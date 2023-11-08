НХЛ. «Вашингтон» примет «Флориду», «Торонто» сыграет с «Оттавой», «Вегас» против «Лос-Анджелеса»

Теги результаты матчей Оттава Торонто Вашингтон Флорида Лос-Анджелес НХЛ Вегас Хоккей

«Вашингтон» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» сыграет с «Оттавой», «Вегас» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Оттава
Дата проведения
9 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Флорида
Дата проведения
9 ноября, 03.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Лос-Анджелес
Дата проведения
9 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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11 комментариев

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Mephi027
Капитан, пора забивать!!

Можно даже отметить День Пианиста или ещё чего, но главное дубль положить.
+4
-2
+2
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Brustratt
Овечкин, пора бы уже дубль там, в край трёху
+2
-1
+1
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Михаил1970
Овечкину хет-трик, Бобровскому - сухарь)
+1
0
+1
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e1ther - e1ther
let’s go Caps!!!
+2
-2
0
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Maxim Shumov
Ну, завтра Саня снова хет-трик отгрузит💪🏻
+3
-3
0
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Jeff Lebowski
На воротах Дарси опять?
0
0
0
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ABarca777
Пантеры надерут ватников!
Листики пошуршат в столичном парке
Игровой автомат сделает много попыток, но сбросит падших ангелов.
Вот и весь прогноз.
0
0
0
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