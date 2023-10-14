Шевченко о событиях на Украине: «Футбол сближает и объединяет людей. Спорт – это способ забыть о происходящем»
Андрей Шевченко высказался о событиях на Украине.
«Извините, я не могу говорить об этом... Все продолжается (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru), момент критический.
Спорт может помочь, футбол обладает огромной силой сближать и объединять людей. На Украине спорт сейчас много значит и будет значить еще больше в будущем.
Постепенно люди возвращаются, и я хочу помочь им. Я видел разрушенный стадион возле моего города, и там, несмотря ни на что, играли дети. Один из способов помочь людям и детям – это восстановление этого стадиона. Спорт отвлекает, это развлечение, способ забыть о происходящем.
Моя работа – помочь, сделать что-то для детей, изменить жизнь многих украинских детей», – цитирует TMW бывшего форварда «Милана», «Челси» и сборной Украины, выступавшего на Festival dello Sport.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Разрушен из-за ветхости надо полагать? Или про какой город он говорит?
Или, быть может, когда в Йондоне и Сонгми мирняк вырезали?
Давно это было, пойди разабери как там было? Давайте Ирак и Афганистан вспомним. Ну и че далеко ходить, отставных израильский военных послушайте, когда они смеясь воспминают, как резали и насиловали Плестинцев.
Но да, ЭТО ДРУГОЕ, понимать надо.
Кушайте "цивилизованный мир", не обляпайтесь.