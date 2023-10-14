Пеп Гвардиола 3 часа убеждал Джуда Беллингема перейти в «Манчестер Сити».

По данным Cadena SER, тренер «Манчестер Сити» уверял, что Беллингем сможет играть в родной Англии, а его везде будут ценить и уважать.

Гвардиола отмечал, что победный цикл « » продолжается, а « » завершается.

Пеп также утверждал, что лучше в финансовом плане, поэтому у Джуда появятся более мощные спонсоры. Кроме того, по мнению тренера, в «Реале» есть игроки, которые перекроют возможности роста .

Беллингем поблагодарил Гвардиолу за интерес, но остался при своем мнении и не отказался от перехода в «Реал». Поняв, что игрок принял решение, Пеп пожелал ему удачи.

Джуд летом перешел из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 103+31 млн евро. 20-летний англичанин забил 10 голов в 10 матчах за «Мадрид». Его статистика – здесь.

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