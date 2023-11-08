НХЛ. «Вашингтон» примет «Флориду», «Торонто» сыграет с «Оттавой», «Вегас» против «Лос-Анджелеса»
«Вашингтон» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» сыграет с «Оттавой», «Вегас» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 9 ноября, 03.30, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 9 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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