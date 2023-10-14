Бен Фостер: «Ван Дейк на пике – лучший защитник в истории. У людей короткая память»

Бен Фостер назвал Вирджила ван Дейка одним из лучших защитников в истории.

«У меня есть один кандидат, которого мы, наверное, включим в десятку [лучших защитников]. Кто-то заговорит о долголетии, но я считаю, что этот парень немного поднял планку, если брать пантеон центральных защитников в целом.

Думаю, что на протяжении трех лет он был лучшим центральным защитником мира. Он получил тяжелую травму и, возможно, все еще пытается оправиться от нее.

Вирджил ван на пике возможностей – лучший защитник из всех, кто когда-либо жил. Я правда в это верю. Когда « » выигрывал Лигу чемпионов и , Вирджил был номером один.

Просто у людей короткая память, а травма крестообразных связок, возможно, лишила его части былой скорости», – заявил бывший вратарь сборной Англии в своем подкасте.

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