Овечкин против «Флориды»: 5-й матч подряд без голов, 3-й – без очков, 2 броска, 3 хита за 22:31

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не забил в 5-м матче подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Флоридой» (3:4 ОТ), продлив серию без очков до 3 матчей.

Всего в 11 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 8 (2+6) баллов.

Сегодня за 22:31 (4:00 – в большинстве) у Овечкина 2 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «минус 1».

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3 комментария

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Пинающий Достоинства
Седой ты запарил!!!! Как можно из легенды вот в дно превратиться за одни каникулы?!
Там Манта дубль делает и ММ какое-то, а ты без очей?!
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Как дела на заводе
дух, hhlg , пивасин - выходите)))
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hhlg
Ответ Пинающий Достоинства
Седой ты запарил!!!! Как можно из легенды вот в дно превратиться за одни каникулы?! Там Манта дубль делает и ММ какое-то, а ты без очей?!
У нас слишком прогрессивный физрук, который будет ставить Овечкина в моменты которые помогут ему забивать ;)
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