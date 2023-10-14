НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Коламбуса», «Тампа» против «Детройта», «Питтсбург» примет «Калгари», «Филадельфия» сыграет с «Оттавой»

«Оттава» примет «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « » на выезде, « » примет « », « » попытается взять реванш у «Ванкувера» за разгром в первой игре сезона.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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