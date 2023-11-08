«Арсенал» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Арсенал» принимает «Севилью» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3».

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