Зарема Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро без де Брюйне. С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые. Кто там про примитивный футбол рассказывал?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу судьи квалификация Евро-2024 Доменико Тедеско Зарема Салихова Евро-2024 Футбол

Зарема Салихова высказалась об успехах Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

Бывший главный тренер «Спартака» вывел бельгийскую команду на Евро-2024. Сборная занимает 1-е место в отборочной группе, набрав 16 очков после 6 туров. 

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал?

Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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38 комментариев

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Toha1090
Телеско хороший тренер, но и вывести Бельгию на евро он был обязан как и любой другой тренер на его месте. Только ты конъюнктурщица самая настоящая. Как твой тренер лажает - то это его испортило новое начальство, как другой добивается успеха, тебя не заткнуть.
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Невский баклан
Что бы с такой Бельгией сотворил Мостовой!
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Spaten
Ну объективно ещё бы Бельгия не вышла)) с таким составом
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Дядя ТУРА
Бельгию даже Талалаев на евро выведет. но это не точно
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kvn1987@mail.ru
Без де Брюйне, без вратаря, без мяча, без воды, без обеда, без выходных, без Заремы…
Великий тренер))
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Кирилл.С-Пб
Закрой рот, асфальт видно...
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Иван Иванов
Боже какая она тупенькая))))
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Dmitriy Racheev
Вам когда-нибудь звонила пьяная бывшая и рассказывала что "я же говорила"?
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Ответ Невский баклан
Что бы с такой Бельгией сотворил Мостовой!
научил бы чеканить, тех кто не умеет...ведь он лучший в этом плане...
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Кирилл Демченко
реально ку-ку , Бельгия обыграла Азербайджана, Эстонию и Австрию. прям сенсация
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Усатый КозлоБык ©
Ты погоди Зарема
Евро всех рассудит
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Prokuror Prokurorov
Как же сейчас кусают себе локти судьи, раздававшие желтые карточки спартаковцам, ломая тем самым игру красно-белым. Вот бельгийцам никто жк в первом тайме не показывает и ничего не ломает и вот вам результат!
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Бельгия имеет состав который и без тренера способен выходить на евро, так что, тут мимо...
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Faust Doc
Тедеско выводящий бельгийцев из Египта.
Холст. Масло. Зарема. 2023
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Garikus89
Так там и Рангник Австрию уже вывел, считай)
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S. A.
А как связаны судьи, дававшие ему жёлтые? Лишь бы накинуть...
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Ответ евГений
Почетное звание главного клоуна спортса достается тебе. Нытье про политику (ряя сша), теперь еще перлы про то что команде тренер не нужен 😆
я про уровень футболистов, реально там сборная такая что любой отбор должна проходить спокойно, заслуги Тедеско покажет евро, если выйдет в топ4, тогда базара ноль, но не выйдет моё мнение...
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SerZ
Ответ kvn1987@mail.ru
Без де Брюйне, без вратаря, без мяча, без воды, без обеда, без выходных, без Заремы… Великий тренер))
Без обедов побеждает другой клуб)
А так да
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ezheloko
соединить в один логический вывод выход сборной бельгии на чемпионат европы (попасть в топ-24 сборных европы) и желтые карточки показанные судьями в РПЛ, могла только очень талантливая женщина
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Ответ Любезный Коссутий
этот же состав обос рался на ЧМ, где одной из двух просто обязаны были быть
реальный уровень Тедеско оценить можно только по евро, против топ соперников...
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Южанин78
Интересно как ему это удалось в группе с Эстонией и Азербайджаном, а значит надо быть всего то выше одной из двух команд - Австрия и Швеция, ну прямо героизм
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justbored
Ответ Денис Забелин
Зарема как та бабка во дворе, тот у нее наркоман, та падшая женщина, а она смотрит на это все свысока своей позолоченной лавочки и у деда зарплату забирает.
Гм. Крутая бабка же.
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евГений
Ответ </c/>
именно, им особо тренер не нужен, там что не игрок то топ...
Почетное звание главного клоуна спортса достается тебе. Нытье про политику (ряя сша), теперь еще перлы про то что команде тренер не нужен 😆
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Pavelaznaurov
Тадеско уйдя из Спартака стал тренером сильной сборной,это уже успех))
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только евро покажет реальный уровень Тедеско...
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