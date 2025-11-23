Итурральде о словах Переса про угрозы судей перед финалом Кубка: «Если вы выступаете с популистской речью, то хотя бы не надо лгать. Фуэртес говорил о нападках, но не упоминал «Реал»

Эдуардо Итурральде Гонсалес: Перес соврал, говоря об угрозах судей.

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса об угрозах клубу со стороны судей перед финалом Кубка Испании против «Барселоны» в прошлом сезоне (2:3).

Напомним, глава мадридского клуба заявил : «Перед финалом Кубка судьи угрожали принять меры против «Реала », как это возможно? Большинство арбитров из дела Негрейры никуда не делись».

«Я думаю, это нормально, что ты выступаешь с популистской речью перед своими болельщиками, но не надо лгать. Флорентино Перес солгал, когда сказал, что Гонсалес Фуэртес (видеоассистент арбитра в финале Кубка – Спортс’’) угрожал мадридскому «Реалу». Он этого не делал.

Гонсалес Фуэртес осудил ситуацию, с которой сталкиваются судьи, многочисленные нападки со стороны СМИ, социальных сетей, клубов... но он не упоминал мадридский «Реал» и не ссылался на них.

Поэтому, если вы хотите выступить с популистской речью, по крайней мере, не распространяйте слухи или ложь. И сегодня Флорентино Перес солгал всей ассамблее о ситуации с Гонсалесом Фуэртесом», – сказал Итурральде Гонсалес.