«Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить «ЭсШаА»? Уткин о словах Черданцева про произношение названия «ПСЖ»
Василий Уткин отреагировал на слова Георгия Черданцева о произношении названия «ПСЖ».
Комментатор «Матч ТВ» заявил: «Правильно произносить «ПэЭсЖэ». Говорить «ПэСэЖэ» нет никаких оснований».
«О, премудрый пискарь проснулся… Может, мой бывший коллега начнет с того, чтобы говорить «ЭсШаА»?
Может, он всю юность говорил «ЭфЭрГэ», а не как все остальные юноши, а также старики – «ФэЭрГэ?» – написал Уткин.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
скажи так про Уткина Черданцев... звучало бы более органично
и надо отдать Жоре должное, он себе такого не позволяет... ну разве что хамом и идиотом Васю порой назовёт
есть БАЙЕРН...
но, ни Уткина, ни Черданцева, да и никого из наших грамотеев от футбола это вообще не парит))