оценен в 2,65 млрд долларов.
Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.
Отмечается, что средняя стоимость команды НХЛ оценивается в 1,31 миллиарда долларов, а средняя стоимость клуба выросла на 29 процентов. Первое место в рейтинге занимает «Торонто».
Список выглядит следующим образом:
1. «Торонто» – 2,65 миллиарда долларов
2. «Рейнджерс» – 2,45 млрд
3. «Монреаль» – 2,27 млрд
4. «Чикаго» – 1,84 млрд
5. «Бостон» – 1,78 млрд
6. «Лос-Анджелес» – 1,72 млрд
7. «Филадельфия» – 1,7 млрд
8. «Эдмонтон» – 1,59 млрд
9. «Вашингтон» – 1,42 млрд
10. «Детройт» – 1,37 млрд
11. «Вегас» – 1,3 млрд
12. «Тампа» – 1,25 млрд
13. «Ванкувер» – 1,2 млрд
14. «Миннесота» – 1,18 млрд
15. «Колорадо» – 1,17 млрд
16. «Нью-Джерси» – 1,16 млрд
17. «Калгари» – 1,14 млрд
18. «Айлендерс» – 1,13 млрд
19. «Сиэтл» – 1,12 млрд
20. «Даллас» – 1,11 млрд
21. «Питтсбург» – 1,07 млрд
22. «Сан-Хосе» – 1,06 млрд
23. «Нэшвилл» – 990 миллионов долларов
24. «Каролина» – 980 млн
25. «Анахайм» – 975 млн
26. «Сент-Луис» – 965 млн
27. «Оттава» – 950 млн
28. «Виннипег» – 925 млн
29. «Флорида» – 910 млн
30. «Баффало» – 900 млн
31. «Коламбус» – 880 млн
32. «Аризона» – 675 млн.
А именно это является основой оценки бизнеса.
Торонто, Монреаль, Нью-Йорк крупнейшие рынки НХЛ. Так что, оценка не удивительна.