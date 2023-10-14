НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Коламбуса», «Тампа» против «Детройта», «Питтсбург» примет «Калгари», «Филадельфия» сыграет с «Оттавой»
«Оттава» примет «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Чикаго» сыграет с «Монреалем» на выезде, «Питтсбург» примет «Калгари», «Эдмонтон» попытается взять реванш у «Ванкувера» за разгром в первой игре сезона.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 20.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 14 октября, 23.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 02.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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