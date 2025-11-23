У «Арсенала» 6 побед и ничья в 7 последних дерби с «Тоттенхэмом» – сегодня 4:1
«Арсенал» не проигрывает «Тоттенхэму» 3,5 года.
«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» (4:1) в 12-м туре АПЛ.
В семи последних официальных матчах между командами «канониры» одержали 6 побед, еще одна встреча завершилась вничью.
Последний раз «шпоры» обыгрывали «Арсенал» в мае 2022 года (3:0).
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости