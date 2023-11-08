«Арсенал» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Севилья Лига чемпионов УЕФА Арсенал онлайны Футбол

«Арсенал» принимает «Севилью» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3».

Арсенал Англия – Севилья Испания
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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2 комментария

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Доминатор3000
Пора возвращаться на победный путь.
Рамсдэйла на ворота поставить,Райя от давления уже «дрожит».
Хавертц должен играть,в матче с Ньюкаслом у него впервые были проблески понимания игры.
Когда он здорово двигался и комбинировал.
Может он заиграть,верю.
Но пока что придётся потерпеть ещё,его ошибки.
Но старается хотя бы парень,этого не отнять.
Уверенные три очка ожидаю 😌
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+1
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Mykytka
Арсенал должен уверенно брать 3 очка и в следующем туре закрывать вопрос с выходом в 1/8.
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