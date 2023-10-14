Индия заинтересована в проведении Олимпийских игр в 2036 году

Теги Олимпиада-2036 Легкая атлетика

Индия заинтересована в проведении летней Олимпиады 2036 года.

Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди во время открытия сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи.

«Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», – сказал Моди.

Индия ранее ни разу не принимала Олимпийские игры.

 

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14 комментариев

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ansdv
А в очистке Ганга от трупов она не заинтересована?
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Montenegro Serbian
Ответ ansdv
А в очистке Ганга от трупов она не заинтересована?
Там явно не только в самой уборке трупов проблема.
Там вообще нужно ломать всю систему традиций местного населения, которое явно будет против.
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Montenegro Serbian
Спорно это канеш.
С таким количеством нищего населения бахать кучу в бабла в проведение Олимпийских игр.....ну такое себе.
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Авл Агерий
Какие-то популистские планы. Пусть своих людей накормят и нормально обеспечат.
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алексей любовь
Не, не надо
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Olga.t
Моей фантазии не хватает, чтобы представить ОИ в Индии...
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Николай Тебеньков
И можно будет включить в программу Слонобол!
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Mukunku 64
Инфа от священной Коров , Скабеевой и откастривоного в озере Комо
- Верю!
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flash166
В Варанаси пожалуйста все соревнования на открытой воде и прочую греблю. Самое то
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ARCAN
Ждём на играх соревнования по кабадди и танцам под мелодии из Боливуда
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leokoltm
Ну в наше время на 13 лет вперед загадывать - так себе идейка)
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Valentin Efimenko
Ответ Montenegro Serbian
Спорно это канеш. С таким количеством нищего населения бахать кучу в бабла в проведение Олимпийских игр.....ну такое себе.
Согласен. Но индийским миллиардерам (которых , на минуточку, больше только в США) , думаю. все равно на нищих. Пример Сочи показателен
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