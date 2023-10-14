Индия заинтересована в проведении Олимпийских игр в 2036 году

Индия заинтересована в проведении летней Олимпиады 2036 года.

Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди во время открытия сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи.

«Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», – сказал Моди.

Индия ранее ни разу не принимала Олимпийские игры.