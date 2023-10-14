Ивич признан тренером месяца в РПЛ 2-й раз подряд. «Краснодар» выиграл 3 из 4 матчей чемпионата в сентябре
Владимир Ивич признан лучшим тренером сентября в Мир РПЛ.
Главный тренер «Краснодара» победил в голосовании легенд РПЛ и в голосовании болельщиков.
Эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим тренером месяца Игоря Осинькина, возглавляющего «Крылья Советов».
Ивич признан лучшим тренером месяца в РПЛ второй раз подряд. В сентябре «Краснодар» провел 4 матча в рамках чемпионата, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью.
После 11 проведенных туров «быки» занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
На награду также претендовали Михаил Галактионов («Локомотив»), Сергей Юран («Пари НН») и Давид Деограсия («Оренбург»).
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