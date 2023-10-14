Ивич признан тренером месяца в РПЛ 2-й раз подряд. «Краснодар» выиграл 3 из 4 матчей чемпионата в сентябре

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги болельщики Владимир Ивич Игорь Осинькин Краснодар Футбол

Владимир Ивич признан лучшим тренером сентября в Мир РПЛ.

Главный тренер «Краснодара» победил в голосовании легенд РПЛ и в голосовании болельщиков.

Эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим тренером месяца Игоря Осинькина, возглавляющего «Крылья Советов». 

Ивич признан лучшим тренером месяца в РПЛ второй раз подряд. В сентябре «Краснодар» провел 4 матча в рамках чемпионата, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью.

После 11 проведенных туров «быки» занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. 

На награду также претендовали Михаил Галактионов («Локомотив»), Сергей Юран («Пари НН») и Давид Деограсия («Оренбург»).

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17 комментариев

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Pycckuu"
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Кирилл Демченко
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нет, у КС были соперники сложнее включая цска и проблемы с составом, отсутствие ведущих игроков...
тогда уж справедливости ради должен был выиграть тренер Оренбурга, который взял команду на полном спаде обыграл уверено Локо Зенит и Сочи .
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Кирилл Демченко
вообще не справедливо. по мне заслужил тренер Оренбурга . все таки он взял команду на спаде , в итоге в сентябре победа над Локо и Зенитом , Сочи. и только НН проиграли
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Ответ Pycckuu"
Заслуженно
нет, у КС были соперники сложнее включая цска и проблемы с составом, отсутствие ведущих игроков...
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Саша Котляров
Поздравляю 👍👍👍желаю чтобы с вами комада не проигрывала
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Кирилл Демченко
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как вариант, Краснодар здесь не понятно почему...
понятно почему Краснодар , так как он набрал 10 из 12 очков
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почему Осинькину не дали, я не понимаю, у КС были капитальные проблемы с составом, но при этом, был результат...выбор как всегда не очевидный...
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Cruel Snake
Слезы Заремы!
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Faust Doc
Хоспаде, и Ивич и Осинькин молодцы, звание же сугубо условное Народ ну чё вы в самом деле?
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Сергей Лимонников
Ответ Pycckuu"
Заслуженно
И заслуженно и нет одновременно)) Результаты офигенные и заслуживают звания тренера месяца. Но есть тренера с более слабой командой и примерно такими же результатами.
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Ответ Кирилл Демченко
тогда уж справедливости ради должен был выиграть тренер Оренбурга, который взял команду на полном спаде обыграл уверено Локо Зенит и Сочи .
как вариант, Краснодар здесь не понятно почему...
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Ответ Кирилл Демченко
понятно почему Краснодар , так как он набрал 10 из 12 очков
в таких номинациях при прочих равных нужно отмечать более слабые клубы и тренеров, в случае Краснодара я бы понял, если бы одержали все победы и были топ соперники...
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Кирилл Демченко
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в таких номинациях при прочих равных нужно отмечать более слабые клубы и тренеров, в случае Краснодара я бы понял, если бы одержали все победы и были топ соперники...
да понятно, что он не справедливо получил , но то что он был номинирован правильно это логично
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Кирилл Демченко
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почему Осинькину не дали, я не понимаю, у КС были капитальные проблемы с составом, но при этом, был результат...выбор как всегда не очевидный...
а какие были капитальные проблемы ?
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IgroMan18
Ответ Кирилл Демченко
а какие были капитальные проблемы ?
Игроки ключевые были вне состава
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Кирилл Демченко
Ответ IgroMan18
Игроки ключевые были вне состава
какие и сколько?! просто интересно что значит капитальные . если сейчас окажется 1-2 игрока это очень смешно будет .
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