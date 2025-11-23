«Краснодар» не проигрывает 10 матчей подряд – 7 побед, 3 ничьих
«Краснодар» продлил серию без поражений.
«Краснодар» не проигрывает 10 матчей подряд.
Сегодня команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Локомотивом» в 16-м туре Мир РПЛ – 1:1. Последний раз «Краснодар» проигрывал 21 сентября – в матче с «Зенитом» (0:2). После этого «быки» одержали 7 побед, в том числе над «Динамо» в серии пенальти, и трижды сыграли вничью.
26 ноября «Краснодар» встретится с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
