Шевченко о событиях на Украине: «Футбол сближает и объединяет людей. Спорт – это способ забыть о происходящем»

Андрей Шевченко высказался о событиях на Украине.

«Извините, я не могу говорить об этом... Все продолжается (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru), момент критический.

Спорт может помочь, футбол обладает огромной силой сближать и объединять людей. На Украине спорт сейчас много значит и будет значить еще больше в будущем.

Постепенно люди возвращаются, и я хочу помочь им. Я видел разрушенный стадион возле моего города, и там, несмотря ни на что, играли дети. Один из способов помочь людям и детям – это восстановление этого стадиона. Спорт отвлекает, это развлечение, способ забыть о происходящем.

Моя работа – помочь, сделать что-то для детей, изменить жизнь многих украинских детей», – цитирует TMW бывшего форварда « », « » и сборной Украины, выступавшего на Festival dello Sport.

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