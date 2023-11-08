Циципас об итоговом турнире ATP: «Я бы, наверное, считал его даже важнее «Шлемов»

Стефанос Циципас оценил важность итогового турнира ATP.

Он выиграл его в 2019-м, а в этом году выступит на нем пятый раз подряд.

«Я бы, наверное, считал его даже важнее «Шлемов», если честно. Он очень престижный и очень ценный, если тебе удается его покорить и победить».

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