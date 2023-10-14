Зарема Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро без де Брюйне. С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые. Кто там про примитивный футбол рассказывал?»
Зарема Салихова высказалась об успехах Доменико Тедеско в сборной Бельгии.
Бывший главный тренер «Спартака» вывел бельгийскую команду на Евро-2024. Сборная занимает 1-е место в отборочной группе, набрав 16 очков после 6 туров.
«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал?
Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Великий тренер))
Евро всех рассудит
Холст. Масло. Зарема. 2023
А так да