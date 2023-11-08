«Барса» влетела «Шахтеру», состав сборной на Кубу, «Милан» победил «ПСЖ», «Ман Сити» в плей-офф ЛЧ, СКА пожаловался на фанатов «Спартака», «Реал» продлил Камавинга и другие новости

1. Вторник в Лиге чемпионов подарил сенсацию: «Барселона» проиграла «Шахтеру» (0:1), пропустив на 40-й минуте и нанеся лишь 1 удар в створ за всю игру. «Милан» сделал камбэк в матче с «ПСЖ» (2:1), на гол Шкриньяра ответили Леау и Жиру. «Манчестер Сити» благодаря дублю Холанда разгромил «Янг Бойз» (3:0), а «Атлетико» просто уничтожил «Селтик» (6:0), игравший в меньшинстве с 23-й минуты. «Боруссия» Дортмунд обыграла «Ньюкасл» второй раз подряд (2:0), забили Фюллькруг и Брандт. Все результаты – тут.

«Ман Сити» и «РБ Лейпциг» первыми вышли в плей-офф.

2. Головин, Лунев, Кузяев, Нигматуллин, Мостовой, Харин, 5 игроков «Спартака» – в составе сборной России на матч с Кубой.

3. СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных выкриков болельщиков «Спартака». Московский клуб могут оштрафовать на миллион рублей.

4. «Реал» и Эдуардо Камавинга продлили контракт до 2029 года.

5. КХЛ. ЦСКА уступил «Трактору», «Ак Барс» обыграл «Барыс» в гостях, «Салават» победил «Сочи».

6. Александр Головин номинирован на приз лучшему игроку октября в Лиге 1. Конкуренты – Мбаппе и Заир-Эмери.

7. Занзибар не сможет сыграть с Россией в ноябре: «Матч возможен в 2024-м. Решение за РФС».

8. Криштиану Роланду пропустил матч против «Аль-Духайля» в азиатской Лиге чемпионов из-за усталости. Его команда победила, несмотря на дубль Филиппе Коутиньо.

9. Китайские биатлонисты не выступят на турнире в Ханты-Мансийске. Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объяснил это «настоятельной просьбой от IBU».

10. НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль» (5:3), Кучеров набрал 1+1 и возглавил гонку бомбардиров. «Рейнджерс» справились с «Детройтом» (5:3), Панарин набрал очки (1+1) в 12-й игре подряд со старта сезона и делит 3-е место в гонке бомбардиров, Костин забил 1-й гол в сезоне. «Миннесота» справилась с «Айлендерс» (4:2), победный гол на счету Капризова. Все результаты дня – здесь.

11. МОК заявил, что «твердо стоит на позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России».

12. «Эдмонтон» поместил Джека Кэмпбелла на драфт отказов. Зарплата вратаря – 5 млн долларов в год.

13. 61-летний канадский тренер по фигурному катанию Ришар Готье приговорен к году тюрьмы за преступление сексуального характера в отношении подростка в середине 1980-х.

14. Ислам Махачев возглавил рейтинг P4P UFC.

15. Английские футбольные хулиганы могут объединиться для защиты Кенотафа от поддерживающих Палестину. Протестные мероприятия пройдут недалеко от военного мемориала в Лондоне на выходных.

Цитаты дня.

Буре о том, что хоккей – спорт номер один в России: «Номер два все-таки. Футбол более массовый, в него проще играть. Ходить и бегать все умеют, взял мяч – и пожалуйста»

Педро Альмодовар: «В футболе гомосексуализма будто не существует. Трудно будет прослыть «педиком», должно быть»

Патриарх Кирилл: «Культ развитого тела стал элементом потребительской культуры, формой пропаганды гедонизма. Поэтому массовый спорт требует духовного сопровождения»

«Клопп повлиял на «Ливерпуль» больше, чем Гвардиола на «Сити». «Горожане» выигрывали АПЛ до Пепа, там была хорошая команда. Юрген принес первый титул за 30 лет». Хаманн о тренерах

Хави о 0:1 с «Шахтером»: «Барселона» достигла низшей точки в плане игры, атаки, потерь. Один из худших матчей за последние годы»

Ирина Роднина: «Про Валиеву нам надо было научиться покрасивее врать. Кто поверит сказке, что она случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!