Овечкин против «Флориды»: 5-й матч подряд без голов, 3-й – без очков, 2 броска, 3 хита за 22:31

Александр Овечкин не забил в 5-м матче подряд.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре с «Флоридой» (3:4 ОТ), продлив серию без очков до 3 матчей.

Всего в 11 играх текущего чемпионата на счету россиянина 8 (2+6) баллов.

Сегодня за 22:31 (4:00 – в большинстве) у 2 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «минус 1».