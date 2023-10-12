Гран-при России. «Край курая». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут ритм-танцы
14 октября дуэты выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при России в Уфе.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
1-й этап
«Край курая»
Уфа
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:30 по московскому времени (14 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов
София Качушкина – Марк Волков
Елизавета Кириллова – Илья Карпов
Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
Ксения Краусова – Даниил Корочкин
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Александра Прокопец – Александр Васькович
Яна Трубинова – Владислав Шевнин
Ирина Хавронина – Девид Нарижный
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин
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