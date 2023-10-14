Алвес может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, чтобы сократить срок заключения. Экс-игрок «Барсы» обсуждает это с новым адвокатом

Дани Алвес может изменить свою стратегию в рамках судебного разбирательства.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Несколько дней назад Алвес сменил адвоката – он нанял Инес Гвардиолу вместо Кристобаля Мартелля. Стратегия защиты после этого может измениться.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Español, идея, которую Алвес обсуждает с адвокатом, заключается в том, что футболист достигнет соглашения с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения.

Для этого бразилец должен будет признать вину в совершении преступления, что противоречит его предыдущим показаниям, и выплатить жертве определенную денежную сумму в качестве компенсации морального ущерба.

В данный момент неизвестно, примет ли судья такое предложение.

Алвеса могут посадить на 10 лет за изнасилование и обяжут выплатить жертве 150 000 евро, если признают виновным. Суд увидел основания привлечь Дани к ответственности

Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»

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