Циципас об итоговом турнире ATP: «Я бы, наверное, считал его даже важнее «Шлемов»

Теги ATP Finals Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас оценил важность итогового турнира ATP.

Он выиграл его в 2019-м, а в этом году выступит на нем пятый раз подряд.

«Я бы, наверное, считал его даже важнее «Шлемов», если честно. Он очень престижный и очень ценный, если тебе удается его покорить и победить».

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11 комментариев

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justbored
Ну когда на Шлемах победить не удаётся, то естественно покорившийся итоговый становится самым важным))
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Andy93
Ну ок. Давыденко > Рафа тогда)
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Дима Миронов
Ответ justbored
Ну когда на Шлемах победить не удаётся, то естественно покорившийся итоговый становится самым важным))
есть один персонаж в туре которые считает Олимпиаду самым главным турниром)))
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Доминик
Шура Кисочкин об Олимпийских играх: «Я бы, наверное, считал их даже важнее «Шлемов».
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Максим Пестов
Ответ S.Graf
А вот рафазаяйки считают Итоговый ничего не значащим недотурнирчиком и бессмысленной тратой времени. Как и Мастерсы в Майами, Шанхае и Берси. С чего бы это .... хехе))))
Не правда! Ну может особо отбитым фанатам Рафы так кажется... Я вот очень грущу, что Рафа так и не смог покорить этот турнир(
и мастерсы в Майами и Париже.
А вот Шанхай у Рафы есть, 8й мастерс сезона на индоре. Рафа его выиграл в 2005, правда тогда турнир был в Мадриде, но от этого он не перестал быть 8м мастерсом сезона на индоре
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Александр Тищенко
Кому как)
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Евгений Фабиянчук
да, Итоговый это супертурнир, конечно же, победить на нём едва ли проще, чем на тбш (особенно, если в ПО ввести пятнисетовый формат, тогда официально тяжелее шлемов будет). будем объективны, Итоговый не нравится только фанатам Рафулика))
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breakk
Оч. важный турнир, где можно 2 раза проиграть и выиграть титул
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breakk
Ответ Максим Пестов
Не правда! Ну может особо отбитым фанатам Рафы так кажется... Я вот очень грущу, что Рафа так и не смог покорить этот турнир( и мастерсы в Майами и Париже. А вот Шанхай у Рафы есть, 8й мастерс сезона на индоре. Рафа его выиграл в 2005, правда тогда турнир был в Мадриде, но от этого он не перестал быть 8м мастерсом сезона на индоре
Шанхай правда на улице играют
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