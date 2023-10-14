Бен Фостер: «Ван Дейк на пике – лучший защитник в истории. У людей короткая память»

Теги Бен Фостер Ливерпуль премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Бен Фостер назвал Вирджила ван Дейка одним из лучших защитников в истории.

«У меня есть один кандидат, которого мы, наверное, включим в десятку [лучших защитников]. Кто-то заговорит о долголетии, но я считаю, что этот парень немного поднял планку, если брать пантеон центральных защитников в целом.

Думаю, что на протяжении трех лет он был лучшим центральным защитником мира. Он получил тяжелую травму и, возможно, все еще пытается оправиться от нее.

Вирджил ван Дейк на пике возможностей – лучший защитник из всех, кто когда-либо жил. Я правда в это верю. Когда «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ, Вирджил был номером один.

Просто у людей короткая память, а травма крестообразных связок, возможно, лишила его части былой скорости», – заявил бывший вратарь сборной Англии в своем подкасте.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эден Азаров
Короткая память как раз у тех, кто считает его лучшим в ИСТОРИИ
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roy Keane
Видич,Фердинанд,Пуйоль, Мальдини, Каннаваро,Рамос смеются в сторонке
+24
-9
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Итачи Учиха
Неста, Видич, Пуйоль, Терри кто тогда?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Так у него пик был до травмы 2 сезона. Тот же Видич с Фердинандом или Терри с рамосом играли намного дольше на топовом уровне
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Витя Васин - лучший защитник в истории. 10 лет держал в страхе докторов ЦСКА.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
да чушь какая. тут уже абсолютно справедливо набрали целый состав из тех, кто лучше Ван Дейка, и играли, на высшем уровне, намного дольше
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Ответ Итачи Учиха
Неста, Видич, Пуйоль, Терри кто тогда?
Не смеши.Какой Пуйоль?Добротный защ,не более.Никогда и никем не рассматривался величайшим,просто симпатизировали его человеческим качествам
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boni
Ответ Roy Keane
Видич,Фердинанд,Пуйоль, Мальдини, Каннаваро,Рамос смеются в сторонке
Онопко забыли
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
werowolf-gears
Лучший защитник в истории - Мальдини. А Вердж ну думаю в двадцатку входит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Ответ bpfx5h6vrf
Новость не про то, кто играл ДОЛЬШЕ. А кто был лучшим на своем пИке.
Лучше были например кьелини, Каннаваро или тот же Силва. Ван Дейк защитник крутой, но далеко не лучший даже на пике.
Он обладал одним уникальным скилом это играть 1 против двоих. В остальном просто очень сильный защитник.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bpfx5h6vrf
Ответ deadjoker
Так у него пик был до травмы 2 сезона. Тот же Видич с Фердинандом или Терри с рамосом играли намного дольше на топовом уровне
Новость не про то, кто играл ДОЛЬШЕ. А кто был лучшим на своем пИке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tomas Torquemada77
Ответ Boni
Онопко забыли
и Кутепова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kunimaster
Ответ Roy Keane
Видич,Фердинанд,Пуйоль, Мальдини, Каннаваро,Рамос смеются в сторонке
Не в сторонке, а с 10 места.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
Ответ Roy Keane
Видич,Фердинанд,Пуйоль, Мальдини, Каннаваро,Рамос смеются в сторонке
Туда же Терри, Силва, Компани, Пике как минимум. Чувак 1 год провел на шикарном уровне и уже лучший в истории. Он даже в своём поколении не лучший, даже в АПЛ не лучший.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Ответ Roy Keane
Видич,Фердинанд,Пуйоль, Мальдини, Каннаваро,Рамос смеются в сторонке
Даже с этим списком можно поспорить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэр Чунга-чанги
У каждого есть свое мнение. В свою очередь юзеры спорц: "заткнись, Фостер, ты не прав"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wadwill13
извините, но я видел ещё и несту, канноваро... и оба из них пркруче будут чем... и стабильней и дольше на пике находились. и против них не физрука и бегунки играли а топовые хитрые игроки и скиловые...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
Ахаххахахах. Бубнов выкуси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Понимаю, что речь идет о пике Вирджила, но он и тогда ничего особенного не показывал. Очень переоцененный игрок!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
реально короткая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xrs5qq8x7q
Ширеа, Джентиле, Самуэль, Каннаваро, Неста, Мальдини, Бергоми, Фердинанд…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Видич, Неста, Адамс, Терри и Онопко : подержи наше пиво!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий