«Краснодар» лидирует в РПЛ после 16-го тура с 34 очками. «Зенит» и ЦСКА отстают на 1 балл, «Локо» – на 3, «Спартак» – на 6
«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 16-го тура.
«Краснодар» сохранил лидерство в Мир РПЛ после 16-го тура.
Команда тренера Мурада Мусаева набрала 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Зенит» и ЦСКА, у которых по 33 балла, располагаются на второй и третьей строчке соответственно.
Четвертым идет «Локомотив», набравший 31 очко, пятой – «Балтика» (29), шестым – «Спартак» (28). Места с 7-го по 10-е занимают «Рубин» (23), «Акрон» (21), «Динамо» Москва (20) и «Ростов» (18).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
