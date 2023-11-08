Лига чемпионов. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Бенфикой», «Бавария» примет «Галатасарай», «Реал» против «Браги»
«Реал Сосьедад» примет «Бенфику» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Также в среду «Бавария» сыграет с «Галатасараем», «Реал» – с «Брагой».
Групповой этап
4-й тур
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.45, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Паркен»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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