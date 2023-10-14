Алвес может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, чтобы сократить срок заключения. Экс-игрок «Барсы» обсуждает это с новым адвокатом

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес может изменить свою стратегию в рамках судебного разбирательства.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Несколько дней назад Алвес сменил адвоката – он нанял Инес Гвардиолу вместо Кристобаля Мартелля. Стратегия защиты после этого может измениться.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Español, идея, которую Алвес обсуждает с адвокатом, заключается в том, что футболист достигнет соглашения с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения.

Для этого бразилец должен будет признать вину в совершении преступления, что противоречит его предыдущим показаниям, и выплатить жертве определенную денежную сумму в качестве компенсации морального ущерба. 

В данный момент неизвестно, примет ли судья такое предложение. 

Алвеса могут посадить на 10 лет за изнасилование и обяжут выплатить жертве 150 000 евро, если признают виновным. Суд увидел основания привлечь Дани к ответственности

Алвес заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Она начала снимать с меня штаны и усадила на унитаз. Сказала, что ей нравится»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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34 комментария

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deimon7.7
Бывший защитник Барселоны Дани Алвес назначил Гвардиолу своим адвокатом - такой должен быть заголовок у этой новости!)
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kos.vohrt
Снова надежда на Гвардиолу.
+29
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PornHub
походу адвокат Евремова подьехал)
+11
-2
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aim
Я просто не понимаю. Ты всемирно известен и богат. Зачем тебе кого то насиловать ?
+6
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Ебздрогыч
Как всегда, есть в тему анекдот.

Прихожит пьяный мужик домой, звонит в дверь. Открывает жена:
М: Жена, мне плохо, неси скорей тазик! Быстрей, быстрей....
Жена убегает, возвращается с тазиком. Мужик стоит грустный:
М: Не надо тазик. Концепция поменялась - я обосрался...
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Мистер Громов
Ответ Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
Не согласен.
Малаховые истории особо не отличаются друг от друга)
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dzenga 1
В пару к Гвардиоле нужен Анчелотти! Дело то серьезное !
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justburn
Ответ aim
Я просто не понимаю. Ты всемирно известен и богат. Зачем тебе кого то насиловать ?
Именно поэтому и не приходит мысль об отказе, принимают за игры, мол просто ломается
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Фут.Боль
Этот адвокат хотя бы лысый?
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igls54
Алвес:
Амигос! Вечер в хату,
Теперь я виноватый
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Budabuda
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Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
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Арсений Чернобаев
Ответ Фауст
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вы оба правы
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Kirill_ur
Ответ Фауст
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надеюсь это сарказм
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Бутан Пропанович
Ответ aim
Я просто не понимаю. Ты всемирно известен и богат. Зачем тебе кого то насиловать ?
у них поцелуй уже является посягательством на половую неприкосновенность в особо извращенной форме.
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aim
Ответ Бутан Пропанович
у них поцелуй уже является посягательством на половую неприкосновенность в особо извращенной форме.
При чем тут поцелуй ? Она ему минет делала и они тра-сь в туалете)
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Фауст
Ответ benjamin92
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я когда сборники анекдотов читал, то именно Ебздрогыча в составителях видел. так что там бездонное море.
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benjamin92
Ответ Ебздрогыч
Как всегда, есть в тему анекдот. Прихожит пьяный мужик домой, звонит в дверь. Открывает жена: М: Жена, мне плохо, неси скорей тазик! Быстрей, быстрей.... Жена убегает, возвращается с тазиком. Мужик стоит грустный: М: Не надо тазик. Концепция поменялась - я обосрался...
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ PornHub
походу адвокат Евремова подьехал)
Сча еще она его обвинит в домогательствах, ведь он так долго сидит без женской ласки)
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sintenced
Тогда за дачу ложных показаний ещё накинут
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Adeen
Бедный, глупый, "разведённый" на бабки и жизнь Алвес.
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fatei4
Желтушники не спят. Может признать, , ну а может и не признать, мы сами не знаем, но вы почитайте-пообсуждайте 😀
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Adeen
Ответ aim
Я просто не понимаю. Ты всемирно известен и богат. Зачем тебе кого то насиловать ?
Да, не насиловал он никого. Его грамотно развели.
Ну и тупенький он, конечно.
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Игорь Новиков
Если человек не виновен в принципе, он не будет признавать себя виновным, чтобы что-то выгадать (ну если речь не идет о пытках, угрозе расстрела, угрозах семье - как любили делать чекисты в стране со вкусным пломбиром).
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Мексиканская песня
Адвокат футбола.
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