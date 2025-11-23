«Краснодар» лидирует в РПЛ после 16-го тура с 34 очками. «Зенит» и ЦСКА отстают на 1 балл, «Локо» – на 3, «Спартак» – на 6

«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 16-го тура.

«Краснодар » сохранил лидерство в Мир РПЛ после 16-го тура.

Команда тренера Мурада Мусаева набрала 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Зенит » и ЦСКА , у которых по 33 балла, располагаются на второй и третьей строчке соответственно.

Четвертым идет «Локомотив », набравший 31 очко, пятой – «Балтика» (29), шестым – «Спартак » (28). Места с 7-го по 10-е занимают «Рубин» (23), «Акрон» (21), «Динамо» Москва (20) и «Ростов» (18).