Гран-при России. «Край курая». Петросян, Фролова, Захарова, Куликова, Сафонова выступят с короткими программами
14 октября фигуристки представят короткие программы на этапе Гран-при России в Уфе.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
1-й этап
«Край курая»
Уфа
Женщины
Короткая программа
Начало – 14:45 по московскому времени (14 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участницы
Софья Важнова
Рената Губашева
Вероника Малышева
Анастасия Молчанова
Виктория Сафонова (Беларусь)
Мария Талалайкина
Анна Фролова
Анастасия Хахыртдинова
Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин
Адель победы. Ане пьедестала.
Всем остальным чистых прокатов, здоровья и удачи!