«Краснодар» не проигрывает 10 матчей подряд – 7 побед, 3 ничьих

«Краснодар» продлил серию без поражений.

«Краснодар» не проигрывает 10 матчей подряд.

Сегодня команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Локомотивом » в 16-м туре Мир РПЛ – 1:1. Последний раз «Краснодар » проигрывал 21 сентября – в матче с «Зенитом» (0:2). После этого «быки» одержали 7 побед, в том числе над «Динамо» в серии пенальти, и трижды сыграли вничью.

26 ноября «Краснодар» встретится с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России.