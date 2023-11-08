Fan ID через «Госуслуги» оформили 1,5 млн человек

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Полтора миллиона человек оформили Fan ID через «Госуслуги».

Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Полтора миллиона через «Госуслуги». Других цифр нет», – сказал Максут Шадаев.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформили 200 тысяч карт болельщиков, об этом сообщил «РИА Новости».

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57 комментариев

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JENNINGS
Ну и где эти 1,5 млн человек на стадионах?
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ JENNINGS
Ну и где эти 1,5 млн человек на стадионах?
путинг последний видел? это они.
+35
-8
+27
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bedLaM
а сколько из них хотя бы 2 раза были на футболе?)))
+23
-5
+18
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Fomin525
Смешно, оформили по приказу сверху и дома сидят
+24
-9
+15
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Balt
Если поделить на все команды РПЛ, то на каждую придётся по 93750 болельщиков... Где они все? )
+13
-2
+11
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LaffyTaffy
Ответ JENNINGS
Ну и где эти 1,5 млн человек на стадионах?
огороды не отпускают. тепло же
+13
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Петроград
И где они?
Страна мёртвых душ.
+16
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+11
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Александр Жердин
Интересно,а что же на матчах их нет?
+10
-1
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ тралмейстер
Комментарий скрыт
Зачем чекист с маузером, если есть миллионы бюджетников, покорно приученных любое выполнять, что сверху скажут?
+5
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Dr.Gebbelsss
а сколько их них реально будут ходить?)
+5
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Leon Petov
Точнее 1,46 млн человек
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teto
А на матчах РПЛ болельщиков меньше чем когда было выдано 0 ФанИД. Парадокс прям.
+5
-3
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Михаил Тихомиров
Ответ </c/>
смена обуви обыденность в вашей среде?
Отсутствие включения интеллекта перед написанием комментариев, как понимаю, обыденность в вашей среде?
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Владислав Сабельников
Ответ JENNINGS
Ну и где эти 1,5 млн человек на стадионах?
Справедливости ради на последних матчах Краснодара был практически солд-аут. На игре с Крыльями Советов был сам, 31 500 человек присутствовали.
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-2
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Черный Дворник
Ждем аншлаги на ближайшем туре....
или.....
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Faust Doc
Ответ azfotki
Под 20 при под 36 тысяч вместимость...конечно житейское)))
Ну на рейтинговые бои стад под завязку, а 20 в среднем это отличный показатель
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Faust Doc
Ответ azfotki
Странно,что при вместимости 35+ тысяч все билеты проданы..а где остальные 4+ тысячи?
Это молодой человек нужно быть более образованным и более осведомленном о вместимости, возможности расширения и текущей ситуации с местами.
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riverman1980
Ответ Петроград
И где они? Страна мёртвых душ.
32500 на Зенит-Крылья, например
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ЗЕНИТ65
Ответ Faust Doc
Да кстати я считаю дикостью данную меру и явное нарушение конституционных прав, но команды, футбол и мое им увлечение тут причем?
Ну так обратись в ООН, кто мешает?
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Wokulski
А не оформили ещё миллионов 5, которые могли бы ходить
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Клирик
Не пойду!))
Любовь и голуби (с).
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UNAFFECTED
это не отменяет того факта, что это позорное недоразумение в виде ошейника должны отменять
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Faust Doc
Ответ azfotki
Не одного аншлага с начала сезона не было...какая завязка...раньше почти на каждом матче был аншлаг,билеты не купить было...При 1,5 млн оформленных на страну фан айди-это провал) И это команда на 1 месте) сравним с сезона без фан уйди и все станет понятно
У нас в Красе по факту ничего не поменялось, но это дебильное решение прежде всего бьёт не по фанам, а по обычным людям со стороны, которые вроде проходя мимо хотели бы сходить на футбол. Стадион стал недоступен, это стрёмно.
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тралмейстер
Ответ Balt
Если поделить на все команды РПЛ, то на каждую придётся по 93750 болельщиков... Где они все? )
Вы считаете все они посещают 100% матчей?
Некоторые ходят на один, два матча за сезон.
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mnogokotin3
Ответ Александр Жук
я получал! p. s: фанат Рональду с 2002
kappapride )
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