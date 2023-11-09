Овечкин против «Флориды»: 5-й матч подряд без голов, 3-й – без очков, 2 броска, 3 хита за 22:31
Александр Овечкин не забил в 5-м матче подряд.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Флоридой» (3:4 ОТ), продлив серию без очков до 3 матчей.
Всего в 11 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 8 (2+6) баллов.
Сегодня за 22:31 (4:00 – в большинстве) у Овечкина 2 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «минус 1».
Там Манта дубль делает и ММ какое-то, а ты без очей?!