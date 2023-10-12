Гран-при России. «Край курая». Семененко, Лутфуллин, Игнатов, Мозалев, Савосин представят короткие программы
14 октября фигуристы покажут короткие программы на этапе Гран-при России в Уфе.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
1-й этап
«Край курая»
Уфа
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени (14 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Владислав Дворников
Роман Кудлаев
Андрей Мухортов
Владимир Ощепков
Даниил Постарнаков
Иван Соболев
Дамир Черипка
Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин
Всем удачи, гладкого льда, и без травм, пожалуйста