Циципас об итоговом турнире ATP: «Я бы, наверное, считал его даже важнее «Шлемов»
Стефанос Циципас оценил важность итогового турнира ATP.
Он выиграл его в 2019-м, а в этом году выступит на нем пятый раз подряд.
«Я бы, наверное, считал его даже важнее «Шлемов», если честно. Он очень престижный и очень ценный, если тебе удается его покорить и победить».
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и мастерсы в Майами и Париже.
А вот Шанхай у Рафы есть, 8й мастерс сезона на индоре. Рафа его выиграл в 2005, правда тогда турнир был в Мадриде, но от этого он не перестал быть 8м мастерсом сезона на индоре