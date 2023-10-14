Морган о 46 результативных действиях Роналду в 2023-м: «Но он якобы был «проблемой» в «МЮ». Им следовало уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган вновь раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за отношение к Криштиану Роналду.

Телеведущий прокомментировал пост со статистикой португальца: в 2023 году он провел 42 матча во всех турнирах и совершил 46 результативных действий. 

«Но он якобы был «проблемой» в «Юнайтед» 🤣. Им следовало уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном», – написал Морган. 

Роналду покинул «МЮ» осенью 2022 года после интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал клуб и его главного тренера. Сейчас он играет за саудовский «Аль-Наср».

Морган о дубле Роналду в матче Португалии: «Можете представить себе, что вы так же успешны, как он, но все еще испытываете такой голод к голам, рекордам и трофеям? И это в 38 лет»

Криштиану Роналду: «Президент «Порту» предложил мне испытание – забить 1000 голов. В 900 я уверен»

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37 комментариев

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Iamliam
Судя по количеству вью этого Пирса ручного песика Моргана, Роналду очень сильно задела история с его уходом из МЮ, и он показывает себя максимально злопамятным человеком, подкармливая этого журналистишку.
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Spaten
Ответ Artem Piatkov
Проблемой он не был и если бы Тен Хаг умел работать со звёздами, то у него играли и приносили бы результат все игроки (как у Фергюсона)
Сэр Алекс потому и великий , что он с любым справлялся. Он пьяных из бара выкидывал, ему порядок в команде после этого навести раз плюнуть
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Predator№7
Он сравнивает АПЛ и любительскую лигу СА?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Spaten
Сэр Алекс потому и великий , что он с любым справлялся. Он пьяных из бара выкидывал, ему порядок в команде после этого навести раз плюнуть
Он от таких игроков просто избавлялся
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Мохнатый55
Ответ Армен Онфрой
Время показывает, что Роналду вполне мог помочь МЮ, а Тен Хаг без развития какого-либо даже без «токсичного игрока»
Чем Роналду мог помочь МЮ? Он уже давно несостоятелен на высоком уровне.
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Branson
проблема в том,что криш набил стату в лиге верблюдов,не умоляя его величие ,но в 38 лет тяжело,практически невозможно набивать такую стату в апл
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Timam
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кто-то ведь воспринимает МЛС
Его команда и без Пеналду выигрывал и даже крупно, например 5-0 без Пеналду
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Любезный Коссутий
ну а в первой половине сезона 22/23, у него 4 голевых действия. Кришти может и счастлив, что перешел в Аравию, а этот пудель все продолжает гавкать
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Predator№7
Он сравнивает АПЛ и любительскую лигу СА?
Кто-то ведь воспринимает МЛС
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Rezuan Bidzhiev
Ответ Армен Онфрой
Время показывает, что Роналду вполне мог помочь МЮ, а Тен Хаг без развития какого-либо даже без «токсичного игрока»
Роналду не мог себе позволить выполнять роль позднего Ибрагимововича в Милане - лидера раздевалки и джокера. Наоборот, требовал 90 мин игрового времени каждый матч. А учитывая возраст и пассивность в игре без мяча, в апл сложно играть, когда у тебя на одного игрока меньше в обороне. Если более молодой Роналду компенсировал это космической результативностью, то возраст дает о себе знать в любом случае.
К тому же последний сезон Тен Хаг вполне достойно провел. А нынешние критики, вы посмотрите на количество недоступных игроков! Пара цз Магваер-Эванс. ЛЗ - недавно купленный номинальный опорник - Амрабат. Про правых вингеров вообще молчу. Тен Хаг не антикризисный менеджер, выжимающий все соки из ограниченного набора игроков. Он системный тренер на долгую перспективу. И те условия, под которые его нанимали в прошлом году, сейчас вообще не соблюдаются
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VERBLYUD
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
ПСЖ до Месси - Финал ЛЧ, полуфинал ЛЧ ПСЖ с Месси - два вылета в 1/8 Бгг
В еврокубках может произойти все что угодно. Лучше оценивать по выступлениями в чемпионате.
ПСЖ до Месси - слили чемп Лиллю
ПСЖ с Месси - 2 года подряд брали Чемп, Месси 2 года подряд забивал чемпионские голы
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Экспертное мнение
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
ПСЖ до Месси - Финал ЛЧ, полуфинал ЛЧ ПСЖ с Месси - два вылета в 1/8 Бгг
Нюанс, в финале ЛЧ без Месси ПСЖ проиграл Баварии.
С Месси тоже проиграли Баварии, ну и Реалу.

