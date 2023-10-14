Товарищеский матч. «Зенит» в гостях у «Кайрата»

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига Казахстан Кайрат Футбол

«Зенит» сыграет в гостях с «Кайратом» в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Кайрат Казахстан – Зенит Россия
Дата проведения
14 октября, 14.00
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

17 комментариев

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San9
Удачного товарняка Зениту! Главное, чтоб без травм!
+9
-2
+7
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Дмитрий9779
Ответ Ivan Petrov
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По одному-двое в чужой стране ходят и хамят бОльшим группам?Чёт сомнительно.
+9
-3
+6
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Артем Гладских
Ответ Ivan Petrov
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чушь
+6
-2
+4
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Дмитрий9779
Фанаты петербуржцев уже приехали на место и с нетерпением ждут матча. Однако болельщики соперников приняли их не так уж радушно. Пока не понятно, кто устраивает дебош: местные жители Казахстана или приезжие.

- В лучших традициях прыгают толпой на улице. Чтобы попасть под пресс, вполне достаточно быть одному или вдвоем, - сообщается в паблике «Ландскрона | Фанаты «Зенита» во ВКонтакте.

Фанаты отметили, что не считают этот матч товарищеским.
+8
-7
+1
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Счастье жить
пользуясь случаем напоминаю, что «Спартак» - *****

ну, все поняли

бгг
+3
-2
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Валерий Охотин
Ответ Дмитрий9779
Фанаты петербуржцев уже приехали на место и с нетерпением ждут матча. Однако болельщики соперников приняли их не так уж радушно. Пока не понятно, кто устраивает дебош: местные жители Казахстана или приезжие. - В лучших традициях прыгают толпой на улице. Чтобы попасть под пресс, вполне достаточно быть одному или вдвоем, - сообщается в паблике «Ландскрона | Фанаты «Зенита» во ВКонтакте. Фанаты отметили, что не считают этот матч товарищеским.
Ну если сообщается лохами из лЯндскронИ, тогда ДА , чистейшая правда , Карпова и бородатую бабу Гурцкую позовите , они вообще самые честнейшие .
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Валерий Охотин
Ответ Ivan Petrov
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Сказал Ванятка , получил по соплям , и в угол поставили.
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Артем Гладских
Ответ Дзюба король карликов
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нет.
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-1
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Валерий Охотин
Ответ Дзюба король карликов
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Забыл написать , что с детства и соплей за Кайрат .
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