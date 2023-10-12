Гран-при России. «Край курая». Семененко, Лутфуллин, Игнатов, Мозалев, Савосин представят короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Роман Савосин Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Глеб Лутфуллин Андрей Мухортов Даниил Постарнаков Серия Гран-при России Иван Соболев Владимир Ощепков Дамир Черипка Роман Кудлаев Край курая Фигурное катание

14 октября фигуристы покажут короткие программы на этапе Гран-при России в Уфе.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени (14 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Владислав Дворников

Макар Игнатов

Роман Кудлаев

Глеб Лутфуллин

Андрей Мозалев

Андрей Мухортов

Владимир Ощепков

Даниил Постарнаков

Роман Савосин

Евгений Семененко

Иван Соболев

Дамир Черипка

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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2 комментария

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Виктория Устинова
Хороший состав у парней.
Всем удачи, гладкого льда, и без травм, пожалуйста
+4
0
+4
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ВИван
Да, состав отличный! Удачи Жене и Глебу!
+3
0
+3
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