Ты реально решил выехать на этом нелепом факте?)
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Under
Ответ Руслан Узденов
Никогда не оправдывал интервью Роналду, но Тен Хаг - это тренер, который не может выносить подопечного, который в миллионы раз популярнее и авторитетнее, чем он сам. Его эго не позволяет.
Бруну же выносит как-то
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Bunyod Turgunov
Ответ Армен Онфрой
Время показывает, что Роналду вполне мог помочь МЮ, а Тен Хаг без развития какого-либо даже без «токсичного игрока»
Время что показывает? Роналду забивает в Лиге уровня чемпионата Казахстана. В Аль Наср иногда он даже опускается в центр поля за мячом а в Европе когда он играл был столбой в штрафной площадке. Не стоит преувеличивать. В Саудии большинство игроки даже не попали в топ лиги. В Лиге вратари, защитники и полузащитники по уровню абсолютно низкие игроки и против них он набивает статистику.
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Мирзоанис Якубов
А вот и мистер ротовой понос подъехал с очередным Менье любовнику бадра
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Timam
Тен Хег за своим молчанием обе их поимел )))
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VERBLYUD
Сами придумали эту сказку про то, что он играет в топ лиге, сами радуются его результативным действиям там... Вот это кринж...
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Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
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Shikari
уволить Тен Хага и сделать Роналду тренером
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Владлен
Мстительные Роналду и Морган никак не угомонятся. Одно и тоже за полгода. Видно жжёт сильно у Криша. Значит правильно его выгнали. С позором. Наблюдали. Аль-херню поднимай теперь, Криш. Это твой уровень. Его ты доказал в МЮ и на ЧМ. Шерифы, Омонии, Марокко - доказательство. Везде ты уже по пустым можешь. Вчера тоже было. 🤭. Или надоело уже в СА?. Безттрофейник - он и в Аравии безтрофейник. 😄
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окечуква
А так же тренером, спортивным директором и президентом клуба, чего уж там мелочиться.
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proeast
Ответ Spaten
Сэр Алекс потому и великий , что он с любым справлялся. Он пьяных из бара выкидывал, ему порядок в команде после этого навести раз плюнуть
💯 Мог и бутсой в лоб кинуть если что 👟😁
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Стахович
Тен Хааг не дотянет до конца сезона.Уволят и возглавит Эвертон,Аякс,а потом судьба занесёт в Испанию или Германию и будет тренировать второсортный клуб
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Экспертное мнение
МЮ до Рона - 2 место
МЮ с Роном - 6 место
МЮ после Рона - 3 место

Даже если мы пожалеем клубничных и скажем им, что Роналду не виноват, только чтобы утешить их. То возникает другой вопрос, а зачем собственно Роналду МЮ, если глобально он не делает погоды?) Чтобы он набивал стату в АПЛ, просто чтобы он был там прописан, чтобы фаны Рончика могли показывать, мол вот наш Криш в 68 лет у штанги в самой АПЛ стоит, а где ваш Месси?)) Ну это такой себе аргумент, для МЮ тут нет профита.
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Штаны Габора Кирая
Физрук нашёл повод самоутвердиться за счёт португальского деда, фанбои лысого и сожрали это.
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