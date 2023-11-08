«Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить «ЭсШаА»? Уткин о словах Черданцева про произношение названия «ПСЖ»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Георгий Черданцев Футбол

Василий Уткин отреагировал на слова Георгия Черданцева о произношении названия «ПСЖ».

Комментатор «Матч ТВ» заявил: «Правильно произносить «ПэЭсЖэ». Говорить «ПэСэЖэ» нет никаких оснований». 

«О, премудрый пискарь проснулся… Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить «ЭсШаА»?

Может, он всю юность говорил «ЭфЭрГэ», а не как все остальные юноши, а также старики – «ФэЭрГэ?» – написал Уткин

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24 комментария

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bad
Ну Василий, ну уничтожил 😁
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Фарид Харисов
Скопировал комментарий со Спортса, ну Василий, ну молодец ;)
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counsel
Вот Василий, который на голову выше по уровню интеллекта, был уволен, а Черданцев стал начальником. К сожалению, довольно типично для нашей страны ... а может и повсюду
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Кокич
Ответ Фарид Харисов
Скопировал комментарий со Спортса, ну Василий, ну молодец ;)
Не факт. Даже гениальные мысли иногда приходят в разные головы одновременно. А уж такая ерунда тем более.
+7
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Benjamin
Можно как угодно к Васе относиться, но то, что по сравнению с черданцевыми и шнякиными он просто другой уровень как интеллектуальный, так и комментаторский - это факт
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Назар Игорь
Василий, ты окунул фэйсом в лужу этого "суперкомментатора".
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Gordon Brown
Хороший панч, супертяжа, я бы сказал!
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АРТУР АЛИЕВ
Черданцев встрял
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ipolyakov16
Ответ Евгений Кузнецов
прикол в другом... никогда не существовало клуба БАВАРИЯ есть БАЙЕРН... но, ни Уткина, ни Черданцева, да и никого из наших грамотеев от футбола это вообще не парит))
Я думаю, что «Бавария» это перевод слова «Байерн» на русский. Как Пекин по китайски произносится «Беджинг», но мы же называем его Пекином
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kazus
Ответ Фарид Харисов
Скопировал комментарий со Спортса, ну Василий, ну молодец ;)
Так может это он и был
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che kaif
Черданцев любит чудить например вчера еще заявлял "Сити сегодня не играет" или непонятно за кого болеет Вератти который на трибунах наблюдал за игрой. Париж из него сделал того кем он являлется . Легенда ПСЖ провел более 10 лет и ему непонятно за кого Марко Вератти приехал поболеть
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Леван Мкртчян
Ответ bad
Ну Василий, ну уничтожил 😁
Правильно: Ваэсилий уэничтожил
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andr d
Ответ ArnoNeputevy
ПуСяЖо. Так надо.
Что-то на китайском
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Этот Райола хочет денег
ПэЭСжэ- звучит как завуалированный посыл)
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Пол Ганарара:
эФэРГэ, кстати, уже довольно привычно звучит
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&_Bishep_&
Ктонить слышал что бы ипотека по ходу матча говорил ( про СКА) эСКаА ?
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Н.Ф.
В следующем раунде обсуждение произношения названия клуба из Эйндховена.
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.ru
бывший коллега...
скажи так про Уткина Черданцев... звучало бы более органично
и надо отдать Жоре должное, он себе такого не позволяет... ну разве что хамом и идиотом Васю порой назовёт
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Все знают что правильно асашай
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Трент Резнор
Асашай правильно, Борат Сагдиев не даст соврать.
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Евгений Кузнецов
прикол в другом... никогда не существовало клуба БАВАРИЯ

есть БАЙЕРН...

но, ни Уткина, ни Черданцева, да и никого из наших грамотеев от футбола это вообще не парит))
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ArnoNeputevy
ПуСяЖо. Так надо.
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ADiPin
так как правильно-то?)
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