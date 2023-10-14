НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Коламбуса», «Тампа» против «Детройта», «Питтсбург» примет «Калгари», «Филадельфия» сыграет с «Оттавой»

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«Оттава» примет «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» сыграет с «Монреалем» на выезде, «Питтсбург» примет «Калгари», «Эдмонтон» попытается взять реванш у «Ванкувера» за разгром в первой игре сезона. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Филадельфия
Дата проведения
14 октября, 20.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Флорида
Дата проведения
14 октября, 23.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Нэшвилл
Дата проведения
15 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Рейнджерс
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Тампа-Бэй
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Чикаго
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Калгари
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Миннесота
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Баффало
Дата проведения
15 октября, 02.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Сиэтл
Дата проведения
15 октября, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Колорадо
Дата проведения
15 октября, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Анахайм
Дата проведения
15 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Ванкувер
Дата проведения
15 октября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Каролина
Дата проведения
15 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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9 комментариев

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sk0208827
Ответ akrets
Похоже, нас ждет самый насыщенный игровой день в году! Играют все, кроме двух вчерашних пар. Повторится ли подобное?
Питтсбург играет
+1
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+1
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hhlg
Ответ akrets
Похоже, нас ждет самый насыщенный игровой день в году! Играют все, кроме двух вчерашних пар. Повторится ли подобное?
24 октября играют все (!) команды, frozen frenzy ;)
+1
0
+1
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sk0208827
Let’s go Pen’s!
0
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dzenga 1
Блюз! Только осенний Блюз! 🎷
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hhlg
Сегодня в Херши дебютирует Иван Мирошниченко! ;)
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Авл Агерий
Ну наконец-то Айлендерс выйдут на лёд. Заждался как-то.
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Авл Агерий
Ответ FOX_SKILL
Как у болельщика NYR сегодня прям какая-то уверенность присутствует, что Коламбус обыграет Рейнджерс с разницей в 2 или 3 шайбы. 4-2 или 5-2. Опустят их на землю. Эдмонтон возьмет реванш и уверенно обыграет Ванкувер 4-1 или 5-1. Жду сенсацию в матче Вегас-Анахайм. Думаю что с огромными потерями в обороне в лице Петранджело, Мартинеса, Уайтклауда Вегас сегодня проиграет. Думаю, что у всех других канадских клубов большие шансы на победу - Оттавы, Монреаля, Торонто и Винипега.
Калгари тоже вполне может обыграть Питтсбург.
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