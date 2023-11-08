Лига чемпионов. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Бенфикой», «Бавария» примет «Галатасарай», «Реал» против «Браги»

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«Реал Сосьедад» примет «Бенфику» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Также в среду «Бавария» сыграет с «Галатасараем», «Реал» – с «Брагой». 

Лига чемпионов

Групповой этап

4-й тур

Реал Сосьедад Испания – Бенфика Португалия
Дата проведения
8 ноября, 20.45, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи Италия – Унион Германия
Дата проведения
8 ноября, 20.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Копенгаген Дания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ред Булл Австрия – Интер Италия
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал Англия – Севилья Испания
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария Германия – Галатасарай Турция
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Альянц-Арена»
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ПСВ Нидерланды – Ланс Франция
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид Испания – Брага Португалия
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

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15 комментариев

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Jon han
кому как ,но мне кажется будет очень интересный матч Бавария Галатасарай.
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La victoria es nuèstrà
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Победы Барселоне.
победы Барселоны не состоялась) в первом тайме вообще не одного удара в створ, итог 1-0 победа Шахтера *)
+3
0
+3
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Jon han
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
успехов РС, Интеру, Баварии и МЮ
а за какой клуб болеете?))
+3
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FOOTBALL Live
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Победы Барселоне.
в пятом туре лучше пожелай победы Барселоне.
+3
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Adrenaline Z
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Победы Барселоне.
видимо стресс перенесли вы.
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Любезный Коссутий
МЮ и Баварии удачи.
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Артем Гладских
Ну что ж, интересный тур! Всем хорошего просмотра лч! )
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Артем Гладских
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Победы Барселоне.
они уже сыграли.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Jon han
а за какой клуб болеете?))
за тот, который играл вчера
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