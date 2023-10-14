Морган о 46 результативных действиях Роналду в 2023-м: «Но он якобы был «проблемой» в «МЮ». Им следовало уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном»

Пирс Морган вновь раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за отношение к Криштиану Роналду.

Телеведущий прокомментировал пост со статистикой португальца: в 2023 году он провел 42 матча во всех турнирах и совершил 46 результативных действий.

«Но он якобы был «проблемой» в «Юнайтед» 🤣. Им следовало уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном», – написал Морган.

Роналду покинул « » осенью 2022 года после интервью , в котором раскритиковал клуб и его главного тренера. Сейчас он играет за саудовский « ».

Морган о дубле Роналду в матче Португалии: «Можете представить себе, что вы так же успешны, как он, но все еще испытываете такой голод к голам, рекордам и трофеям? И это в 38 лет»

Криштиану Роналду: «Президент «Порту» предложил мне испытание – забить 1000 голов. В 900 я уверен»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию