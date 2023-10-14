Пеп 3 часа убеждал Беллингема перейти в «Ман Сити», а не в «Реал». Он говорил, что победный цикл «Мадрида» завершается, а АПЛ привлекательнее Ла Лиги

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Джуд Беллингем Футбол

Пеп Гвардиола 3 часа убеждал Джуда Беллингема перейти в «Манчестер Сити».

По данным Cadena SER, тренер «Манчестер Сити» уверял, что Беллингем сможет играть в родной Англии, а его везде будут ценить и уважать.

Гвардиола отмечал, что победный цикл «Ман Сити» продолжается, а «Реала» завершается.

Пеп также утверждал, что АПЛ лучше Ла Лиги в финансовом плане, поэтому у Джуда появятся более мощные спонсоры. Кроме того, по мнению тренера, в «Реале» есть игроки, которые перекроют возможности роста Беллингему.

Беллингем поблагодарил Гвардиолу за интерес, но остался при своем мнении и не отказался от перехода в «Реал». Поняв, что игрок принял решение, Пеп пожелал ему удачи.

Джуд летом перешел из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 103+31 млн евро. 20-летний англичанин забил 10 голов в 10 матчах за «Мадрид». Его статистика – здесь.

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79 комментариев

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Ебздрогыч
Тен Хаг три часа убеждал Магуайра уйти из МЮ. Поняв, что игрок принял решение остаться, Тен Хаг пожелал ему удачи
+230
-6
+224
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donatodonatore
Беллингем красавчик не повелся на заманухи Лысого.
+74
-17
+57
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ARIGAMI ARIGAMI
Беллингем наверное самый удачный трансфер со времён Крооса
+40
-4
+36
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malama47
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Беллингем наверное самый удачный трансфер со времён Крооса
после Кроса ещё Вальверде был, за сущие копейки
+38
-2
+36
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Max Abdrakhmanov
Шарлатанская ветка.
+35
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Любезный Коссутий
Ответ Ебздрогыч
Тен Хаг три часа убеждал Магуайра уйти из МЮ. Поняв, что игрок принял решение остаться, Тен Хаг пожелал ему удачи
..... Тен Хаг пожелал МЮ удачи
+19
-1
+18
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corazón blanco
Принял верное решение и прекрасно, что человек придерживается своих принципов.
+19
-2
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Денис Ширинов
Логично, галимый мешок и лучший клуб в истории
+25
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Hi Hi
Ответ malama47
после Кроса ещё Вальверде был, за сущие копейки
за сущие копейки это Вини за 45, подорожал аж в 3 раза за пару лет
+11
-2
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Ренат Губайдуллин
Ответ Ебздрогыч
Тен Хаг три часа убеждал Магуайра уйти из МЮ. Поняв, что игрок принял решение остаться, Тен Хаг пожелал ему удачи
Тен Хаг, в таком случае, лучше бы себе пожелал удачи) и фанам МЮ)
+9
-1
+8
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Nemat A
Пока что видим, что Джуд принял верное решение. Полузащита Сити и без него очень мощная, а Реалу как раз не хватал десятка.
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Hi Hi
Ответ marat.sa01@icloud.com
В ответ Пеп показал унижение Реала 0:4
В ответ Беллингем показал количество ЛЧ у реала
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Snid
Беллингем не хотел в МС и ПСЖ, так как считает их пластиковыми клубами. Все предельно ясно.
+18
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Игорь Горшков
Когда выбор между выскочкой-бензоколонкой и Величайшим с историей. Мог вылизывать хоть 6 часов, пошёл бы в том же направлении с "благодарностью".
+10
-4
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Ophiomorph
Пепу надо было Лукашенко попросить уговорить Беллингема.
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marat.sa01@icloud.com
Ответ Roman Araslanov
В ответ Джуд показал ролик с дублем Родриго
В ответ Пеп показал унижение Реала 0:4
+15
-10
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flux
Ответ Hi Hi
за сущие копейки это Вини за 45, подорожал аж в 3 раза за пару лет
Вальверде в 20 раз подорожал
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Рискну предположить
Корреспондент Cadena SER сидел рядом и слушал их разговор как раз, когда понял что Беллингем принял решение, пожелал ему удачи, а Пепу всего хорошего
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MrWillSee
Ответ Денис Ширинов
Логично, галимый мешок и лучший клуб в истории
Че ты так про Реал грубо то
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ML26
Ответ xoms
Да не топ он ещё, и скорее всего им не станет, пока лишь игра в домашней песочнице Реала, и это не такой уж высокий уровень, где против играют достойно только раз 6 за год.
За 2 матча в ЛЧ: 2 гола и ассист. Скорее этот турнир является песочницей Реала, учитывая с какой периодичностью они кот выигрывают
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Sunnyboy
Лысый шарлатан никогда не поймёт магии Лучшего Клуба Мира!
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Roman Araslanov
В ответ Джуд показал ролик с дублем Родриго
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Джанлука Нальюка
Интересно, на какой позиции играл бы в ман сити бэлингхэм. Они бы мешали друг другу с де брюйне
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Irakli Kan
Ответ Егор Егор
Правильно, ведь есть мадридский.
называть Мадрид мешком - себя на уважать
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benjamin92
Ответ Денис Ширинов
Логично, галимый мешок и лучший клуб в истории
Самый первый мешок в истории футбола - Реал. Провластный клуб, жрущий бюджетные деньги ещё со времён головореза Франко
+6
-4
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