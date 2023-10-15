Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Миннесотой». Он 2-й игрок НХЛ за 105 лет, начавший сезон с 2 игр с 3+ шайбами, Овечкин был 1-м
Остон Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Миннесотой».
Форвард «Торонто» помог команде победить «Уайлд» (7:4) в регулярном чемпионате. Его признали первой звездой встречи.
В первом матче сезона против «Монреаля» (6:5 Б) Остон тоже сделал хет-трик. Он 5-й игрок в истории НХЛ, начавший сезон с 2 игр с 3+ шайбами. Начиная с сезона-1918/19 – второй.
До него это сделали 3 игрока в самом первом сезоне лиги (1917/18) – Джо Мэлоун («Монреаль», пента-трик и хет-трик), Сай Деннени (оригинальная «Оттава», 2 хет-трика), Рег Нобл («Торонто», хет-трик и покер), а также Александр Овечкин (2017/18, «Вашингтон», покер и хет-трик).
Добавим, что матч с 3+ голами стал для Мэттьюса 9-м за карьеру в лиге.
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