Шейх Джасим вышел из переговоров по «МЮ» после нового отказа Глейзеров. Он предлагал почти 7 млрд долларов
Приобретение «Манчестер Юнайтед» шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани сорвалось.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, катарская бизнес-группа представила семье Глейзеров новое предложение на сумму, почти вдвое превышающую рыночную стоимость клуба (она составляет 3,5 млрд долларов).
Шейх Джасим был готов приобрести 100% акций «МЮ», погасить все долги и инвестировать дополнительные 1,5 млрд. Нынешние владельцы не согласились на такой вариант, после чего потенциальные покупатели сообщили им об отказе от дальнейших переговоров.
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