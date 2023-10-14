Алвес может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, чтобы сократить срок заключения. Экс-игрок «Барсы» обсуждает это с новым адвокатом
Дани Алвес может изменить свою стратегию в рамках судебного разбирательства.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.
Несколько дней назад Алвес сменил адвоката – он нанял Инес Гвардиолу вместо Кристобаля Мартелля. Стратегия защиты после этого может измениться.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Español, идея, которую Алвес обсуждает с адвокатом, заключается в том, что футболист достигнет соглашения с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения.
Для этого бразилец должен будет признать вину в совершении преступления, что противоречит его предыдущим показаниям, и выплатить жертве определенную денежную сумму в качестве компенсации морального ущерба.
В данный момент неизвестно, примет ли судья такое предложение.
Алвеса могут посадить на 10 лет за изнасилование и обяжут выплатить жертве 150 000 евро, если признают виновным. Суд увидел основания привлечь Дани к ответственности
Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Прихожит пьяный мужик домой, звонит в дверь. Открывает жена:
М: Жена, мне плохо, неси скорей тазик! Быстрей, быстрей....
Жена убегает, возвращается с тазиком. Мужик стоит грустный:
М: Не надо тазик. Концепция поменялась - я обосрался...
Малаховые истории особо не отличаются друг от друга)
Амигос! Вечер в хату,
Теперь я виноватый
Ну и тупенький он, конечно.