Шейх Джасим вышел из переговоров по «МЮ» после нового отказа Глейзеров. Он предлагал почти 7 млрд долларов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Фабрицио Романо Футбол

Приобретение «Манчестер Юнайтед» шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани сорвалось.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, катарская бизнес-группа представила семье Глейзеров новое предложение на сумму, почти вдвое превышающую рыночную стоимость клуба (она составляет 3,5 млрд долларов).

Шейх Джасим был готов приобрести 100% акций «МЮ», погасить все долги и инвестировать дополнительные 1,5 млрд. Нынешние владельцы не согласились на такой вариант, после чего потенциальные покупатели сообщили им об отказе от дальнейших переговоров.

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62 комментария

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denimo21
Какие же mudaki эти глейзеры. Совсем угробят клуб
+117
-4
+113
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Любезный Коссутий
######## (нехорошие люди) эти Глейзеры
+41
-3
+38
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М.Ю!!!
Я не знаю даже как оскорбить )
+39
-1
+38
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Elik1989
Это было бы слишком круто, Глэйзеры самые ненавистые личности в Манчестере.
+20
-1
+19
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ARIGAMI ARIGAMI
Кверти, меняй аву
+19
-1
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Elik1989
Ответ М.Ю!!!
Я не знаю даже как оскорбить )
Я знаю, но забанят сразу..
+14
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+13
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CONST_VAN_G
Месть евреев арабам?
+16
-4
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ОлегГуннар
Крутое пике с Глэйзерами за штурвалом продолжается
+9
0
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#SharkTeam
Ответ CONST_VAN_G
Месть евреев арабам?
Вряд ли. Для них деньги важнее
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whereissuso
Ответ Indygo
Ох, сейчас наловлю минусов, но как же я рад, что никаких шейхов не будет в моём любимом клубе! Вы скажете, что Глейзеры ещё хуже? — по мне, так одинаково плохо. Просто вспомните катарский ПСЖ и весь этот цирк, который творится уже 10 лет
Мечтающие о шейхах, не важно из какого стана болельщиков, весьма похожи на девушек, что стремятся найти спонсора побогаче.
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Fruscol
Ответ Любезный Коссутий
######## (нехорошие люди) эти Глейзеры
тут, возможно, вопрос денег не главный был. евреи, может, не захотели в контексте последних событий брать деньги у главных спонсоров хамаса.
+5
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Руслан И
Ответ Евгений Есиков
На что ты ещё хотел от Американцев ? Про них все давно всем ясно ...
евреи...
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Indygo
Ох, сейчас наловлю минусов, но как же я рад, что никаких шейхов не будет в моём любимом клубе! Вы скажете, что Глейзеры ещё хуже? — по мне, так одинаково плохо. Просто вспомните катарский ПСЖ и весь этот цирк, который творится уже 10 лет
+5
-2
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f5dfmvw9bk
Today we don’t feel Qatari
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love football
Есть же еще United of Manchester, вот его можно купить и выводить к триумфу.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Elik1989
Я знаю, но забанят сразу..
Мюфобы
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#SharkTeam
Съэкономленные деньги могут пойти на поддержку войны против Израиля. Кровь евреев будет на совести Глэйзеров
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Stretford End
Ответ love football
Есть же еще United of Manchester, вот его можно купить и выводить к триумфу.
идея, кстати
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Борис Энгельгардт
сюки) ну ничего, когда-нибудь и на улице МЮ будет праздник
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Be@st
Следующий владелец купит МЮ за 1 фунт.
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Elik1989
Ответ OldRedWhite
А откуда такая уверенность, что этот представитель религии добра сделал бы из МЮ непременно Сити , а не ПСЖ ?
Из МЮ не нужно делать Сити или ПСЖ, это МЮ он и должен им оставаться. Достаточно привести грамотное руководство, фундаментом которого будет не заработок средств для погашения долга и снятие ежегодных дивидендов, а достижение результатов на поле, посредством чего МЮ и будет зарабатывать.
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Stretford End
так зачем столько ждали?
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Lio Loi
я в шоке от болельщиков.... бойкотировать надо матчи и атрибутику не покупать.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Игорь Климов
Денег предлагали в два раза больше, а они отказались, я правильно понял?
Ага
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azat_1984
Глэйзеры конечно конечные. Но Ферги их поддерживал до конца. К нему ни у кого нет претензий. Хотя он виноват больше всех кроме них. Он своим авторитетом и результатами заткнул рот фанатам
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