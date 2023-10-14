Приобретение «Манчестер Юнайтед» шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани сорвалось.

По данным инсайдера , катарская бизнес-группа представила семье Глейзеров новое предложение на сумму, почти вдвое превышающую рыночную стоимость клуба (она составляет 3,5 млрд долларов).

Шейх Джасим был готов приобрести 100% акций « », погасить все долги и инвестировать дополнительные 1,5 млрд. Нынешние владельцы не согласились на такой вариант, после чего потенциальные покупатели сообщили им об отказе от дальнейших переговоров.

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