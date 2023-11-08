Лига чемпионов. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Бенфикой», «Бавария» примет «Галатасарай», «Реал» против «Браги»

«Реал Сосьедад» примет «Бенфику» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Также в среду « » сыграет с « », « » – с «Брагой».

Групповой этап

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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