Ивич признан тренером месяца в РПЛ 2-й раз подряд. «Краснодар» выиграл 3 из 4 матчей чемпионата в сентябре

Владимир Ивич признан лучшим тренером сентября в Мир РПЛ.

Главный тренер « » победил в голосовании легенд РПЛ и в голосовании болельщиков.

Эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим тренером месяца , возглавляющего « ».

признан лучшим тренером месяца в второй раз подряд. В сентябре «Краснодар» провел 4 матча в рамках чемпионата, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью.

После 11 проведенных туров «быки» занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

На награду также претендовали Михаил Галактионов («Локомотив»), Сергей Юран («Пари НН») и Давид Деограсия («Оренбург»).

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