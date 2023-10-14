Бен Фостер: «Ван Дейк на пике – лучший защитник в истории. У людей короткая память»
Бен Фостер назвал Вирджила ван Дейка одним из лучших защитников в истории.
«У меня есть один кандидат, которого мы, наверное, включим в десятку [лучших защитников]. Кто-то заговорит о долголетии, но я считаю, что этот парень немного поднял планку, если брать пантеон центральных защитников в целом.
Думаю, что на протяжении трех лет он был лучшим центральным защитником мира. Он получил тяжелую травму и, возможно, все еще пытается оправиться от нее.
Вирджил ван Дейк на пике возможностей – лучший защитник из всех, кто когда-либо жил. Я правда в это верю. Когда «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ, Вирджил был номером один.
Просто у людей короткая память, а травма крестообразных связок, возможно, лишила его части былой скорости», – заявил бывший вратарь сборной Англии в своем подкасте.
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Он обладал одним уникальным скилом это играть 1 против двоих. В остальном просто очень сильный защитник.