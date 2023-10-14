Александр Тихонов об отстранении ОКР: «Виноваты мы сами. Надо быть представителем великой России, чтобы нас все уважали и боялись»
Александр Тихонов высказался о том, что МОК отстранил ОКР.
Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Олимпийский комитет России из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Во всем виноваты мы сами – было бездействие с нашей стороны.
Надо быть представителем великой России, чтобы нас все уважали и боялись», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?
Поинтересуюсь у Вас, сколько мирных немцев погибло во время штурма Берлина в 45-м? Не хотите ли пролить пару крокодиловых слез и по ним?
А про уважение можно забыть на пару поколений
Вот скажи мне, homo vatnikus, как ты думаешь, сильно переживают по этому поводу граждане Канады, или тот факт, что страна по уровню жизни, одна из лучших в мире, их все же немного успокаивает?
Дядя, таблетки забыл выпить.