Гран-при России. «Край курая». Петросян, Фролова, Захарова, Куликова, Сафонова выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание сборная Беларуси Мария Талалайкина Виктория Сафонова Анна Фролова Аделия Петросян Софья Важнова Елизавета Куликова София Захарова Серия Гран-при России Маргарита Ковалева Анастасия Молчанова Анастасия Хахыртдинова Рената Губашева Вероника Малышева Край курая Фигурное катание

14 октября фигуристки представят короткие программы на этапе Гран-при России в Уфе.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:45 по московскому времени (14 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участницы

Софья Важнова

Рената Губашева

София Захарова

Маргарита Ковалева

Елизавета Куликова

Вероника Малышева

Анастасия Молчанова

Аделия Петросян

Виктория Сафонова (Беларусь)

Мария Талалайкина

Анна Фролова

Анастасия Хахыртдинова

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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36 комментариев

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ретроградный меркурий
Любопытно будет взглянуть на Талалайкину. Я её со времен "Малефисенты" на льду не видел, а это было, кажется, в прошлой жизни. Болеть ни за кого не буду, но в победе Петросян не сомневаюсь. По традиции - всем гладкого льда и чистых прокатов!
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vanessa2021
Анечке Фроловой и Соне Захаровой- удачи на этапе!
+7
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Док Аксель
Вместо Хромых будет Аня Фролова. Жаль, что Настя Зинина снялась из-за травмы. Всем девчонкам здоровья и удачно откатать КП !
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Игорь Мельников
Совсем слабенький состав. Отрыв Аделии от остальных предполагает быть большим. Жаль Хромых снялась.
+4
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Jessi
Прямо не знаю, кто выиграет, такая борьба, такой накал
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Anna
Ответ Леди Брэкнелл
Если есть несправедливость, надо ее обязательно озвучивать, а не молчать в тряпку, как Давыдов например. Тогда и соревнования будут спортом, а не шоу.
Несправедливо, когда у Рухина после перехода компоненты подскакивают на 10 баллов за один старт, но об этом все молчат. Несправедливо, когда у Косторной компоненты падают после ухода от Плющенко до 68 баллов (она по юниорам больше получала)
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vanessa2021
Пишут, что Зинина снялась изза травмы
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Jessi
Ответ крюк-выкрюк карвингом
для попадания в ФГП достаточно быть в четвёрке, на ЧР-в шестёрке. не вижу никаких проблем ни для Софьи, ни для Ники, на каких бы этапах они не выступали😏
Призовые? Получается, Фролова заработает на своих этапах 600к; если возьмёт 2 серебра), а Мура с Никой 0)
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Delirium
Ответ Леди Брэкнелл
Не согласна. Тренер должен бороться за своих, а за чужих пусть их тренеры боятся. Если Давыдову не надо, как он сказал, то кому тогда надо? Ученицу потерял и всё.
Ну т.е. вы поддерживаете лицемерие, когда в чужом глазу соринку замечаем, а в своем бревна не видим. Симптоматично, что уж.
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Jessi
Ответ vanessa2021
Мой прогноз1-Петросян, 2- Вика Сафонова, 3- Аня Фролова. Надеюсь, что Соня Захарова поборется за подиум.
Сафонова разве не вне конкурса?
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Delirium
Ответ Jessi
Прямо не знаю, кто выиграет, такая борьба, такой накал
Да уж, профукал Евгений халявные медали, профукал.
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Lana-shu
Аделе чисто откатать с квадами. Интересно, триксель будет. Удачи Фроловой. Нравится Куликова, но ей постоянно баллы занижают. А так всем чисто откатать, показать проги.
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ВИван
Еще одна хорошая новость, есть теперь за кого болеть из девушек! Удачи Анне Фроловой, Лизе Куликовой и Соне Захаровой!
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Лека-Лека
За Адель и Аню!
Адель победы. Ане пьедестала.
Всем остальным чистых прокатов, здоровья и удачи!
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Jessi
Вот смех будет, когда Фролова и Синицына выйдут в ФГП, а Жилина или Муравьева нет
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Елена Силкина
Ответ ретроградный меркурий
Любопытно будет взглянуть на Талалайкину. Я её со времен "Малефисенты" на льду не видел, а это было, кажется, в прошлой жизни. Болеть ни за кого не буду, но в победе Петросян не сомневаюсь. По традиции - всем гладкого льда и чистых прокатов!
Мария недавно выступала на Панина-Коломенкина - 5 место.
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Джонни
Ответ vanessa2021
Мой прогноз1-Петросян, 2- Вика Сафонова, 3- Аня Фролова. Надеюсь, что Соня Захарова поборется за подиум.
А сафонову на подиум пустят?
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Леди Брэкнелл
Ответ Delirium
Да уж, профукал Евгений халявные медали, профукал.
Зато если медали будут, то не халявные.
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Delirium
Ответ Леди Брэкнелл
Зато если медали будут, то не халявные.
Или куча нытья о несправедливости.
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Delirium
Ответ Леди Брэкнелл
Если есть несправедливость, надо ее обязательно озвучивать, а не молчать в тряпку, как Давыдов например. Тогда и соревнования будут спортом, а не шоу.
Если есть несправедливость, то надо это озвучивать вне зависимости от того, выгодно тебе это или нет. Мы же наблюдаем выборочные заявления в стиле "тут вижу, тут не вижу".
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Алё? Алёна
Ответ vanessa2021
Мой прогноз1-Петросян, 2- Вика Сафонова, 3- Аня Фролова. Надеюсь, что Соня Захарова поборется за подиум.
У Петросян имя нет?
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Леди Брэкнелл
Ответ *** Monik ***
То есть когда ТШТ борется за своих учеников по протоколу официально и обоснованно, это блат и низость, а когда Плющенко ноет журналистам и угрожает федре это он молодец ?) Забавные двойные стандарты)
Третий раз для особо одаренных: любой тренер обязан бороться за своих учеников, а не молчать в тряпку. Обязан, а не по желанию. Не борется - теряет учеников.
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крюк-выкрюк карвингом
Ответ Jessi
Вот смех будет, когда Фролова и Синицына выйдут в ФГП, а Жилина или Муравьева нет
для попадания в ФГП достаточно быть в четвёрке, на ЧР-в шестёрке. не вижу никаких проблем ни для Софьи, ни для Ники, на каких бы этапах они не выступали😏
+2
-2
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Anna
К первому этапу мало кто готов, на последних будет драка)
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Jessi
Ответ nina1212
у Жилиной и Муравьевой шоу. Тренер решил что это важнее
Никакого шоу сейчас нет во время ЭГП в Уфе. Ника бы взяла серебро как минимум, Мура бронзу даже без трикселя
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