«Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить «ЭсШаА»? Уткин о словах Черданцева про произношение названия «ПСЖ»

Василий Уткин отреагировал на слова Георгия Черданцева о произношении названия «ПСЖ».

Комментатор «Матч ТВ» заявил: «Правильно произносить «ПэЭсЖэ». Говорить «ПэСэЖэ» нет никаких оснований».

«О, премудрый пискарь проснулся… Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить «ЭсШаА»?

Может, он всю юность говорил «ЭфЭрГэ», а не как все остальные юноши, а также старики – «ФэЭрГэ?» – написал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!