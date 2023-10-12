Гран-при России. «Край курая». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Егор Базин Илья Карпов Елизавета Худайбердиева Девид Нарижный Екатерина Андреева Александр Васькович Ирина Хавронина Марк Волков Софья Леонтьева Даниил Горелкин Елизавета Кириллова София Качушкина Дмитрий Блинов Серия Гран-при России Александра Прокопец Алиса Крайнюкова Семен Нетсев Яна Трубинова Владислав Шевнин Край курая Фигурное катание

14 октября дуэты выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при России в Уфе.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:30 по московскому времени (14 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов

София Качушкина – Марк Волков

Елизавета Кириллова – Илья Карпов

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Ксения Краусова – Даниил Корочкин

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Александра Прокопец – Александр Васькович

Яна Трубинова – Владислав Шевнин

Ирина Хавронина – Девид Нарижный

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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2 комментария

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ВИван
Этап интересный получился из-за двух последних пар ХН и ХБ.
+4
0
+4
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Алё? Алёна
Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев еще катаются вместе! Бедный Семен, вряд ли он вырос, опять ему лямку тянуть!
+1
0
+1
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