Федерация альпинизма России о ЧП с Оленевой в Гималаях: «Линия и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения»

Федерация альпинизма России рассказала подробности ЧП с россиянкой в Гималаях.

Ранее издание Himalayan Times сообщило, что чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. По данным федерации, женщина действительно сорвалась, но информация о ее падении в расщелину пока не подтверждена.

«Сегодня днем у тройки на Дхаулагири произошло ЧП. Рано утром с рассветом Роман Абилдаев, Надежда Оленева и Расим Кашапов вышли наверх из лагеря-1 на высоте 6050 м. Через 4 часа достигли высоты 6700 м, места своего второго лагеря.

В 8:34 (мск) пришло сообщение от Ромы: «Лагерь-2, 6700. Все хорошо. Восстанавливаем площадку для палатки». Затем буквально через 10 минут, в 8:49 пришло второе сообщение о ЧП с информацией, что Надя сорвалась и нужен облет вертолета.

По погодным условиям сегодня борт поднять не смогли. Вылет запланирован на завтра на 6:30 утра по непальскому времени. В район места аварии также планирует полететь офицер российского посольства в Непале. В настоящее время Роман и Расим спустились в базовый лагерь на 4600. Ждут вертолет, чтобы вылететь с ним на поиски Нади.

Комментарий по информации в СМИ. Сегодня днем в СМИ появилась информация, полученная от Himalayan Times. Инфоподдержку восхождения российской сборной, а также в настоящее время координацию поисково-спасательных работ обеспечивает пресс-служба Федерации альпинизма России.

Himalayan Times получила информацию о ЧП от принимающей компании в Непале Kailash Helicopter Services P. Ltd., которая в свою очередь получила сведения для пилотов о месте аварии и предполагаемом районе поиска от пресс-секретаря команды, координирующего работу тройки на Дхаулагири.

Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это исключительно собственные выводы, сделанные Himalayan Times в результате искажения передаваемой по цепочке информации.

По имеющейся на данный момент информации, произошел срыв от лагеря 6700, а линия падения и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения. Так как облачность и плохая видимость не позволяли визуально просмотреть», – заявили в Федерации альпинизма России.