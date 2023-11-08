Fan ID через «Госуслуги» оформили 1,5 млн человек

Полтора миллиона человек оформили Fan ID через «Госуслуги».

Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Полтора миллиона через «Госуслуги». Других цифр нет», – сказал Максут Шадаев.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформили 200 тысяч карт болельщиков, об этом сообщил «РИА Новости».

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