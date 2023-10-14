Морган о 46 результативных действиях Роналду в 2023-м: «Но он якобы был «проблемой» в «МЮ». Им следовало уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном»
Пирс Морган вновь раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за отношение к Криштиану Роналду.
Телеведущий прокомментировал пост со статистикой португальца: в 2023 году он провел 42 матча во всех турнирах и совершил 46 результативных действий.
«Но он якобы был «проблемой» в «Юнайтед» 🤣. Им следовало уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном», – написал Морган.
Роналду покинул «МЮ» осенью 2022 года после интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал клуб и его главного тренера. Сейчас он играет за саудовский «Аль-Наср».
Морган о дубле Роналду в матче Португалии: «Можете представить себе, что вы так же успешны, как он, но все еще испытываете такой голод к голам, рекордам и трофеям? И это в 38 лет»
Криштиану Роналду: «Президент «Порту» предложил мне испытание – забить 1000 голов. В 900 я уверен»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
К тому же последний сезон Тен Хаг вполне достойно провел. А нынешние критики, вы посмотрите на количество недоступных игроков! Пара цз Магваер-Эванс. ЛЗ - недавно купленный номинальный опорник - Амрабат. Про правых вингеров вообще молчу. Тен Хаг не антикризисный менеджер, выжимающий все соки из ограниченного набора игроков. Он системный тренер на долгую перспективу. И те условия, под которые его нанимали в прошлом году, сейчас вообще не соблюдаются
ПСЖ до Месси - слили чемп Лиллю
ПСЖ с Месси - 2 года подряд брали Чемп, Месси 2 года подряд забивал чемпионские голы
С Месси тоже проиграли Баварии, ну и Реалу.
Ты реально решил выехать на этом нелепом факте?)
МЮ с Роном - 6 место
МЮ после Рона - 3 место
Даже если мы пожалеем клубничных и скажем им, что Роналду не виноват, только чтобы утешить их. То возникает другой вопрос, а зачем собственно Роналду МЮ, если глобально он не делает погоды?) Чтобы он набивал стату в АПЛ, просто чтобы он был там прописан, чтобы фаны Рончика могли показывать, мол вот наш Криш в 68 лет у штанги в самой АПЛ стоит, а где ваш Месси?)) Ну это такой себе аргумент, для МЮ тут нет профита.