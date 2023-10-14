Шевченко о событиях на Украине: «Футбол сближает и объединяет людей. Спорт – это способ забыть о происходящем»

Теги Милан Челси Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Англия серия А Италия Политика Футбол

Андрей Шевченко высказался о событиях на Украине.

«Извините, я не могу говорить об этом... Все продолжается (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru), момент критический.

Спорт может помочь, футбол обладает огромной силой сближать и объединять людей. На Украине спорт сейчас много значит и будет значить еще больше в будущем.

Постепенно люди возвращаются, и я хочу помочь им. Я видел разрушенный стадион возле моего города, и там, несмотря ни на что, играли дети. Один из способов помочь людям и детям – это восстановление этого стадиона. Спорт отвлекает, это развлечение, способ забыть о происходящем.

Моя работа – помочь, сделать что-то для детей, изменить жизнь многих украинских детей», – цитирует TMW бывшего форварда «Милана», «Челси» и сборной Украины, выступавшего на Festival dello Sport.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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61 комментарий

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Сергей ★ Старчеус
И при этом он лицемерно голосует за отстранение молодёжных сборных России. А как насчёт "спорт объединяет"? Если не это лицемерие, то что тогда?
+134
-23
+111
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оле - топ юрген - клоп
Удачи сегодня Македонии
+87
-25
+62
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PIT-BUL
Ответ Сергей ★ Старчеус
И при этом он лицемерно голосует за отстранение молодёжных сборных России. А как насчёт "спорт объединяет"? Если не это лицемерие, то что тогда?
это другое )))
+37
-8
+29
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Fender117
Эх Андрюх, кого-то он объединяет, кого-то разъединяет. Давай на чистоту тогда…
+34
-7
+27
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bostonKG
Вот бы сейчас сыграть Россия - Украина
+28
-4
+24
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<CRISTIANO>
Сближает настолько, что наших 17-летних пацанов сначала допустили, а потом опять отстранили.
+27
-7
+20
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Hong Kil
Ага, особенно, когда футболисты разбегаются по чужим посольствам с просьбой об убежище.
+25
-13
+12
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
так поезжай в Сектор Газа, неси футбол в массы, объедини людей
+14
-6
+8
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Kubinec_
в Лондоне наверно то и не сильно переживается.
+15
-8
+7
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Валерий Анташов
"Совместный труд ради моей пользы он объединяет" - кот Матроскин. ))
+10
-3
+7
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Lol Ko
Объединяет по "интересам", чтобы разъединить.
+5
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Зубы Дзюбы
Ответ bostonKG
Вот бы сейчас сыграть Россия - Украина
На поле турецкого отеля если только. Эрдоган судья
+6
-2
+4
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Константин Эсперов
Ты сидел молча ,когда украинских детей поливали ракетами .
+7
-4
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как говорил ранее condom ... позавчера сказал, что отстранение детей наших правильное...
+6
-3
+3
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Uriy walmart
Давай не прилетать политику
беспилотник сбил походу
+3
0
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Eric_Cartman
Двуличный 🤷🏻‍♂️
+4
-2
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Дядя ТУРА
Ответ Ростовский
Комментарий удален модератором
о ростовский. ты же тут с пеной у рта доказывал, что УЕФА дисквалифицирует англичан за отказ с нами играть. как дела?
+11
-9
+2
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Анастасия Прудникова
Ответ bostonKG
Вот бы сейчас сыграть Россия - Украина
😢
+3
-2
+1
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Ответ Fender117
Эх Андрюх, кого-то он объединяет, кого-то разъединяет. Давай на чистоту тогда…
на чистоту не получится, там одни нечистоты остались...
+5
-4
+1
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ForMotherRussia
"Я видел разрушенный стадион возле моего города, и там, несмотря ни на что, играли дети"

Разрушен из-за ветхости надо полагать? Или про какой город он говорит?
+4
-3
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Always_sam
Ответ Ростовский
Я очень рад, что не придётся играть без флага, гимна и тд. Великая Имперская Россия с черно-желто-белым флагом должна будет вернуться в соревнования на равные правах со всеми, с Украиной (окраиной России) в своем состава. Плюс УЕФА нам должна выплатить огромную сумму за незаконный бан.
Если ждать черно желто белый флаг, то мы ещё лет 500 не вернёмся 😁😁
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dedpihto59
Много говорит в последнее время!
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Ростовский
Ответ Valentin Efimenko
Почему тогда условных Молдован и Румынов меньше в Европе играет, чем Украинцев? Они тоже очень бедные. А просмотр как проходит в клубах тогда? Покажите выписку с банковской карты? - 100$ - Вы приняты в Челси. Удачи Вот так?
Население Молдавии слишком маленькое - 2,6 млн. Их нет смысла сравнивать. А по Румынии у меня нет данных сколько игроков за рубежом играет. Не думаю что меньше.
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Dimario
Ответ Uriy walmart
Комментарий скрыт
Цивилизованный, это который от Дрездена камня на камне не оставил и на Японию атомку бросал?
Или, быть может, когда в Йондоне и Сонгми мирняк вырезали?
Давно это было, пойди разабери как там было? Давайте Ирак и Афганистан вспомним. Ну и че далеко ходить, отставных израильский военных послушайте, когда они смеясь воспминают, как резали и насиловали Плестинцев.

Но да, ЭТО ДРУГОЕ, понимать надо.
Кушайте "цивилизованный мир", не обляпайтесь.
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Ростовский
Ответ bostonKG
Вот бы сейчас сыграть Россия - Украина
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