Товарищеский матч. «Зенит» в гостях у «Кайрата»
«Зенит» сыграет в гостях с «Кайратом» в товарищеском матче.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 14 октября, 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
- В лучших традициях прыгают толпой на улице. Чтобы попасть под пресс, вполне достаточно быть одному или вдвоем, - сообщается в паблике «Ландскрона | Фанаты «Зенита» во ВКонтакте.
Фанаты отметили, что не считают этот матч товарищеским.
ну, все поняли
бгг