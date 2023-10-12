Гран-при России. «Край курая». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут ритм-танцы

14 октября дуэты выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при России в Уфе.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:30 по московскому времени (14 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов

– Марк Волков

Елизавета Кириллова – Илья Карпов

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Ксения Краусова – Даниил Корочкин

– Даниил Горелкин

Александра Прокопец –

Яна Трубинова – Владислав Шевнин

Ирина Хавронина –

– Егор Базин

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин