Александр Тихонов об отстранении ОКР: «Виноваты мы сами. Надо быть представителем великой России, чтобы нас все уважали и боялись»

Александр Тихонов высказался о том, что МОК отстранил ОКР.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Олимпийский комитет России из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Во всем виноваты мы сами – было бездействие с нашей стороны.

Надо быть представителем великой России, чтобы нас все уважали и боялись», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго