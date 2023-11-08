Fan ID через «Госуслуги» оформили 1,5 млн человек
Полтора миллиона человек оформили Fan ID через «Госуслуги».
Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Полтора миллиона через «Госуслуги». Других цифр нет», – сказал Максут Шадаев.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформили 200 тысяч карт болельщиков, об этом сообщил «РИА Новости».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Страна мёртвых душ.
или.....
Любовь и голуби (с).
Некоторые ходят на один, два матча за сезон.