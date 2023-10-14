Александр Тихонов об отстранении ОКР: «Виноваты мы сами. Надо быть представителем великой России, чтобы нас все уважали и боялись»

Теги Александр Тихонов МОК ОКР Биатлон

Александр Тихонов высказался о том, что МОК отстранил ОКР.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Олимпийский комитет России из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Во всем виноваты мы сами – было бездействие с нашей стороны.

Надо быть представителем великой России, чтобы нас все уважали и боялись», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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32 комментария

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ta-tosha
Великой? Даже на пике не было больше чем 2,3% от мирового ВВП. Скорее большой, ленивой и глупой
+50
-3
+47
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ta-tosha
Ответ Чавес2
Комментарий удален модератором
А как? С такими территориями, населением и ресурсами быть на уровне ж….ы мира - это нужно уметь, быть еще тем гением :)
+37
-1
+36
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Иван Иванов
Мне кажется, когда боятся не уважают, а ненавидят, терпят, ждут когда ты сдохнешь... А уважают за хорошие поступки, за поддержку в трудную минуту, за честную позицию...
+33
-1
+32
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Лжетрофеич
Ответ Mozazi
Комментарий скрыт
мирное население Израиля, по-Вашему, и упоминания не заслуживает?
Поинтересуюсь у Вас, сколько мирных немцев погибло во время штурма Берлина в 45-м? Не хотите ли пролить пару крокодиловых слез и по ним?
+17
-2
+15
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Лука Тони 9
Ответ Тинкан
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Швецию,Норвегию,Финляндию
+14
0
+14
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ta-tosha
Да никто никого с февраля прошлого года не боится, одни находятся в ступоре от своей былой глупости, другие нагло ржут.
А про уважение можно забыть на пару поколений
+14
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Иван Иванов
Ответ Тинкан
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Очень много. Швейцарию за их качество. Германию за их точность. Францию за их искусство. Италию.за кулинарию.... Можно долго перечислять. Надеюсь, вы понимаете о каком уважении я говорю и вы не примитивное животное, которое понимает только язык силы. Кстати, Росиию можно уважать за литературу, за живопись... Да много за что, но точно не за ракеты!
+14
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Data Architector
Да, что ж за мания, что обязательно "боялись"?
+12
0
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Глеб Саратов
И каким это магическим образом страх коррелируется с уважением?
+11
0
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Игорь Новиков
Ответ slavura71
Комментарий удален модератором
Есть либо "тебя боятся" либо "подтираются тобой"? Нет середины, адекватного поведения, например?
+11
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Лука Тони 9
Ответ Игорь Новиков
Есть либо "тебя боятся" либо "подтираются тобой"? Нет середины, адекватного поведения, например?
Для таких как он нет,они даже все страны делят по понятиям "шестерки и паханы".Очень жаль что таких в РФ нынче половина населения.
+11
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Вечно в бане
Ответ slavura71
Комментарий удален модератором
Есть такая страна - Канада. По твоей шкале «вращания», ей, наверное тоже «подтираются».
Вот скажи мне, homo vatnikus, как ты думаешь, сильно переживают по этому поводу граждане Канады, или тот факт, что страна по уровню жизни, одна из лучших в мире, их все же немного успокаивает?
+10
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leon01
может пару поколений должно сменится,чтобы риторика изменилась.да и вообще мозги появились
+5
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Игорь Новиков
Ответ Лука Тони 9
Для таких как он нет,они даже все страны делят по понятиям "шестерки и паханы".Очень жаль что таких в РФ нынче половина населения.
Увы.
+3
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Superkenguroo
Мечтает внушать страх...
Дядя, таблетки забыл выпить.
+3
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shahmur
Куда уж быть более великими, из каждого утюга все подряд орут. А то что сами виноваты это верно, но только это.
+3
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Игорь М.
Ответ Mozazi
Комментарий скрыт
в 22-м в Бахмуте и Херсоне мирные украинцы не гибли?
+3
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dimitrii63
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всё дело в шляпе
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Игорь М.
Ответ Лука Тони 9
Швецию,Норвегию,Финляндию
Швейцарию, Бельгию
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Dinamik1
Уважали и боялись СССР Россию ни кто не боится и не уважает.
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Лжетрофеич
надо быть сильными и смелыми, как ХАМАС...
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Pb-SE
Сейчас все боятся КНДР, Иран и Палестину. Величие тут не при чем.
+1
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Dizzod
боюсь спросить представителей какой России отстранили.
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shmivladd
Ответ ta-tosha
Великой? Даже на пике не было больше чем 2,3% от мирового ВВП. Скорее большой, ленивой и глупой
И 40 % ввп были вооружения по завышенным ценам, где 30% платили контролерам
+1
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mclaren-honda
Комментарий удалён модератором!
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