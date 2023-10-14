Зарема Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро без де Брюйне. С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые. Кто там про примитивный футбол рассказывал?»

Зарема Салихова высказалась об успехах Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

Бывший главный тренер « » вывел бельгийскую команду на Евро-2024. Сборная занимает 1-е место в отборочной группе, набрав 16 очков после 6 туров.

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную [на Евро] без де Брюйне. А вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал?

Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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