Индия заинтересована в проведении Олимпийских игр в 2036 году
Индия заинтересована в проведении летней Олимпиады 2036 года.
Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди во время открытия сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи.
«Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», – сказал Моди.
Индия ранее ни разу не принимала Олимпийские игры.
Там вообще нужно ломать всю систему традиций местного населения, которое явно будет против.
С таким количеством нищего населения бахать кучу в бабла в проведение Олимпийских игр.....ну такое себе.
- Верю!